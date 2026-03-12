Goal.com
Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

Traduit par

Meilleures buteuses de tous les temps de l'équipe féminine d'Angleterre : Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway et les meilleures finisseuses des Lionesses

Les Lionesses anglaises ont toujours compté dans leurs rangs d'excellentes buteuses. Avant même que l'équipe ne devienne la grande prétendante au titre qu'elle est aujourd'hui, remportant deux Championnats d'Europe consécutifs sous la houlette de Sarina Wiegman et atteignant pour la première fois la finale de la Coupe du monde féminine, elle pouvait déjà se targuer de disposer d'incroyables talents offensifs, à l'image de Kelly Smith, icône d'Arsenal, largement considérée comme la meilleure joueuse de l'histoire des Lionesses.

Mais la place de Smith en tête du classement des meilleures buteuses de tous les temps de l'équipe nationale féminine d'Angleterre a été prise par Ellen White en novembre 2021, et désormais, l'ancienne star de Manchester City, qui a pris sa retraite après le triomphe de l'Euro 2022, est la joueuse à battre. Elle devance de 13 buts toutes les Lionesses actuelles, mais plusieurs prétendantes remontent le classement pour tenter de battre son record.

Beth Mead est la plus proche et Georgia Stanway se lance désormais dans la course, grimpant à la neuvième place du classement historique grâce à trois buts marqués lors des deux premiers matchs de l'Angleterre en 2026. Alessia Russo semble également constituer une réelle menace, d'autant plus qu'elle occupe le poste d'avant-centre titulaire des Lionesses. Elle n'est qu'à un but du top 10.

Alors, qui sont les joueuses qui détiennent les records que Mead, Stanway et Russo tentent de battre ? À quelle distance se trouvent-elles d'une nouvelle progression dans le classement ? Et quelles sont les joueuses qui ont marqué le plus de buts pour l'Angleterre au fil des ans ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de tous les temps des Lionesses...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 buts)

    Avant de connaître le succès en tant qu'entraîneuse au sein du staff des Lionesses, puis à Southampton, Marieanne Spacey était l'une des meilleures buteuses de l'histoire de son équipe nationale. Après avoir fait ses débuts en 1984, Spacey a marqué 30 buts en 94 sélections, bien qu'elle ait joué en tant qu'avant-centre plutôt que d'être le point central de l'attaque. Elle est largement considérée comme l'une des meilleures joueuses de tous les temps des Lionesses et figure toujours parmi les 10 meilleures buteuses, avec notamment un but contre l'Écosse au stade de Wembley en 1990, l'un de ses plus célèbres.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. Georgia Stanway (32 buts)

    Le palmarès de Georgia Stanway en tant que buteuse pour l'Angleterre est exceptionnel, d'autant plus qu'elle évolue au poste de milieu de terrain et non d'attaquante. En 89 sélections, elle a inscrit 32 buts, auxquels s'ajoutent 20 passes décisives, ce qui rend son bilan de contributions offensives incroyablement impressionnant. En marquant trois buts lors des deux premières sorties des Lionesses en 2026, Stanway s'est hissée à la neuvième place des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe et, à seulement 27 ans, elle pourrait encore grimper beaucoup plus haut.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 buts)

    Autre joueuse non attaquante de cette liste, Karen Carney a passé 14 ans à faire étalage de son talent individuel sur la scène internationale, marquant 33 buts au cours de cette période, ce qui la place au septième rang des meilleures buteuses de l'histoire des Lionesses. Deux de ces buts ont été marqués lors de l'incroyable campagne de l'Angleterre à l'Euro 2009, dont un lors de la défaite contre l'Allemagne en finale, et deux autres lors de la première demi-finale de Coupe du monde féminine de son équipe en 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 buts)

    Première véritable attaquante de cette liste, Eniola Aluko a également marqué 33 buts au cours de ses 13 années de carrière en équipe d'Angleterre, bien que dans 39 matchs de moins que Carney. Trois de ces buts ont été marqués lors de l'Euro 2009, où Aluko a inscrit un doublé lors de la victoire en quart de finale contre la Finlande, pays hôte, dont le but décisif. Ces buts ont suivi un but crucial lors d'une autre victoire spectaculaire 3-2 plus tôt dans le tournoi, contre la Russie en phase de groupes.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. Beth Mead (39 buts)

