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Ligue des Champions
Ligue des ChampionsVue d'ensemble
Ligue des Champions, calendrier et résultats
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mardi 14 avril
lundi 27 avril
mardi 28 avril
lundi 4 mai
vendredi 29 mai
Classements
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|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|Bayern Munich
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|FC Barcelone
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16