Liverpool et adidas font un retour sur le passé en rééditant le maillot emblématique de la saison 1995-1996
Un voyage nostalgique au cœur des années 90
La pièce maîtresse de cette collection très attendue est la réédition du maillot à quatre quartiers vert, blanc et noir. Chaque détail authentique a été conservé, depuis l'écusson original du club utilisé lors de cette saison jusqu'au logo adidas classique et à l'incontournable nom du sponsor sur la poitrine.
La collection s'étend à une gamme complète de vêtements d'entraînement inspirés des archives, comprenant des hauts d'entraînement, des sweatshirts et des pantalons de survêtement. Pour ceux qui recherchent une touche contemporaine, une version « blackout » en édition limitée du maillot a également été lancée, offrant une alternative sobre et élégante aux couleurs vives traditionnelles.
Les légendes et les stars d'aujourd'hui se réunissent
Pour marquer ce lancement, le club a réalisé un film promotionnel dont l'action se déroule dans un magasin rétro fictif baptisé « Fowler's Sports ». La production met en scène un casting prestigieux qui fait le lien entre le passé glorieux du club et son présent couronné de succès, soulignant ainsi le caractère intemporel du design.
Robbie Fowler et Steve McManaman, figures emblématiques de cette époque, occupent le devant de la scène aux côtés de l'actuel capitaine de l'équipe masculine, Virgil van Dijk, et de stars telles que Jeremie Frimpong et Florian Wirtz. L'équipe féminine est également mise en avant, avec Mia Enderby et Grace Fisk qui illustrent l'attrait universel de la collection en tant qu'icône culturelle au-delà du terrain.
Bien plus qu'un simple maillot de football
La gamme « Bringback » rend hommage à l'âge d'or de la mode footballistique, qui continue de trouver un écho auprès des jeunes supporters. En alliant une esthétique vintage à une fabrication moderne de haute qualité, adidas a su répondre à la demande croissante pour les styles rétro des tribunes.
« Elle rassemble différentes époques du club dans un hommage nostalgique à une époque où les tenues de football sont devenues des icônes culturelles au-delà du terrain. Au cœur de la gamme Bringback se trouve une réédition du maillot extérieur emblématique du club de la saison 1995-1996, qui permet aux supporters de renouer avec l’un des designs les plus reconnaissables de l’histoire du club », indique un communiqué du club.
Les supporters peuvent se procurer la collection via les canaux officiels du club, tandis que les boutiques d'Anfield et de Liverpool ONE organisent des événements de lancement sur le thème des années 90.
Transmettre l'esprit de l'histoire à travers le spectacle d'aujourd'hui
Cette dernière recrue devrait permettre à l'équipe d'améliorer ses performances sur le terrain. Liverpool occupe actuellement la sixième place de la Premier League, à trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions. L'équipe d'Arne Slot affrontera prochainement Tottenham, qui se bat pour éviter la relégation. Ensuite, les Reds disputeront le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray, une rencontre que Liverpool a étonnamment perdue 1-0 lors du match aller.