    Personne dans cette liste n'a un meilleur ratio de buts par match que Beth Mead, qui affiche une moyenne d'un but tous les deux matchs pour l'Angleterre à ce stade de sa carrière. L'ailière a inscrit 39 buts en 78 matchs, dont six lors du triomphe des Lionesses à l'Euro 2022, ce qui lui a valu le Soulier d'or du tournoi. À 30 ans, elle pourrait également terminer sa carrière bien au-dessus de la sixième place, compte tenu du faible écart qui la sépare des joueuses qui la devancent dans ce classement.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 buts)

    Joueuse la plus capée de l'histoire des Lionesses, Fara Williams a également marqué de nombreux buts au cours de ses 18 années de carrière internationale. Si le plus mémorable d'entre eux est sans aucun doute son dernier, puisqu'il a permis à son équipe de remporter sa toute première victoire contre l'Allemagne et de décrocher la troisième place de la Coupe du monde 2015, ce n'est que l'un des huit buts remarquables qu'elle a marqués lors de grands tournois. Le premier a été marqué environ 10 ans plus tôt, contre le Danemark à l'Ewood Park des Blackburn Rovers, alors que l'Angleterre accueillait l'Euro 2005.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 buts)

    Dans cette liste, seule Mead affiche un meilleur ratio de buts par match que Karen Walker, qui a débuté sa carrière internationale en 1988 et a marqué 41 buts en 86 sélections avant de prendre sa retraite en 2003. Le plus remarquable de ces buts a peut-être été marqué lors de la Coupe du monde féminine de 1995, lorsque Walker a donné à l'Angleterre une avance de 2-1 sur le Nigeria lors d'un match de phase de groupes qu'elle allait remporter pour assurer sa qualification pour les quarts de finale lors de ses débuts dans le tournoi.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 buts)

    Avec la même moyenne impressionnante de 0,48 but par match que Walker, Kerry Davis occupe la deuxième place de ce classement après avoir marqué 43 buts en 90 sélections avec l'Angleterre. Première femme noire à représenter les Lionesses, Davis a fait ses débuts en 1982 et a joué en défense, au milieu de terrain et en attaque, tout en continuant à marquer à un rythme remarquable, à tel point qu'elle a été la meilleure buteuse de l'équipe jusqu'à ce que Kelly Smith la dépasse en 2012, quelque 14 ans après le dernier match de Davis avec les Lionesses.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 buts)

    Largement considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps des Lionesses, Smith a détenu pendant neuf ans le record du nombre de buts marqués pour l'Angleterre, après avoir dépassé le total de Davis lorsqu'elle a marqué contre la Finlande en février 2012. L'attaquante a marqué deux autres buts pour son pays - un autre lors de ce même match et un autre contre l'Écosse un an plus tard - avant de prendre sa retraite avec 46 buts à son actif.

    Les buts les plus célèbres de Smith ont été marqués lors de la Coupe du monde féminine de 2007, en raison de la célébration qui a suivi. Après avoir marqué lors du match d'ouverture des Lionesses contre le Japon, Smith a retiré sa chaussure et l'a embrassée, créant ainsi une image qui allait devenir emblématique.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 buts)

    Ellen White est devenue la meilleure buteuse de l'histoire des Lionesses en septembre 2021, lorsqu'elle a inscrit un triplé contre la Lettonie. Son premier but de la soirée lui a permis d'égaler le total de Smith, puis ses deux suivants l'ont propulsée en tête du classement. White a consolidé sa position en marquant quatre autres buts avant de prendre sa retraite après le triomphe de l'Angleterre à l'Euro 2022, avec un total de 52 buts en 113 matchs. L'attaquante a marqué deux fois cet été-là et a inscrit 10 buts au total lors des grands tournois, dont six lors de la Coupe du monde féminine 2019, ce qui lui a valu le Ballon de bronze.

