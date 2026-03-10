Le doute s’installe autour de Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid reste éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’un problème au genou. À mesure que les jours passent, les interrogations grandissent. Le calendrier avance, les échéances approchent et l’ombre d’une absence à la Coupe du monde de football 2026 commence à inquiéter supporters et observateurs.
"Pas de Coupe du monde pour Mbappé" : la révélation glaciale qui éteint les espoirs du Real et de la France
- Getty
Une blessure qui s’éternise
Depuis quelque temps déjà, le capitaine de l’Équipe de France de football traverse une période délicate sur le plan physique. Une entorse au genou le freine et l’oblige à ralentir fortement son rythme.
Le numéro 10 madrilène ne figure plus dans les feuilles de match. Une situation rare pour un joueur habitué à enchaîner les rencontres. Le staff médical privilégie une période de repos afin de permettre au genou de récupérer correctement.
Pendant cette phase de soins, Mbappé quitte temporairement l’Espagne pour passer quelques jours à Paris. L’objectif reste simple : se ressourcer et consulter d’autres spécialistes. Ces dernières heures, l’attaquant formé à l’AS Monaco retourne à Madrid. Pourtant, les informations venues d’Espagne ne respirent pas l’optimisme.
- (C)Getty Images
Le fantasme d’un retour contre Manchester City
Certains médias ibériques évoquent récemment une possible apparition de Mbappé lors du choc de Ligue des champions contre Manchester City. Une hypothèse spectaculaire. Mais sur le plan médical, la réalité semble bien différente.
L’entorse au genou exige du temps. Beaucoup de temps. Les médecins recommandent prudence et consolidation progressive. Dans ces conditions, un retour rapide pour un match aussi intense relève presque de la fiction.
Cette incertitude pèse aussi sur le joueur. Plusieurs sources espagnoles affirment que l’attaquant commence lui-même à redouter un scénario qu’il souhaite éviter à tout prix : manquer la prochaine Coupe du monde.
- Getty Images
L’intervention inattendue de Cyril Hanouna
Dans ce contexte déjà tendu, une prise de parole inattendue vient relancer le débat. L’animateur Cyril Hanouna évoque la situation de Mbappé lors de son émission quotidienne « Tout beau, tout neuf » diffusée sur W9.
Son intervention frappe les esprits. Il décrit une situation médicale beaucoup plus préoccupante.
« Mbappé est venu à Paris pour avoir un autre avis. Kylian Mbappé, les informations que j’ai, c’est que son genou, c’est compliqué. Plus compliqué que prévu. Il y a une solution pour qu’il joue la Coupe du monde. Son genou est à un tiers cuit. Le seul moyen pour jouer la Coupe du monde, c’est d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid. Les ligaments sont touchés, je vous le dis. J’ai eu des infos d’une source médicale. Ou il arrête de jouer et il fait du renforcement à fond. S’il rejoue, c’est terminé : pas de Coupe du monde pour Mbappé. Il va falloir qu’il se mette d’accord avec le Real Madrid », a-t-il déclaré.
Ces propos provoquent immédiatement des réactions. Les supporters s’inquiètent. Les médias reprennent ces déclarations avec prudence.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid temporise
Du côté du club madrilène, le discours reste beaucoup plus mesuré. Aucun dirigeant ne confirme ces informations alarmantes. La communication officielle évoque simplement une blessure qui demande du repos et un suivi médical adapté.
Pour l’instant, le club ne parle ni de décision radicale ni de fin de saison anticipée.
- Getty Images
Une pression grandissante avant le Mondial
À l’approche de la Coupe du monde 2026, chaque information concernant l’état physique de Mbappé devient un sujet majeur. La star française représente l’un des piliers de la sélection tricolore.
Si la blessure devait durer plus longtemps que prévu, l’impact dépasserait largement le cadre madrilène. L’absence de Mbappé lors du Mondial provoquerait un choc immense pour les Bleus.
Pour l’heure, l’attaquant poursuit son travail de récupération. Et tout le monde attend une seule chose : le revoir courir, ballon au pied.