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Ligue des Champions

Ligue des ChampionsVue d'ensemble

Gianni Infantino

Super Ligue de la FIFA ? Le plan d’Infantino pour rebaptiser le projet dissident révélé

Gianni Infantino fait face à de nouvelles accusations explosives après que des documents divulgués ont suggéré qu’il était impliqué dans des discussions visant à faire passer la Super League européenne sous l’égide de la FIFA. Alors que la communauté du football dans son ensemble s’était opposée au projet de scission en 2021, des informations indiquent que le président de la FIFA a étudié la possibilité de baptiser la compétition « FIFA Super League ».

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Ligue des Champions, calendrier et résultats

mardi 14 avril
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
tot 6 - 4
lundi 27 avril
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FDM
mardi 28 avril
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
lundi 4 mai
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
FDM
tot 2 - 1
mardi 5 mai
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FDM
tot 5 - 6
vendredi 29 mai
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
pen 4 - 3
Plus

Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Arsenal crestArsenal88002341924
V
V
V
V
V
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
V
V
V
D
V
3Liverpool crestLiverpool86022081218
V
V
V
D
V
4Tottenham crestTottenham85211771017
V
V
V
D
V
5FC Barcelone crestFC Barcelone85122214816
V
V
V
D
N
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