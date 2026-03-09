Le capitaine de l’Olympique Lyonnais poursuit une saison solide. Dimanche, face au Paris FC, le milieu lyonnais trouve encore le chemin des filets et permet aux siens d’arracher un nul (1-1). À trois mois de la Coupe du monde de football 2026, l’international français garde un objectif en tête : revenir en Équipe de France de football.
Corentin Tolisso cash sur la prochaine Coupe du monde 2026: "Si je n'y suis pas, j'aurais…"
- AFP
Tolisso n’abandonne pas l’idée des Bleus
Malgré une absence prolongée en sélection, Corentin Tolisso refuse de tourner la page. Le milieu de terrain, sacré champion du monde en 2018 avec 28 sélections au compteur, n’a plus porté le maillot tricolore depuis 2021. Pourtant, l’idée d’un retour ne quitte pas son esprit.
Interrogé après la rencontre contre le Paris FC au micro de Ligue 1+, il confirme son ambition. « Je vais répondre la même chose que j’ai répondu précédemment, mais bien sûr que j’ai envie d’y retourner. Ça fait un moment que je n’y suis pas allé. Je travaille au quotidien pour y retourner, c’est un objectif, ça fait partie de mes objectifs de la saison, je suis déterminé », a-t-il déclaré.
Le message reste limpide. Le Lyonnais veut convaincre par ses performances. Pas de discours compliqué, simplement du travail et de la régularité.
- Getty Images Sport
Des performances avec l’OL comme clé
Pour espérer revoir Clairefontaine, Tolisso sait qu’il doit d’abord briller avec son club. Il l’explique clairement.
« Je sais que ça passe par des bonnes performances avec mon club. Je sais aussi que mon club doit gagner, doit faire des bons résultats pour espérer y être. Mais ça ne m’empêche pas d’y croire. En tout cas, je fais tout pour y être, c’est une certitude. Mais si je n’y suis pas, une chose est sûre, j’aurai zéro regret. (…) À la fin, on verra bien les choix qui sont faits tout simplement », ajoute l’ancien joueur du Bayern Munich.
Le milieu lyonnais garde donc les pieds sur terre. Il avance match après match et accepte l’incertitude liée aux décisions du sélectionneur.
- AFP
Un but important contre le Paris FC
Dimanche soir, le capitaine lyonnais débute pourtant sur le banc. Il entre à la 59e minute et change rapidement le scénario. Quelques minutes plus tard, il transforme un penalty et permet à son équipe d’égaliser.
Ce but représente déjà sa septième réalisation en championnat cette saison. Il égale ainsi son meilleur total personnel en Ligue 1.
Au total, son bilan affiche 11 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques solides pour un milieu de terrain.
- AFP
Un corps mis à rude épreuve
Ce statut de leader demande aussi beaucoup d’efforts. Depuis le début de la saison, Tolisso enchaîne les rencontres. Avant ce match face au Paris FC, il avait déjà disputé 29 rencontres.
Après l’élimination face au RC Lens en Coupe de France, la fatigue devient difficile à ignorer. Le joueur l’admet sans détour.
« Après Lens, j'étais vraiment atteint physiquement, je sentais que ça pouvait péter à tout moment. Si j'avais commencé, je n'aurais pas été à 100 % ».
Le choix de démarrer sur le banc devient alors logique. Mieux vaut préserver le corps plutôt que forcer.
- AFP
Un capitaine qui assume ses responsabilités
Même diminué, Tolisso ne quitte jamais le combat. Il reconnaît toutefois ne pas avoir livré sa meilleure prestation.
« Mais je n'ai pas lâché, je ne voulais pas que les gars me voient abandonner. Je suis capitaine, je dois montrer l'exemple. C'était important que je prenne mes responsabilités sur le penalty. J'ai réussi à marquer, on n'a pas perdu et on stoppe la série de défaites, il faut le voir comme ça ».
Ce but permet à Lyon de stopper une période délicate.
- AFP
Une période compliquée pour Lyon
Avant ce nul, les Lyonnais restaient sur deux revers en championnat. Le club s’incline contre le RC Strasbourg (3-1), puis face à l’Olympique de Marseille (3-2).
La semaine se complique encore avec l’élimination en Coupe de France contre Lens, après une séance de tirs au but (2-2, 5-4 TAB).
Malgré cette série agitée, l’OL conserve la quatrième place du classement. Marseille occupe la troisième position grâce à sa victoire contre Toulouse FC (1-0).
Derrière, la pression augmente. Le Stade Rennais revient fort après son large succès sur la pelouse de l’OGC Nice (4-0) et ne pointe plus qu’à trois points.
Dans ce contexte, Corentin Tolisso sait qu’il devra maintenir ce niveau de performance. Son rêve de Coupe du monde dépend aussi du parcours lyonnais dans les semaines à venir.