"Pas de Coupe du monde pour Mbappé" : la révélation glaciale qui éteint les espoirs du Real et de la France

Dans ce contexte déjà tendu, une prise de parole inattendue vient relancer le débat. L’animateur Cyril Hanouna évoque la situation de Mbappé lors de son émission quotidienne « Tout beau, tout neuf » diffusée sur W9.

Son intervention frappe les esprits. Il décrit une situation médicale beaucoup plus préoccupante.

« Mbappé est venu à Paris pour avoir un autre avis. Kylian Mbappé, les informations que j’ai, c’est que son genou, c’est compliqué. Plus compliqué que prévu. Il y a une solution pour qu’il joue la Coupe du monde. Son genou est à un tiers cuit. Le seul moyen pour jouer la Coupe du monde, c’est d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid. Les ligaments sont touchés, je vous le dis. J’ai eu des infos d’une source médicale. Ou il arrête de jouer et il fait du renforcement à fond. S’il rejoue, c’est terminé : pas de Coupe du monde pour Mbappé. Il va falloir qu’il se mette d’accord avec le Real Madrid », a-t-il déclaré.

Ces propos provoquent immédiatement des réactions. Les supporters s’inquiètent. Les médias reprennent ces déclarations avec prudence.