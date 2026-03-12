Goal.com
Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Classement de la Ligue des champions 2025-26 : le Bayern Munich, le PSG et le Real Madrid envoient un message fort aux équipes de Premier League après une semaine folle en huitièmes de finale

Malgré une phase de championnat péniblement longue qui s'est étalée sur les cinq premiers mois de la saison et des barrages riches en rebondissements, pour beaucoup, la Ligue des champions ne commence véritablement qu'avec les huitièmes de finale. Et après une semaine mouvementée de matchs aller à travers l'Europe, le tableau des potentiels vainqueurs du tournoi a été bouleversé.

Les clubs de Premier League devaient conserver leur domination après que les six équipes se soient qualifiées pour les huitièmes de finale, mais aucune n'a réussi à remporter de victoire mardi ou mercredi soir, alors que certains des clubs les plus prestigieux du continent ont obtenu des résultats remarquables et que le conte de fées de Bodo/Glimt ne semble pas près de s'arrêter.

Après huit matchs riches en action, qui est désormais le mieux placé pour remporter le trophée à Budapest le 30 mai ? GOAL classe tous les prétendants ci-dessous...

Dernière mise à jour : 27 février 2026.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    16Atalanta ⬇️

    Il est difficile de ne pas éprouver une grande sympathie pour l'Atalanta. C'est l'un des clubs les plus performants du championnat, merveilleusement bien géré, qui a fait la fierté de l'Italie dans la Ligue des champions cette saison, en étant la seule équipe de Serie A à se qualifier pour les huitièmes de finale.

    Cependant, son parcours dans la compétition est déjà terminé après la défaite écrasante 6-1 concédée mardi à domicile face au Bayern Munich, qui fait du match retour de la semaine prochaine à l'Allianz Arena un simple exercice de limitation des dégâts. En effet, l'Atalanta va désormais se concentrer sur sa qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine, puisqu'elle occupe actuellement la septième place de la Serie A, à cinq points de la quatrième place.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    15Tottenham ⬇️

    Dans des circonstances normales, un déficit de 5-2 ne serait pas considéré comme insurmontable. Difficile à renverser, certes, mais pas impossible. Cependant, il faudrait être très courageux - ou stupide - pour parier sur Tottenham et croire à l'un des plus grands retours de l'histoire de la Ligue des champions la semaine prochaine dans le nord de Londres.

    La défaite de mardi contre l'Atlético Madrid était la sixième défaite consécutive du club, un record, toutes compétitionsconfondues, et la quatrième consécutive sous la houlette du nouvel entraîneur Igor Tudor, qui réussit en fait à faire encore pire que son prédécesseur, Thomas Frank.

    Si l'on ajoute à cela le fait que cette équipe, déjà en manque de confiance, a été encore affaiblie par des blessures après sa défaite au Metropolitano, on peut affirmer sans trop s'avancer que les Spurs seront éliminés de la Ligue des champions la semaine prochaine, d'autant plus que leur seul objectif est désormais de se maintenir en Premier League.

  • FBL-EUR-C1-BODO/GLIMT-SPORTINGAFP

    14Sporting CP ⬇️

    Le Sporting CP a battu le Paris Saint-Germain et l'Athletic Club lors de ses deux derniers matches de phase de groupes, évitant ainsi les barrages et se qualifiant automatiquement pour les huitièmes de finale. La récompense : une rencontre avec le modeste club de Bodo/Glimt, qui offrait à l'équipe de Rui Borges une chance fantastique d'atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 1983.

    Mais les champions portugais se sont figés dans le cercle arctique, leur défaite 3-0 en Norvège leur imposant une tâche difficile lors du match retour à Lisbonne. Borges a déploré le manque de préparation physique de son équipe pour affronter Bodo, en grande forme, et leur parcours européen pourrait bien s'arrêter là.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    13Bayer Leverkusen ⬆️

    Peu de gens donnaient une chance au Bayer Leverkusen de battre Arsenal lorsqu'il a été tiré au sort pour affronter le leader de la Premier League, mais l'équipe allemande a fait forte impression lors du match aller en Allemagne. Le but de Robert Andrich peu après la mi-temps était le minimum qu'elle méritait pour ses efforts, tandis que l'attaquant adolescent Christian Kofane a causé toutes sortes de problèmes à William Saliba et Gabriel Magalhaes.

