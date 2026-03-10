De Gijón à Porto Alegre : l’épopée de l’Algérie en Coupe du Monde racontée par un témoin

Par Ayman Youssef

J'y étais, à l'été 82. Un jeune homme avec une petite valise, un carnet de notes et un drapeau vert, blanc et rouge caché entre mes papiers, comme un secret. Je n'allais pas seulement couvrir un tournoi de football ; j'allais assister à la naissance du rêve algérien sur la scène mondiale. Ce voyage en Espagne n'était pas une simple mission de travail ; c'était le destin. Je croyais que le football pouvait faire ce que la politique ne pouvait pas : forcer le monde à nous écouter, ne serait-ce que pendant 90 minutes.

La route vers Gijón

Getty Images

Le train espagnol tanguait vers le nord en direction de Gijón, rempli de supporters venus des quatre coins du monde : des Allemands avec leurs chapeaux, des Espagnols surexcités, et un petit groupe d'Algériens agitant des drapeaux malgré la fatigue et la distance qu'ils avaient parcourue. Je les regardais et je pensais : « Combien d'histoires ce train renferme-t-il, de rêves, de souvenirs et de larmes à venir ». À bord, j'ai acheté un exemplaire d'El País. Le titre disait : « Un match facile pour les Allemands. Aucune surprise n'est attendue. » Dans le magazine Kicker, j'ai lu : « L'Algérie a de l'enthousiasme... mais le football exige plus que de l'enthousiasme. » J'ai souri. Je ne savais pas si leur arrogance les pousserait à nous sous-estimer, mais j'étais certain qu'il y a au fond de chaque Algérien quelque chose qu'il ne faut jamais prendre à la légère.

16 juin 1982

Getty Images

Le stade lui-même était en ébullition, la pelouse miroitant sous un soleil pâle, comme si le ciel lui-même attendait un miracle. L'Algérie en vert, face à face avec des Allemands aux visages fermés. Rabah Madjer brillait comme une épée tandis que Lakhdar Belloumi souriait avec l'assurance d'un homme qui sait que l'histoire favorise les audacieux. J'ai bondi de mon siège après le but, mon stylo m'échappant des mains, et j'ai hurlé comme jamais auparavant. J'ai vu le drapeau algérien se hisser dans un stade européen pour la première fois. Puis vint l'égalisation allemande... Un instant de tension, mais Belloumi était là – une frappe ! Un but ! Algérie 2, Allemagne 1. Nous n'en croyions pas nos yeux. Même les journalistes allemands sont restés silencieux pendant quelques secondes avant d'écrire dans la confusion. Le lendemain, les journaux parlaient d'une seule voix à travers le monde. Le Monde : « Les Algériens ont donné une leçon de dignité aux arrogants Allemands. » The Guardian : « Ce match changera la vision que l'Europe a du football africain. » Bild : « Ils nous ont choqués... Nous ne nous y attendions pas. Une humiliation pour l'Allemagne. » Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Les supporters algériens ont chanté dans les rues de Gijón jusqu'à l'aube. Nous n'étions pas seulement des vainqueurs, nous étions les premiers Arabes à battre l'Allemagne en Coupe du Monde.

La conspiration

Quelques jours plus tard, nous attendions le résultat d'Allemagne - Autriche, le dernier match du groupe. Tout ce dont nous avions besoin, c'était d'un résultat équitable. Au lieu de cela, nous avons eu droit à un pacte secret. Ce qui s'est passé le 25 juin 1982 est une tache sombre dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'Allemagne a marqué à la 10e minute, puis le match s'est figé. De courtes passes, des sifflets de protestation, des huées descendant des tribunes. C'était comme si les joueurs s'étaient mis d'accord sur ce silence. Aucune attaque, aucune passion, aucun football. Le journaliste espagnol à côté de moi a marmonné : « ¡Esto es una vergüenza! » (C'est une honte !). Les supporters espagnols criaient : « ¡Fuera! ¡Fuera! ». Même le commentateur a cessé de parler en signe de protestation. Dans la tribune de presse, nous étions abasourdis, réalisant que la qualification venait d'être volée sous les yeux du monde entier. Le Times a écrit le lendemain : « Gijón... Le jour où l'esprit sportif est mort. » En Algérie, les gens sont descendus dans la rue, non pas pour pleurer, mais avec fierté. Un supporter a déclaré à la télévision nationale : « Nous avons gagné la dignité... Et nous avons perdu face à une feuille de tricherie. »

