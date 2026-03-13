Pourquoi les négociations concernant le contrat de Christian Pulisic avec l'AC Milan ont été suspendues alors que l'intérêt pour son transfert ne cesse de croître : explications

Le contrat actuel de Pulisic court déjà jusqu'en juin 2027, mais le Milan dispose d'une option unilatérale permettant de prolonger son séjour jusqu'en 2028, option qui pourrait encore être exercée. Cela confère au club un poids considérable et une protection contre le risque de perdre son joueur vedette pour une somme dérisoire, offrant ainsi un filet de sécurité au cas où les négociations immédiates ne se dérouleraient pas comme prévu pendant la trêve estivale.

Malgré leur position favorable concernant la durée de son contrat, plusieurs équipes suivent la situation de près. Pulisic est devenu un élément essentiel de l'attaque milanaise, et ses performances régulières ont suscité l'intérêt de clubs étrangers. La renaissance de l'ailier en Italie a effectivement restauré sa réputation comme l'un des attaquants les plus dangereux d'Europe, ce qui a conduit plusieurs clubs de premier plan, dont les noms n'ont pas été révélés, à surveiller de près sa disponibilité.