    Ils n'ont toutefois pas pu tenir le coup, le remplaçant Malik Tillman ayant concédé un penalty transformé par l'ancienne star de Leverkusen Kai Havertz. L'équipe de Kasper Hjulmand devra donc réaliser la performance de sa vie à l'Emirates Stadium pour se qualifier pour les quarts de finale.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    12Newcastle ⬆️

    Si près et pourtant si loin. Les supporters de Newcastle rêvaient à juste titre d'une place en quarts de finale de la Ligue des champions après que leur équipe ait pris l'avantage en fin de match lors du huitième de finale aller contre Barcelone mardi à St. James' Park grâce à Harvey Barnes.

    Cependant, le penalty de Lamine Yamal à la dernière seconde a complètement changé la donne. Newcastle doit désormais s'imposer au Camp Nou pour se qualifier, ou au moins forcer les tirs au but, ce qui sera difficile face à une équipe qui n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison, et encore, c'était contre le PSG, à Montjuic.

    Eddie Howe peut se réjouir du fait que son équipe a pris un point à Paris lors de la phase de poules, prouvant ainsi qu'elle peut causer des problèmes aux meilleures équipes sur leur propre terrain. Mais en général, les Magpies sont faibles à l'extérieur, et nous ne les voyons donc pas passer après le drame de mardi soir à Tyneside.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    11Chelsea ⬇️

    Pendant 75 minutes mercredi au Parc des Princes, Chelsea a largement mérité le score de 2-2. Les Blues ont égalisé à deux reprises grâce à des buts de Malo Gusto et Enzo Fernandez, et ont sans doute joué le meilleur football dans ce qui avait été jusqu'alors un match de très haut niveau.

    Et puis, c'est arrivé. Après avoir joué avec le feu toute la soirée avec le ballon à ses pieds, le gardien Filip Jorgensen a tenté une passe qui a été bloquée par Bradley Barcola, et Vitinha en a pleinement profité. Une défaite d'un seul but aurait encore été acceptable pour les Blues, mais le doublé tardif de Khvicha Kvaratskhelia a donné aux vainqueurs de la Coupe du monde des clubs tout à faire à Stamford Bridge.

    Liam Rosenior a pris la responsabilité de vouloir revenir au score dans les dernières minutes, car une défaite de justesse n'aurait pas été dramatique, et son inexpérience des phases finales européennes pourrait bien faire la différence entre son équipe et celle de Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    10Galatasaray ⬆️

    Galatasaray est une équipe extrêmement irrégulière, comme nous l'avons vu lors des barrages, où elle a écrasé la Juventus à domicile, mais a finalement dû recourir aux prolongations pour se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir été mise en pièces par les Bianconeri, réduits à 10 joueurs, à Turin. Par conséquent, nous hésitons à parier sur la victoire des champions turcs contre Liverpool, même s'ils ont battu les Reds 1-0 mardi lors du match aller au RAMS Park.

    Ils sont certainement capables de marquer à Anfield, Victor Osimhen posant de réels problèmes à Virgil van Dijk et ses coéquipiers, tandis que les hommes d'Okan Buruk sont très doués pour tuer le rythme des matchs et déstabiliser leurs adversaires avec leurs tactiques visant à gagner du temps. Cependant, nous avons encore des doutes sur une défense qui n'a réussi à garder ses cages inviolées qu'une seule fois à l'extérieur en Ligue des champions cette saison.

  • FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    9Bodo/Glimt ⬆️

    Bodo/Glimt a un pied en quarts de finale de la Ligue des champions. Bodo/Glimt. L'équipe norvégienne originaire d'une petite ville située à la lisière du cercle polaire arctique, qui n'avait remporté aucun de ses six premiers matchs de Ligue des champions cette saison, est désormais à deux doigts de rejoindre l'élite européenne.