Une mémoire qui ne meurt jamais

Les années ont passé. J'ai vieilli, le monde a changé, mais Gijón est resté une blessure non cicatrisée dans mon cœur. À cette époque, j'étais devenu chef du service des sports au journal national. J'ai suivi chaque nouvelle équipe algérienne comme un père regarde ses fils, de Madjer à Karim Ziani, de Hillal Soudani à Riyad Mahrez. À chaque fois, je me demandais : « Le jour viendra-t-il où nous affronterons à nouveau l'Allemagne ? ». En 2014, ce jour est arrivé.

Retour sur la scène mondiale

Getty Images

Quatre ans après Gijón, nous pensions que la blessure avait guéri, mais la vérité, c'est que le rêve n'était jamais mort en nous. Nous sommes retournés à la Coupe du Monde au Mexique, une nouvelle génération portant le poids de l'ancienne gloire, et les anciens regardant de loin, souriant et attendant la joie. J'y étais, sous le soleil de plomb mexicain, écrivant des comptes-rendus sur du papier jauni, me souvenant de Gijón à chaque passe, à chaque encouragement. Comment aurais-je pu oublier ? Nous affrontions l'Irlande du Nord, le Brésil et l'Espagne — un groupe difficile, comme si le destin voulait nous tester à nouveau. Nous avons fait mccatch nul 1-1 contre l'Irlande du Nord grâce à un beau but de Djamel Zidane. Je n'oublierai jamais la joie dans le stade après cette frappe. L'espoir était de retour dans les cœurs algériens. Mais contre le Brésil, j'ai vu dans les yeux des joueurs un mélange de peur et de détermination, comme si Madjer et ses pairs murmuraient : « On ne nous oubliera pas, quel que soit le résultat ». À la 66e minute, nous avons encaissé le but fatal. Lors du troisième match, contre l'Espagne, le désespoir s'est installé. Nous sommes entrés sur le terrain vaincus avant même le coup de sifflet, et une défaite 3-0 a mis fin à notre parcours. Oui, notre voyage s'est terminé tôt, mais nous sommes sortis la tête haute, chantant comme nous l'avions fait à Gijón : « Nous pouvons perdre au score, mais jamais sur le principe ». Ce tournoi a marqué les adieux d'une génération dorée, portant à la fois le parfum de la victoire et la douleur de la trahison. Puis vinrent les années de silence ; des années où l'Algérie a disparu de la Coupe du Monde, mais jamais de nos cœurs ni de nos carnets.

Le rugissement d’Omdurman

Getty Images

Des décennies ont passé et des générations ont grandi sans jamais connaître la saveur d'une Coupe du Monde, alors que le football algérien dérivait entre tourmentes et déceptions. Mais à la fin des années 2000, la graine a commencé à germer de nouveau. En 2009, le destin a frappé à nouveau lors des qualifications pour la Coupe du Monde, alors qu'un duel acharné entre l'Égypte et l'Algérie ravivait chaque souvenir de fierté et d'honneur. En Algérie, les cœurs battaient au rythme de l'histoire. Au Caire, la tension était à son comble. Les deux équipes ont terminé à égalité de points, forçant un match d'appui décisif. Ce n'était pas qu'un simple match ; c'était l'histoire d'une nation réclamant son droit de rêver. Le match décisif s'est déroulé à Omdurman, au Soudan. Mon Dieu, cette nuit ne s'effacera jamais. J'y étais, serrant mes papiers et mon téléphone, tremblant. Le stade était plein, les drapeaux flottaient, les larmes coulaient avant même les buts. Et à la 40e minute, j'ai hurlé à m'en briser la voix. J'ai serré dans mes bras l'homme le plus proche, même si je ne savais pas qui il était. Était-il Algérien ? Arabe ? Peu importait. Nous étions un seul peuple, un seul battement de cœur. Je ne peux pas décrire ce rugissement qui a fait trembler Omdurman, il résonne encore en moi à ce jour. La légende était complète : l'Algérie était de retour en Coupe du Monde après 24 ans d'absence.

