Infantino accusé de « chantage » par la fédération jordanienne de football

Gianni Infantino fait face à des accusations explosives de chantage de la part du président de la Fédération jordanienne de football, alors que son emprise sur la présidence de la FIFA continue de s’affaiblir. Ces affirmations stupéfiantes interviennent quelques jours seulement après que le dirigeant suisse a été contraint à un humiliant rétropédalage sur des projets visant à céder des participations d’un milliard de dollars dans la Coupe du monde.