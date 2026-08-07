Super Ligue de la FIFA ? Le plan d’Infantino pour rebaptiser le projet dissident révélé

Gianni Infantino fait face à de nouvelles accusations explosives après que des documents divulgués ont suggéré qu’il était impliqué dans des discussions visant à faire passer la Super League européenne sous l’égide de la FIFA. Alors que la communauté du football dans son ensemble s’était opposée au projet de scission en 2021, des informations indiquent que le président de la FIFA a étudié la possibilité de baptiser la compétition « FIFA Super League ».