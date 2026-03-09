Corentin Tolisso cash sur la prochaine Coupe du monde 2026: "Si je n'y suis pas, j'aurais…"

Malgré une absence prolongée en sélection, Corentin Tolisso refuse de tourner la page. Le milieu de terrain, sacré champion du monde en 2018 avec 28 sélections au compteur, n’a plus porté le maillot tricolore depuis 2021. Pourtant, l’idée d’un retour ne quitte pas son esprit.

Interrogé après la rencontre contre le Paris FC au micro de Ligue 1+, il confirme son ambition. « Je vais répondre la même chose que j’ai répondu précédemment, mais bien sûr que j’ai envie d’y retourner. Ça fait un moment que je n’y suis pas allé. Je travaille au quotidien pour y retourner, c’est un objectif, ça fait partie de mes objectifs de la saison, je suis déterminé », a-t-il déclaré.

Le message reste limpide. Le Lyonnais veut convaincre par ses performances. Pas de discours compliqué, simplement du travail et de la régularité.