Meilleures buteuses de tous les temps de l'équipe féminine d'Angleterre : Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway et les meilleures finisseuses des Lionesses

Mais la place de Smith en tête du classement des meilleures buteuses de tous les temps de l'équipe nationale féminine d'Angleterre a été prise par Ellen White en novembre 2021, et désormais, l'ancienne star de Manchester City, qui a pris sa retraite après le triomphe de l'Euro 2022, est la joueuse à battre. Elle devance de 13 buts toutes les Lionesses actuelles, mais plusieurs prétendantes remontent le classement pour tenter de battre son record.

Beth Mead est la plus proche et Georgia Stanway se lance désormais dans la course, grimpant à la neuvième place du classement historique grâce à trois buts marqués lors des deux premiers matchs de l'Angleterre en 2026. Alessia Russo semble également constituer une réelle menace, d'autant plus qu'elle occupe le poste d'avant-centre titulaire des Lionesses. Elle n'est qu'à un but du top 10.

Alors, qui sont les joueuses qui détiennent les records que Mead, Stanway et Russo tentent de battre ? À quelle distance se trouvent-elles d'une nouvelle progression dans le classement ? Et quelles sont les joueuses qui ont marqué le plus de buts pour l'Angleterre au fil des ans ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de tous les temps des Lionesses...