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Rasmus Hojlund ne reviendra pas à Manchester United ! Le dirigeant de Naples confirme son intention de finaliser le transfert définitif de l'attaquant prêté
Un nouveau départ en Italie
La décision de Manchester United d'autoriser le prêt de Hojlund semble avoir porté ses fruits pour toutes les parties concernées, l'attaquant danois connaissant un revirement de situation remarquable en Serie A. Après une période difficile à Old Trafford, où il peinait à justifier son transfert coûteux, l'attaquant a retrouvé le chemin des filets sous la houlette d'Antonio Conte, devenant rapidement le pivot de l'attaque de Naples.
Le parcours du joueur de 23 ans à Naples se caractérise par une régularité qui lui faisait défaut en Premier League, et il apparaît aujourd’hui comme un joueur plus affûté et plus imposant physiquement que celui qui avait quitté Manchester.
- AFP
Manna confirme son intention de procéder à un transfert définitif
À propos de cet accord, Manna a déclaré : « Il n’y a aucun doute. Rasmus Hojlund restera ici. Nous avons une obligation d’achat envers Manchester United si Naples se qualifie pour la Ligue des champions, mais il fait partie de nos plans malgré cette condition. »
L'accord comportait des clauses financières spécifiques, mais la direction de Naples reste convaincue que le Danois est l'homme de la situation pour mener l'attaque du club pendant de nombreuses années. Manna a réaffirmé l'engagement du club en expliquant que même si les conditions obligatoires ne sont pas remplies, l'attaquant reste un élément essentiel de leur projet à long terme au Stadio Diego Armando Maradona.
Les statistiques confirment le retour en force de Hojlund
Les statistiques de Hojlund cette saison justifient l'empressement du Napoli à s'engager pour un transfert définitif de 44 millions d'euros (38 millions de livres sterling). Il a souvent été le sauveur des Partenopei, leur permettant de remporter des points cruciaux pour rester dans la course au titre lorsque l'équipe peinait à déjouer les défenses adverses tenaces. Avec déjà 13 buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le Danois prouve que son précédent passage en Italie avec l'Atalanta n'était pas un coup de chance.
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Le départ d'Old Trafford se profile
Pour Manchester United, cette vente imminente marque une étape importante dans la refonte de l'effectif menée actuellement sous la nouvelle direction sportive. Si certains supporters peuvent se demander ce qu'il en aurait été si Hojlund avait retrouvé cette forme à Manchester, l'apport financier garanti de 44 millions d'euros fournira aux Red Devils des ressources précieuses pour recruter des joueurs mieux adaptés à leur évolution tactique.
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