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Coupe du Monde des Clubs FIFA

Coupe du Monde des Clubs FIFAVue d'ensemble

Gianni Infantino

Infantino convoque une réunion de crise de la FIFA au Maroc après l’échec du plan pour la Coupe du monde

Gianni Infantino lutte désespérément pour sauver sa présidence après avoir, selon certaines informations, convoqué au Maroc une réunion de crise à haut risque afin de répondre à une fronde interne sans précédent. Le patron de la FIFA a vu son autorité s’effondrer après l’échec d’un projet controversé visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

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FIFA World Cup 2026 Opening Press Conference

Infantino accusé de « chantage » par la fédération jordanienne de football

Gianni Infantino fait face à des accusations explosives de chantage de la part du président de la Fédération jordanienne de football, alors que son emprise sur la présidence de la FIFA continue de s’affaiblir. Ces affirmations stupéfiantes interviennent quelques jours seulement après que le dirigeant suisse a été contraint à un humiliant rétropédalage sur des projets visant à céder des participations d’un milliard de dollars dans la Coupe du monde.

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Coupe du Monde des Clubs FIFA, calendrier et résultats

jeudi 3 juillet
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vendredi 4 juillet
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lundi 7 juillet
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mardi 8 juillet
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samedi 12 juillet
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Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Arsenal crestArsenal88002341924
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2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
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3Liverpool crestLiverpool86022081218
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4Tottenham crestTottenham85211771017
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5FC Barcelone crestFC Barcelone85122214816
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