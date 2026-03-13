Getty Images Sport
Traduit par
Pourquoi les négociations concernant le contrat de Christian Pulisic avec l'AC Milan ont été suspendues alors que l'intérêt pour son transfert ne cesse de croître : explications
Milan a mis le pied au frein
Selon le journaliste Daniele Longo, la direction du club a l'intention de rencontrer les représentants de l'Américain à la fin de la saison pour discuter de la suite des événements. Ce report stratégique n'est pas nécessairement le signe de tensions, mais traduit plutôt la volonté du grand club italien de rester pleinement concentré sur ses objectifs actuels sur le terrain avant de se lancer dans des discussions administratives complexes concernant une éventuelle prolongation de contrat de plusieurs années.
- Getty Images Sport
Les géants européens en alerte
Le contrat actuel de Pulisic court déjà jusqu'en juin 2027, mais le Milan dispose d'une option unilatérale permettant de prolonger son séjour jusqu'en 2028, option qui pourrait encore être exercée. Cela confère au club un poids considérable et une protection contre le risque de perdre son joueur vedette pour une somme dérisoire, offrant ainsi un filet de sécurité au cas où les négociations immédiates ne se dérouleraient pas comme prévu pendant la trêve estivale.
Malgré leur position favorable concernant la durée de son contrat, plusieurs équipes suivent la situation de près. Pulisic est devenu un élément essentiel de l'attaque milanaise, et ses performances régulières ont suscité l'intérêt de clubs étrangers. La renaissance de l'ailier en Italie a effectivement restauré sa réputation comme l'un des attaquants les plus dangereux d'Europe, ce qui a conduit plusieurs clubs de premier plan, dont les noms n'ont pas été révélés, à surveiller de près sa disponibilité.
Planifier à long terme
Si la prolongation de contrat reste une priorité pour l'avenir, les Rossoneri préfèrent se concentrer sur la fin de saison avant d'officialiser le maintien à long terme de l'ailier par un contrat qui pourrait courir jusqu'en 2031. Un engagement d'une telle envergure permettrait en substance à Pulisic de passer ses meilleures années à Milan, consolidant ainsi son statut de star contemporaine au sein du club sept fois champion d'Europe.
- Getty Images Sport
Le moteur de l'équipe d'Allegri
Pour l'instant, tous les regards restent tournés vers les performances de l'Américain sur le terrain, où il continue d'être le moteur principal du dispositif de Max Allegri. La transition de « Captain America » au statut de roi de San Siro s'est faite en douceur, et même si le gel temporaire des négociations risque de susciter une certaine inquiétude parmi les supporters, l'intention reste de s'assurer sa signature pour le long terme une fois que la poussière sera retombée sur la saison en cours.
Publicité