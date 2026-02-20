En direct
Résultats en direct
Les dernières infos
Les dernières infos
Infos
Transferts
Résultats et classements
A lire
A lire
Analyses
Opinion
Les notes des joueurs
Compétitions
Epreuves
Coupe du Monde des clubs
Euro féminin
Ligue des Champions
Ligue 1
Ligue 2
Coupe de France
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Coupe d'Afrique
Ligue Europa
Ligue Europa Conférence
Coupe du Monde
Clubs
PSG
Marseille
Lyon
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Barcelone
Real Madrid
Juventus
Inter Milan
AC Milan
Bayern Munich
International
France
Brésil
Argentine
Espagne
Italie
Allemagne
Algérie
Maroc
PARIS SPORTIFS
Paris sportifs
Paris sportifs
Comment nous créons le contenu
Lexique des paris sportifs
Pronostics football
SITES DE PARIS SPORTIFS & APPS
Meilleurs sites de paris
Meilleures apps
Meilleurs bonus
PARIS SPORTIFS : GUIDE DE GOAL
Code promo Betclic
Code promo Unibet
Code promo Winamax
Code promo Parions Sport
Code promo PMU
Code promo Betsson
Code promo Olybet
INSCRIPTION BOOKMAKER
Inscription Betclic
Inscription Unibet
Inscription Winamax
Inscription Parions Sport
Inscription PMU
Inscription Betsson
Inscription Olybet
Foot féminin
Euro féminin
Actus
Résultats
Classements
Féminines
Infos
Equipe de France féminine
Les Bleues
Culture
NxGn
Actus
NxGN 2022
NxGn 2021
NxGn 2020
NxGn 2019
NxGn 2018
Goal 50
Actus
GOAL50 2022
GOAL50 2021
Goal 50 2020
Goal 50 2019
Goal 50 2018
Réseaux sociaux
Facebook
Twitter
Instagram
TikTok
LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX: PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION.
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).
https://www.joueurs-info-service.fr/
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable
| Communication de publicité
| Principes de publication
Paris sportifs
il y a 14 heures
Code promo Betclic BCG** : jusqu'à 100€ de feebets en mars 2026
Pronostics
Real Madrid vs Getafe
Pronostic Real Madrid vs Getafe 02/03/2026 : un derby madrilène sous le signe de la prudence
hier
Real Madrid vs Getafe
Pronostic Real Madrid vs Getafe 02/03/2026 : un derby madrilène sous le signe de la prudence
hier
Marseille vs Lyon
Pronostic Marseille vs Lyon, l'affiche du dimanche soir
avant-hier
Marseille vs Lyon
Pronostic Marseille vs Lyon, l'affiche du dimanche soir
avant-hier
Arsenal vs Chelsea
Pronostic Arsenal vs Chelsea 01/03/2026 : les Gunners prêts à enchaîner après le derby
avant-hier
Arsenal vs Chelsea
Pronostic Arsenal vs Chelsea 01/03/2026 : les Gunners prêts à enchaîner après le derby
avant-hier
Manchester United vs Crystal Palace
Pronostic Manchester United vs Crystal Palace 01/03/2026 : les Red Devils sur leur lancée
avant-hier
Manchester United vs Crystal Palace
Pronostic Manchester United vs Crystal Palace 01/03/2026 : les Red Devils sur leur lancée
avant-hier
Plus
Analyses et tendances de paris sportifs
Strasbourg
Strasbourg vs Lens : L’effet O’Neil, l’angle d’attaque idéal pour vos paris en Ligue 1
il y a 3 jours
Strasbourg
Strasbourg vs Lens : L’effet O’Neil, l’angle d’attaque idéal pour vos paris en Ligue 1
il y a 3 jours
Ligue Conférence
L’avantage du terrain : la clé de vos pronostics pour les matches retour d'Europa et Conference League
il y a 5 jours
Ligue Conférence
L’avantage du terrain : la clé de vos pronostics pour les matches retour d'Europa et Conference League
il y a 5 jours
Ligue des Champions
Cotes vainqueur Ligue des champions : dénicher de la "value" au-delà des favoris
20 févr. 2026
Ligue des Champions
Cotes vainqueur Ligue des champions : dénicher de la "value" au-delà des favoris
20 févr. 2026
Ligue 1
Cotes vainqueur Ligue 1 : l'outsider qui bouscule les pronostics
20 févr. 2026
Ligue 1
Cotes vainqueur Ligue 1 : l'outsider qui bouscule les pronostics
20 févr. 2026
Plus
Applications paris sportifs : notre test comparatif des meilleures applis en mars 2026
il y a 12 heures
Comprendre le pari "Win to Nil" dans le football
il y a 12 heures
Marseille vs Lyon
Code promo Betclic BCG*** : votre pari sur OM - OL remboursé jusqu’à 100€ en feebets !