    Elle a prolongé sa série de victoires dans le tournoi à cinq matchs avec sa victoire 3-0 mercredi contre le Sporting CP, ajoutant ce scalp à ceux qu'elle a pris à Manchester City, l'Atlético Madrid et l'Inter (deux fois) depuis le début de l'année. Il leur reste encore du travail à accomplir à Lisbonne la semaine prochaine pour franchir la ligne d'arrivée, mais ni Arsenal ni Leverkusen ne se réjouiront d'affronter la surprise de la compétition au prochain tour, compte tenu de leur incroyable forme actuelle.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    8Manchester City ⬇️

    Manchester City est arrivé mercredi au Bernabeu avec de nombreux observateurs qui le donnaient favori pour s'imposer face au Real Madrid dans le dernier épisode de ce qui a été surnommé le « Clasico » moderne de la Ligue des champions. Cependant, l'équipe de Pep Guardiola a désormais tout à faire pour se qualifier après avoir concédé un avantage de trois buts à ses hôtes lors du match aller.

    La décision de Guardiola d'aligner quatre attaquants s'est retournée contre lui, son équipe se faisant régulièrement démanteler dans la capitale espagnole, le latéral gauche Nico O'Reilly étant incapable d'arrêter Federico Valverde. La situation aurait pu être pire si Gigi Donnarumma n'avait pas arrêté le penalty de Vinicius Jr, mais renverser la situation n'est pas impossible pour une équipe aussi talentueuse que celle de City. Elle devra toutefois réaliser une performance parfaite pour y parvenir.

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    7Liverpool ⬇️

    Lors du coup d'envoi matinal de mardi, Liverpool a livré une performance désastreuse, marquée par un manque de cohésion et de nombreuses erreurs, s'inclinant 1-0 au RAMS Park pour la deuxième fois cette saison. La différence, c'est que cette fois-ci, cela pourrait entraîner son élimination. Alors que les Reds s'étaient bien remis de leur défaite désastreuse contre Galatasaray lors de la phase de poules pour terminer troisièmes du classement, ils risquent désormais d'être éliminés en huitièmes de finale pour la deuxième saison consécutive.

    Ne vous méprenez pas : Liverpool devrait avoir suffisamment de qualité pour renverser la situation à Anfield, étant donné qu'il a déjà battu les deux clubs madrilènes à domicile cette saison. Gala n'est certainement pas aussi bon que ces deux équipes. Mais il est très difficile d'avoir confiance en une équipe dirigée par un entraîneur comme Arne Slot, qui n'a pas réussi à remédier au manque de cohésion de son équipe dans tous les domaines et qui continue à aligner Ibrahima Konate au poste de défenseur central.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    6Atlético Madrid ⬆️

    Il est clair que la victoire écrasante 5-2 de l'Atlético Madrid contre Tottenham au Metropolitano doit être replacée dans son contexte. Les Rojiblancos affrontaient l'une des pires équipes de Premier League, un club en plein désarroi, et les Londoniens du nord ont livré la première mi-temps la plus ridicule que le stade ait vue depuis la visite de Barcelone le mois dernier. 

    Cependant, ce match a souligné que, même si cette dernière version de l'Atlético est loin d'être aussi solide que certaines des équipes de Diego Simeone du passé, elle a tout de même des atouts, notamment maintenant que Julian Alvarez semble avoir retrouvé son niveau d'antan. Si l'Atlético se qualifie, ce qui devrait être le cas compte tenu du niveau de son adversaire en huitièmes de finale, il aura hâte d'affronter Newcastle ou Barcelone en quarts de finale.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    5Barcelone ⬇️

    Nous l'avons répété à maintes reprises cette saison : nous ne sommes vraiment pas convaincus par Barcelone. Le match nul 1-1 contre Newcastle mardi dernier ne fait que renforcer nos doutes quant à leur capacité à aller jusqu'au bout cette année. Les hommes de Hansi Flick ont livré une performance désastreuse à Tyneside et n'ont échappé à la défaite que grâce à un penalty de Lamine Yamal dans les dernières secondes du match.