Le retour du rêve

Getty Images

Quand je suis arrivé à Johannesburg, j'ai eu l'impression que toute l'Afrique nous serrait dans ses bras. Les drapeaux algériens flottaient à chaque coin de rue, nos chants résonnant comme l'hymne national lui-même. Nous avons affronté la Slovénie, l'Angleterre et les États-Unis. Nous n'avons pas récolté beaucoup de points, mais nous avons gagné quelque chose de plus grand : l'existence. J'ai vu un jeune de 20 ans pleurer de joie rien qu'en entendant Kassaman (l'hymne algérien) à la Coupe du Monde. Je me suis dit : « Même si cette génération n'a jamais connu Gijón, au moins elle saura que l'Algérie ne meurt jamais deux fois ». Nous sommes sortis tôt, mais nous étions revenus à la vie. Et ce retour n'était que le prélude à quelque chose de plus grand au Brésil, quatre ans plus tard.

Le pont vers Porto Alegre

De Gijón au Mexique, d'Omdurman à l'Afrique du Sud, puis au Brésil ; l'Algérie a traversé un pont menant de la douleur à la fierté. À chaque Coupe du Monde, j'ai vu un reflet de moi-même, du jeune homme hurlant dans une tribune européenne au vieil homme applaudissant dans un café de Bab El Oued. Le temps avait changé, mais l'esprit était resté le même. L'esprit d'une nation qui écrit son histoire avec dignité avant de l'écrire avec des buts.

Le café à Bab El Oued

Getty Images

Cette fois, je n'étais pas au stade. J'étais assis dans un modeste café de Bab El Oued, entouré de jeunes dont la plupart n'étaient pas nés quand nous avons joué à Gijón. De vieilles photos de Belloumi et Madjer, les héros qui avaient jadis humilié l'Allemagne, étaient accrochées aux murs. Sur un petit écran de télévision, le drapeau algérien flottait dans un coin de la retransmission. Je me suis murmuré : « Le miracle de Gijón va-t-il se reproduire ? ». Je ne voulais pas vivre un crève-cœur une deuxième fois. Tout le monde était silencieux, à l'exception du bruit des cœurs battant de peur, de doute et d'espoir. Rais M'Bolhi arrêtait les tirs comme s'il était fait de feu et de fer ; Islam Slimani attaquait, tandis que Manuel Neuer jouait comme un dixième défenseur. Chaque minute était une bataille ; chaque passe, un cri. Le match était épique, un véritable marathon. L'Allemagne n'a pas réussi à marquer dans le temps réglementaire, mais en prolongation, André Schürrle a frappé après deux minutes. Le cœur brisé. Puis Mesut Özil a ajouté un second but juste avant la fin. Mais nous n'avons pas abandonné. À la 120e minute, Abdelmoumene Djabou a marqué. Le café a explosé. Ce but était notre cri de fierté, notre réponse à Gijón. Un jeune homme à côté de moi a pleuré et a dit : « Mon oncle, aujourd'hui nous avons relevé la tête exactement comme vous l'aviez fait en 82 ». Je l'ai regardé, et je le jure, Gijón souriait enfin. Nous n'avons pas gagné le match, mais nous avons regagné notre fierté.

Le monde s'incline devant l'Algérie

Getty Images

Après le match, le ton du monde a changé. Le commentateur l'a dit clairement, citant l'entraîneur de l'Allemagne : « Joachim Löw : L'Algérie a été un adversaire magnifique. » BBC Sport a écrit : « L'Algérie n'a pas perdu, elle a gagné le respect du monde. » Dans Der Spiegel : « Les Algériens ont ravivé le fantôme de Gijón et redéfini la fierté et la dignité. » Jamal Jabali d'Al Jazeera a écrit : « Gijón était une conspiration ; Porto Alegre a été une noble revanche - inachevée, mais honorable. » Même Le Monde a titré : « L'Algérie, l'équipe qui a fait trembler l'Allemagne et lui a fait entrevoir le gouffre. » Nous savions que nous ne nous étions pas vengés par des buts, mais nous avions reconquis le respect, et nous avions reconquis l'histoire.

