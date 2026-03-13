Rasmus Hojlund ne reviendra pas à Manchester United ! Le dirigeant de Naples confirme son intention de finaliser le transfert définitif de l'attaquant prêté

La décision de Manchester United d'autoriser le prêt de Hojlund semble avoir porté ses fruits pour toutes les parties concernées, l'attaquant danois connaissant un revirement de situation remarquable en Serie A. Après une période difficile à Old Trafford, où il peinait à justifier son transfert coûteux, l'attaquant a retrouvé le chemin des filets sous la houlette d'Antonio Conte, devenant rapidement le pivot de l'attaque de Naples.

Le parcours du joueur de 23 ans à Naples se caractérise par une régularité qui lui faisait défaut en Premier League, et il apparaît aujourd’hui comme un joueur plus affûté et plus imposant physiquement que celui qui avait quitté Manchester.