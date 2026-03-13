Le frère et la sœur restent fidèles au club ! Lauren James signe un nouveau contrat avec Chelsea quelques heures après que son frère Reece ait apposé sa signature

Le parcours de Lauren est marqué par une évolution remarquable : après avoir suivi une formation au sein du centre de formation de Chelsea de la catégorie U10 à la catégorie U14, elle est revenue à l'ouest de Londres en provenance de Manchester United en 2021. Depuis, elle s'est imposée comme l'une des figures les plus marquantes du football féminin. Avec 105 sélections et 31 buts, elle a joué un rôle déterminant dans la conquête de quatre titres consécutifs de la Women’s Super League, de trois FA Cups et d’une Coupe de la Ligue. Aki Mandhar, PDG de Chelsea Women, a souligné son importance en déclarant : « Nous sommes ravis que Lauren prolonge son contrat. Lauren est l’une des joueuses les plus douées techniquement que ce pays ait produites, et elle est une Chelseaite de la tête aux pieds. Toutes les personnes liées au club sont extrêmement fières de tout ce qu’elle a accompli sous le maillot bleu et nous attendons avec impatience le prochain chapitre de son parcours. »