L’héritage de Gijón

Après le scandale de 1982, la FIFA a décidé que tous les derniers matchs de poule devaient se jouer simultanément. Une règle simple, mais qui garantissait l'équité. En réponse, World Soccer Magazine a écrit : « Gijón n'a pas été vain, cela a changé la Coupe du Monde pour toujours. » Ainsi, le nom de l'Algérie est resté gravé dans la mémoire de la FIFA ; non pas comme une équipe qui a manqué la qualification, mais comme une équipe qui a triomphé pour le principe. Ce fut une victoire inachevée, mais qui a rendu justice au football lui-même. À ce jour, Madjer, Belloumi et leurs coéquipiers restent immortels dans la conscience du football.

Du stade au café

Entre les tribunes de Gijón et le café de Bab El Oued, j'ai vécu l'histoire d'une nation qui ne se rend pas. Dans les premières, nous avons combattu la tromperie et la trahison ; dans le second, nous avons combattu le temps lui-même. Des jeunes hommes chantant en Europe aux vieillards applaudissant à Alger, l'esprit était un, l'Algérie était une, la patrie était une. On peut perdre un match, mais l'Algérie, mon ami, ne perd jamais l'histoire.

Absents en 2018

Getty Images

Nous avons quitté le Brésil la tête haute, convaincus que cette page ouvrirait les portes d'une nouvelle gloire. Mais le football ne tient aucune promesse, il donne et reprend comme la mer. Quatre ans ont passé, mais l'écho de Porto Alegre est resté. Cependant, en Russie 2018, nous étions absents. Pour la première fois depuis Omdurman, le temps a semblé faire marche arrière. Dans le même café de Bab El Oued, j'étais assis parmi les jeunes regardant la Coupe du Monde sans le drapeau de l'Algérie. Ils encourageaient le Brésil, la France, l'Argentine — n'importe quoi pour combler le vide. L'un d'eux m'a demandé : « Mon oncle, comment l'Algérie peut-elle être absente ? N'étions-nous pas des héros ? ». Je lui ai souri tristement et j'ai dit : « Le vrai championnat, mon garçon, ce n'est pas chaque coupe que nous jouons – c'est de croire que nous reviendrons ». Ces années ont été une sécheresse, mais une sécheresse nécessaire. De sa poussière allait s'élever une nouvelle génération, une génération qui n'a jamais vu Gijón ni Porto Alegre, mais qui allait apprendre ce que signifie jouer pour une patrie qui ne se contente jamais de moins.

Larmes à Blida

Getty Images

En mars 2022, nous étions de retour dans les qualifications au stade Mustapha Tchaker de Blida, à un pas de la Coupe du Monde. Juste un. La route vers le Qatar était pavée d'espoir depuis chaque foyer algérien, chaque rue d'Oran, d'Annaba, de Tamanrasset. On se croyait revenus à Omdurman. Contre le Cameroun, chaque minute était du feu — un but pour nous, un but pour eux — jusqu'à la folie. Nous pensions avoir réussi — jusqu'à l'ultime minute. Un centre, une tête, le silence. J'ai vu des supporters s'effondrer dans les tribunes. Les journalistes à côté de moi ont jeté leurs papiers au sol. Pour la première fois de ma vie, je n'arrivais pas à écrire. C'était comme si Gijón était de retour, mais cette fois, aucune conspiration, seulement un crève-cœur. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal : « Peut-être que le match contre le Cameroun est terminé, mais le voyage de l'Algérie ne l'est pas ». Car pour ce pays, à chaque fois qu'il tombe, il se relève plus fort. À chaque fois qu'il se brise, la lumière brille à travers ses fissures. Et maintenant, nous nous préparons à écrire un nouveau chapitre en 2026.

Un rêve qui ne meurt jamais

Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je vois des enfants en Algérie porter les maillots de Djamel Belmadi, Mahrez et Slimani, jouer dans les ruelles en criant : « One, two, three... Viva l'Algérie ! ». Je souris et je me revois à Gijón il y a plus de 30 ans. C'est ça l'Algérie, elle ne se mesure pas à ses victoires ou ses défaites, mais à sa capacité à rêver encore et encore. À Gijón, la fierté est née ; à Porto Alegre, elle a été reconquise ; à Blida, elle a prouvé qu'elle ne meurt jamais. C'était mon histoire, celle d'un témoin oculaire d'un rêve qui n'a jamais péri.