Liverpool et adidas font un retour sur le passé en rééditant le maillot emblématique de la saison 1995-1996

La gamme « Bringback » rend hommage à l'âge d'or de la mode footballistique, qui continue de trouver un écho auprès des jeunes supporters. En alliant une esthétique vintage à une fabrication moderne de haute qualité, adidas a su répondre à la demande croissante pour les styles rétro des tribunes.

« Elle rassemble différentes époques du club dans un hommage nostalgique à une époque où les tenues de football sont devenues des icônes culturelles au-delà du terrain. Au cœur de la gamme Bringback se trouve une réédition du maillot extérieur emblématique du club de la saison 1995-1996, qui permet aux supporters de renouer avec l’un des designs les plus reconnaissables de l’histoire du club », indique un communiqué du club.

Les supporters peuvent se procurer la collection via les canaux officiels du club, tandis que les boutiques d'Anfield et de Liverpool ONE organisent des événements de lancement sur le thème des années 90.