Mikel Arteta a tourné le dos à Pep Guardiola et Arsène Wenger pour adopter le style de jeu de David Moyes à Arsenal

La prochaine étape sur la route vers la gloire en Premier League pour Arsenal les ramène chez eux, où ils accueilleront Everton à l'Emirates Stadium. Ce sera la première fois que Mikel Arteta affrontera son ancienne équipe à N5, alors qu'elle est dirigée par son ancien entraîneur lorsqu'il était joueur, David Moyes menant les Toffees dans leur quête d'une place européenne.

Arteta a passé six ans et demi comme joueur à Everton, soit plus longtemps que dans n'importe quel autre club. Arsenal arrive en deuxième position à cet égard, puisqu'il a passé les cinq dernières années de sa carrière à l'Emirates Stadium.

Issu du célèbre centre de formation La Masia de Barcelone et originaire du Pays basque espagnol, qui a produit d'incroyables talents footballistiques tels que Xabi Alonso, Andoni Iraola et Unai Emery, Arteta a été entouré d'influences tactiques tout au long de sa vie. Mais c'est son passage à Goodison Park sous les ordres de Moyes qui semble avoir influencé sa vision de cette version d'Arsenal.

L'équipe d'Everton du milieu des années 2000 était le véritable représentant de la classe ouvrière et du milieu de tableau de la Premier League. Elle était difficile à affronter, en particulier à domicile ; elle tirait le meilleur parti de son budget ; elle était directe, tenace et redoutable. À bien des égards, elle a servi de modèle à cette équipe d'Arsenal.

    « Un peu râleur »

    Arteta est un personnage unique en ce sens que sa vie de joueur semble presque totalement déconnectée de celle d'entraîneur. Dans sa jeunesse, il a été un peu un mercenaire parmi les clubs emblématiques, commençant à Barcelone (mais sans jamais y jouer), passant du temps en prêt au Paris Saint-Germain aux côtés de Ronaldinho, Mauricio Pochettino et Jay-Jay Okocha, entre autres, rejoignant les Rangers alors que le football écossais était encore une force en Europe, puis retournant chez lui à la Real Sociedad.

    Mais Arteta n'a pratiquement pas eu l'occasion de jouer dans le club de son enfance et a donc rejoint Everton en prêt avec une option d'achat à la mi-saison 2004-2005, au cours de laquelle les Toffees ont terminé parmi les quatre premiers de la Premier League.

    « Je suis triste de quitter la Sociedad. J'y suis arrivé avec beaucoup d'espoir, mais il est clair que l'entraîneur ne compte pas sur moi et je ne peux pas laisser cette situation perdurer », a déclaré Arteta à son départ de Saint-Sébastien. « Je n'ai pas bien joué en début de saison, mais depuis, je n'ai pas eu d'autre occasion de jouer. Je ne me sens pas bien à l'idée de toucher un salaire sans jouer au football, et j'espère que mon transfert à Everton me donnera cette chance. »

    La perte de La Real a toutefois profité à Everton, et Arteta est rapidement devenu un héros à Goodison Park. En 2025, Moyes a parlé avec émotion de l'éducation d'Arteta et de la façon dont elle avait façonné son caractère.

    « Mikel était intelligent dans sa façon de penser le football [en tant que joueur]. Il savait aussi comment il voulait jouer », a déclaré Moyes. « Il a eu une très bonne éducation si l'on regarde les clubs où il a débuté, ses passages au PSG, à Barcelone, à la Real Sociedad. Il a eu une véritable chance avant de venir ici, il est allé aux Glasgow Rangers, puis il est venu ici [à Everton].

    Il avait en fait beaucoup voyagé et vu beaucoup de clubs, beaucoup de très bons clubs, avec de bonnes structures. Mikel était parfois un peu râleur. Et parfois, c'est aussi un bon signe. Il voulait que les choses soient bien faites, il voulait que l'équipe joue mieux.

    Mais c'était un bon joueur pour nous. Un excellent capitaine, un excellent joueur. Une excellente recrue, vraiment, à l'époque. »

    Influence humaine

    Il y avait clairement quelque chose dans la relation entre Moyes et Arteta qui touchait profondément les deux hommes sur le plan émotionnel. Cela ressort clairement dans presque toutes les interviews où ils ont parlé l'un de l'autre.

    « Je pense qu'il m'a rendu meilleur, qu'il m'a aidé à mûrir au début de ma carrière », a déclaré Arteta à propos de Moyes en 2021. « Il était très exigeant et stimulant, mais en même temps, il nous soutenait vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé sa façon de gérer le groupe ainsi que les individus. Il a vraiment instauré une véritable conviction au sein du club : être toujours ensemble, veiller les uns sur les autres, et personne n'était plus important que l'équipe. Il a vraiment créé une atmosphère spéciale lorsque nous étions ensemble.

    J'ai souffert quand il a traversé une période difficile, car je trouvais injuste qu'on ne lui laisse pas le temps de s'imposer à certains endroits. Je connais ses qualités et je suis heureux de voir qu'il prend maintenant du plaisir et fait ce qu'il sait vraiment bien faire. Je vois que son équipe est à son image et reflète ce qu'il aime faire. »

    Il y a quelques mois à peine, on a demandé à Arteta comment il décrirait ses sentiments envers Moyes. « Je pense que les mots que j'utiliserais sont gratitude et admiration », a-t-il répondu. « Je pense qu'il m'a transmis son amour pour le jeu et l'intégrité que ce sport exige à tout prix. Je pense que c'est un homme remarquable. Je trouve qu'il gère le club, les gens et ses joueurs de manière exceptionnelle, et je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, ainsi que pour Everton.

