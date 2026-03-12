Classement de la Ligue des champions 2025-26 : le Bayern Munich, le PSG et le Real Madrid envoient un message fort aux équipes de Premier League après une semaine folle en huitièmes de finale

Les clubs de Premier League devaient conserver leur domination après que les six équipes se soient qualifiées pour les huitièmes de finale, mais aucune n'a réussi à remporter de victoire mardi ou mercredi soir, alors que certains des clubs les plus prestigieux du continent ont obtenu des résultats remarquables et que le conte de fées de Bodo/Glimt ne semble pas près de s'arrêter.

Après huit matchs riches en action, qui est désormais le mieux placé pour remporter le trophée à Budapest le 30 mai ? GOAL classe tous les prétendants ci-dessous...

Dernière mise à jour : 27 février 2026.