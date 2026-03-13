Liam Rosenior « impressionné » par le comportement de Pedro Neto après que la star de Chelsea a bousculé un ramasseur de balles lors de la défaite en Ligue des champions contre le PSG

L'UEFA a ouvert une enquête sur le comportement de Neto lors de la défaite 5-2 de Chelsea face au Paris Saint-Germain en milieu de semaine. Dans les dernières minutes du match au Parc des Princes, la frustration de l'ailier a atteint son paroxysme, le poussant à bousculer un ramasseur de balles alors qu'il tentait de récupérer le ballon pour une reprise rapide du jeu. Une procédure disciplinaire pour « comportement antisportif » a été engagée, une mesure qui pourrait entraîner une suspension rétroactive – venant s’ajouter à ses déboires après que la FA lui a récemment infligé une suspension d’un match et une amende de 70 000 £ pour conduite inappropriée à la suite de son carton rouge contre Arsenal. Cette suspension potentielle au niveau européen pourrait l’empêcher de participer mardi à la deuxième manche décisive à Stamford Bridge, où son équipe tentera de remonter au score.