    Nous pensons toujours qu'ils vont balayer Newcastle lors du match retour, principalement parce qu'il est impossible que Yamal, Pedri, Raphinha et les autres jouent aussi mal une deuxième fois. Cependant, le Barça semblait vulnérable en défense avant même les blessures actuelles des arrières latéraux. Même si tout semble réuni pour que le club atteigne à nouveau les demi-finales, avec Robert Lewandowski qui a pris une année de plus, la question se pose : les Blaugrana sont-ils vraiment plus forts que la saison dernière ?...

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4Real Madrid ⬆️

    Allons-nous enfin apprendre ? Le Real Madrid a abordé son match des huitièmes de finale contre Manchester City sans son trio blessé composé de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, tandis que les récentes défaites contre Osasuna et Getafe sont encore fraîches dans les mémoires. Il était donc évident qu'il ne pourrait pas reproduire sa magie habituelle en Ligue des champions, compte tenu des obstacles qui se dressaient devant lui...

    Le remarquable triplé de Fede Valverde en première mi-temps a permis au Real Madrid de prendre le contrôle total de ce match phare du tour, et même s'il redoute la riposte de City à l'Etihad la semaine prochaine, l'expérience de cette équipe en matière de phases finales européennes lui confère un avantage certain. Même avec un entraîneur apparemment sans espoir comme Alvaro Arbeloa, la magie du Real Madrid pourrait bien les mener une fois de plus jusqu'au bout.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    3Paris Saint-Germain ⬆️

    Le PSG n'est toujours pas la même équipe invincible qui a balayé tous ses adversaires pour remporter la compétition la saison dernière, mais sa victoire 5-2 contre Chelsea laisse entrevoir que l'équipe de Luis Enrique pourrait retrouver son meilleur niveau. Ousmane Dembélé apporte sans aucun doute un dynamisme supplémentaire à l'attaque, et si Khvicha Kvaratshkelia parvient à reproduire régulièrement des moments magiques comme son premier but, alors les champions en titre seront difficiles à arrêter.

    Ils seront certainement confiants quant à leurs chances de remporter le match retour à Stamford Bridge, tandis qu'un quart de finale contre Liverpool ou Galatasaray est loin d'être une perspective intimidante. Dans cette optique, leur performance tardive au Parc des Princes mercredi pourrait bien leur permettre, au pire, de décrocher une place en demi-finale.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    2Arsenal ⬇️

    Arsenal a peut-être hérité d'un tableau « facile », mais cela ne signifie pas pour autant que sa place en finale lui sera offerte sur un plateau. Les Gunners devront plutôt travailler dur pour se frayer un chemin à travers les différents tours, comme l'a montré leur match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen mercredi soir.

    L'équipe de Mikel Arteta a largement dominé la possession en Allemagne, mais a peiné à se créer des occasions en jeu ouvert, tandis que ses hôtes ont limité le nombre de coups de pied arrêtés qu'elle pouvait obtenir, éliminant ainsi la plus grande menace offensive des Gunners. Au final, il a fallu que les remplaçants Noni Madueke et Kai Havertz marquent un penalty en fin de match pour sauver un match nul qui devrait tout de même leur permettre d'accéder aux quarts de finale.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    1Bayern Munich ⬆️

    Nous n'avions pas besoin que le Bayern Munich écrase l'Atalanta à Bergame pour savoir que les Bavarois sont de sérieux prétendants à la victoire en Ligue des champions cette saison. Nous le savions déjà après leur victoire contre le PSG au Parc des Princes avec 10 joueurs lors de la phase de poules.

    Cependant, la victoire écrasante 6-1 mardi contre les vainqueurs de l'Europa League 2024 à la New Balance Arena a été un rappel incroyable de la qualité de l'équipe de Vincent Kompany, d'autant plus qu'elle a été obtenue sans Harry Kane, qui a passé les 90 minutes sur le banc.

    Ainsi, même si le Bayern est indéniablement dans le mauvais côté du tableau, nous pensons qu'il est juste de dire qu'il n'a aucune raison de craindre les équipes encore en lice dans cette compétition. 