il y a 12 heures
Quels sont les meilleurs sites de paris sportifs ? Notre top 15 en mars 2026
il y a 12 heures
Parier sur le foot : notre guide complet pour miser en ligne
il y a 13 heures
Comment obtenir 110€ de bonus dont 10€ sans dépôt avec le code promo Unibet UNIGOAL
il y a 13 heures
Qu'est-ce qu'un pari double chance ? Explications & astuces
il y a 13 heures
Code promo Winamax : comment obtenir 360€ de bonus en mars 2026 ?
il y a 14 heures
Code promo NetBet NBGOAL : quel bonus en mars 2026
il y a 14 heures
Comprendre le pari en direct dans le football
il y a 15 heures
Les paris combinés : fonctionnement, avantages, astuces
il y a 15 heures
Code promo Parions Sport GOAL110 : 460€ de bonus, dont 110€ sur le sport, en mars 2026
il y a 15 heures
Code promo OIybet : obtenez 100€ de bonus avec OLYGOAL
il y a 15 heures
Comprendre le surebet dans le football
il y a 16 heures
Le pari over / under (plus/moins) de 3.5 buts
il y a 16 heures
Code promo PMU SP*** : comment obtenir 100€ de bonus ?
il y a 16 heures
Comprendre le pari Over/Under (plus / moins) 2.5 buts dans le football
il y a 17 heures
Code promo Betsson mars 2026 : 110€ de bonus avec VERIF**
il y a 17 heures
Meilleurs bonus bookmaker : notre comparatif en février 2026
avant-hier
Strasbourg vs Lens
Strasbourg - Lens : Panichelli et Thauvin pour enflammer la Meinau ! Unibet booste la cote "Duo Décisif" à 2.55 !
avant-hier
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Pronostic Le Havre vs PSG 28/02/2026 : protéger les deux points d'avance en tête
il y a 3 jours
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Pronostic Dortmund vs Bayern Munich 28/02/2026 : le tournant pour le titre ?
il y a 3 jours
Leeds vs Manchester City
Pronostic Leeds vs Manchester City 28/02/2026 : les Citizens maintiennent la pression sur Arsenal
il y a 3 jours
FC Barcelone vs Villarreal
Pronostic Barcelone vs Villarreal 28/02/2026 : les Blaugranas pour un succès par deux buts d’écart au Camp Nou
il y a 3 jours
Liverpool vs West Ham
Pronostic Liverpool vs West Ham 28/02/2026 : les Reds n'ont plus le droit à l'erreur pour le Top 4
il y a 3 jours
Bonus Betclic : votre premier pari remboursé jusqu'à 100€ en février 2026
il y a 3 jours
Comprendre le pari Mi-temps / Fin de Match dans le football
il y a 3 jours
Parier sur la chute des cotes (dropping odds) dans le football
il y a 3 jours
R.S. Belgrade vs Lille
Étoile Rouge - Lille : Les Dogues dos au mur à Belgrade ! Winamax booste la cote « Mi-temps / Fin de match » à 4.25 !
il y a 3 jours
L'inscription sur PMU de A à Z
il y a 3 jours
Plus anciennes