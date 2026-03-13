Getty Images Sport
Traduit par
Le frère et la sœur restent fidèles au club ! Lauren James signe un nouveau contrat avec Chelsea quelques heures après que son frère Reece ait apposé sa signature
Un double engagement historique à Stamford Bridge
Pour Lauren, rester au club où elle a fait ses débuts quand elle était jeune a été une décision facile à prendre. À propos de la prolongation de son contrat, elle a déclaré : « Je suis vraiment heureuse et aux anges d’avoir signé un nouveau contrat avec Chelsea. C’est mon club depuis que je suis toute petite, je suis donc ravie de prolonger mon séjour ici. J’ai hâte de créer de nouveaux souvenirs, d’enchaîner, je l’espère, les succès et de remporter d’autres trophées avec ce club extraordinaire. »
- Getty Images Sport
D'espoir issu du centre de formation à superstar mondiale
Le parcours de Lauren est marqué par une évolution remarquable : après avoir suivi une formation au sein du centre de formation de Chelsea de la catégorie U10 à la catégorie U14, elle est revenue à l'ouest de Londres en provenance de Manchester United en 2021. Depuis, elle s'est imposée comme l'une des figures les plus marquantes du football féminin. Avec 105 sélections et 31 buts, elle a joué un rôle déterminant dans la conquête de quatre titres consécutifs de la Women’s Super League, de trois FA Cups et d’une Coupe de la Ligue. Aki Mandhar, PDG de Chelsea Women, a souligné son importance en déclarant : « Nous sommes ravis que Lauren prolonge son contrat. Lauren est l’une des joueuses les plus douées techniquement que ce pays ait produites, et elle est une Chelseaite de la tête aux pieds. Toutes les personnes liées au club sont extrêmement fières de tout ce qu’elle a accompli sous le maillot bleu et nous attendons avec impatience le prochain chapitre de son parcours. »
Un talent exceptionnel et une renommée internationale
La saison 2023-2024 a été déterminante pour cette attaquante talentueuse, qui a inscrit 16 buts en 23 titularisations, dont un tout premier triplé contre Liverpool. Ses distinctions individuelles témoignent de cette excellence : elle a été élue Jeune Joueuse de l’Année par la PFA, sélectionnée à deux reprises dans le FIFPRO Women’s World XI et s’est classée 13e au Ballon d’Or 2024. Son influence s'étend à la scène internationale, où elle a joué un rôle central dans le triomphe de l'Angleterre à l'Euro 2025, marquant notamment un superbe doublé contre les Pays-Bas lors de la phase de groupes pour aider les Lionesses à défendre leur titre.
- Getty Images Sport
À l'avant-garde d'une nouvelle ère
Malgré des problèmes de blessures, Lauren est restée le moteur créatif de l'équipe sous la houlette de l'entraîneuse Sonia Bompastor. Elle a récemment franchi le cap des 100 sélections lors d'une demi-finale cruciale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City, démontrant ainsi sa résilience et son sang-froid dans les grands rendez-vous. Alors que Chelsea entame une nouvelle phase de conquêtes nationales et européennes, le fait d'avoir assuré la présence de Lauren et de Reece grâce à des contrats à long terme consacre le nom des James comme une pierre angulaire de l'identité du club. Les fidèles supporters des Blues peuvent désormais se réjouir de nombreuses années supplémentaires de brillance de la part de leurs icônes issues du centre de formation.
Publicité