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Liam Rosenior « impressionné » par le comportement de Pedro Neto après que la star de Chelsea a bousculé un ramasseur de balles lors de la défaite en Ligue des champions contre le PSG
Le cauchemar européen à Paris
L'UEFA a ouvert une enquête sur le comportement de Neto lors de la défaite 5-2 de Chelsea face au Paris Saint-Germain en milieu de semaine. Dans les dernières minutes du match au Parc des Princes, la frustration de l'ailier a atteint son paroxysme, le poussant à bousculer un ramasseur de balles alors qu'il tentait de récupérer le ballon pour une reprise rapide du jeu. Une procédure disciplinaire pour « comportement antisportif » a été engagée, une mesure qui pourrait entraîner une suspension rétroactive – venant s’ajouter à ses déboires après que la FA lui a récemment infligé une suspension d’un match et une amende de 70 000 £ pour conduite inappropriée à la suite de son carton rouge contre Arsenal. Cette suspension potentielle au niveau européen pourrait l’empêcher de participer mardi à la deuxième manche décisive à Stamford Bridge, où son équipe tentera de remonter au score.
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Rosenior prend la défense de Neto
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, à la veille de la rencontre de Premier League opposant Chelsea à Newcastle United samedi soir, Rosenior a répondu aux inquiétudes suscitées par le comportement récent de Neto. « J'ai revu l'incident, et ça ne fait pas bonne impression... Je comprends le point de vue de Pedro. Il veut remettre le ballon en jeu le plus vite possible. Il veut gagner pour le club. Mais il y a des façons de s'y prendre », a-t-il déclaré.
Rosenior salue la responsabilité dont fait preuve Neto
Malgré ces tensions, l'entraîneur a salué la prise de responsabilité de l'ailier et sa volonté immédiate de se racheter. « Ce qui m'a vraiment impressionné chez lui, c'est que c'était son idée : il voulait s'excuser tout de suite. Comme je viens de le dire, que ce soit un gardien de but, moi-même en tant qu'entraîneur ou un joueur, nous commettons tous des erreurs. L'important, c'est d'en tirer les leçons et de veiller à ce qu'elles ne se reproduisent plus », a-t-il ajouté.
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Neto présente ses sincères excuses
Au lendemain de l'affrontement avec le PSG, Neto a exprimé de profonds remords lors d'une interview accordée à TNT Sports. « Je tiens à m'excuser. Je lui ai déjà parlé. C'était dans le feu de l'action... Je lui ai donné une petite poussée, et ça ne doit pas arriver », a admis l'ailier, soulignant que cet incident ne reflétait pas sa véritable personnalité. Pour s'assurer que son message soit bien compris, Neto a demandé à son compatriote Vitinha de traduire ses paroles au jeune ramasseur de balles. « Je me suis excusé environ 35 fois. Je ne comprenais pas son français, mais il riait, donc je pense qu'il a compris que c'était un geste impulsif », a-t-il ajouté, soulignant ses efforts persistants pour se racheter.
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