    Mais je pense aussi au football anglais en général, car il a montré l'exemple de la manière dont il faut se comporter dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Peu importe comment se comportent les gens, et je pense que David l'a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. »

    L'entraîneur qui l'a mis au défi

    En 2023, Arteta a révélé que Moyes faisait partie de ses personnes préférées dans le monde du football, car malgré l'« amour » qu'ils se portaient mutuellement, c'est l'Écossais qui l'a poussé à sortir de sa zone de confort, en lui demandant d'apprendre de nouveaux aspects du jeu.

    « C'est plus que du respect, je pense que c'est de l'admiration. J'ai adoré jouer sous ses ordres. J'aurais traversé un mur de briques pour lui quand il était mon entraîneur, comme tout le monde dans cette équipe », a déclaré Arteta.

    « [C'est] un très bon entraîneur, exceptionnel dans la gestion du groupe et dans ses relations avec les individus. C'est une personne très spéciale, très digne de confiance, un homme qui tient parole. Il l'a toujours fait et j'ai beaucoup appris de lui.

    Il m'a demandé de jouer à des postes que je n'avais jamais occupés de ma vie. La façon dont il m'a mis au défi, mais aussi dont il m'a apporté son soutien, son affection et son attention, était parfaitement équilibrée et correspondait exactement à ce dont j'avais besoin. Il a su tirer le meilleur de moi-même. Il m'a donc été d'une aide précieuse. »

    Conseils bidirectionnels

    Les chemins de Moyes et Arteta se sont à nouveau croisés en 2014, lorsque le premier s'est vu offrir la possibilité de diriger la Real Sociedad, quelques mois après son licenciement très médiatisé de Manchester United. Il s'avère qu'Arteta a conseillé à son ancien entraîneur d'accepter le poste.

    « Je lui ai donné mon avis sur La Real », a admis Arteta à la presse espagnole. « C'est un entraîneur qui aime tenir les rênes, il s'en sortira bien avec le groupe. Il est très exigeant et travaille dur, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un entraîneur anglais « typique » qui reste assis sur le banc.

    Il analyse beaucoup et a une idée claire de la façon dont il veut que son équipe joue. Certaines choses pourraient avoir un effet négatif, mais s'il a choisi la Real Sociedad plutôt que les autres offres qu'il avait reçues, c'est parce qu'il voit le potentiel de cette équipe.

    S'il ne parvient pas à faire progresser l'équipe dès le début, cela va lui faire du tort. Je lui souhaite bonne chance, c'est un entraîneur qui sait motiver ses joueurs et ceux-ci se battront jusqu'au bout pour lui. C'est un entraîneur qui le mérite. »

    Moyes est resté 364 jours à la Sociedad, soit un jour de moins qu'une année civile complète. En fin de compte, ces « éléments susceptibles d'avoir un effet négatif » se sont avérés être la barrière de la langue et l'incapacité à inverser la tendance négative.

    Qu'en est-il de Wenger et Guardiola ?

    Arteta a été pressenti pour la première fois comme entraîneur potentiel d'Arsenal en 2018, après le départ d'Arsène Wenger. Il avait joué pendant cinq ans sous les ordres du Français, devenant capitaine des Gunners et s'imposant comme l'un des chouchous des supporters et du vestiaire. Après avoir pris sa retraite en 2016, Arteta avait décidé de rejoindre l'équipe de Guardiola lorsque le tacticien catalan avait rejoint Manchester City. En tant qu'entraîneur adjoint, il a largement contribué au développement du duo d'ailiers électriques de City, Raheem Sterling et Leroy Sane, les deux joueurs remportant le titre de Jeune joueur de l'année de la PFA dans les trois ans qui ont suivi leur collaboration avec Arteta.

    Cependant, à la dernière minute, la direction d'Arsenal a décidé de ne pas prendre le risque de miser sur un entraîneur inexpérimenté comme Arteta et a préféré recruter Emery, plus expérimenté. Lorsque l'ancien entraîneur du PSG a quitté le club après un peu plus d'une saison, les Gunners ont décidé que le moment était venu de faire une révolution et sont revenus vers leur ancien milieu de terrain.

    Au cours des premières années d'Arteta à la tête d'Arsenal, l'influence de Wenger et Guardiola sur sa philosophie était évidente. Les Gunners jouaient avec leur style caractéristique, basé sur des passes en une ou deux touches pour faire progresser le jeu. Lorsque Arsenal s'est lancé dans la course au titre en 2022-23, c'était l'équipe la plus spectaculaire du pays.

    « Il est là. Il vit constamment avec moi dans le présent », a déclaré Arteta à propos de Wenger cette saison. « Je ne serais pas ici sans lui, sans ce qu'il a vécu et ce qu'il m'a transmis, qui m'ont permis de vivre dans ce club de football.

    « Arsène a une telle aura et une telle personnalité qu'il vit avec vous. Il est constamment là. Quand je dois réfléchir et penser à certaines choses, je repense toujours à cette période : comment ferait-il ? Quels éléments analyserait-il avant de prendre cette décision ?

    Et puis aussi ce que Pep m'a appris. Et ce que mon père m'a appris, et ma mère aussi. Nous sommes tous façonnés par ces expériences et ces références dans la vie. Il en va de même pour ma femme. J'aimerais être à votre place, j'aimerais vous traiter et vous faire sentir que si nous changions de place, ce serait de la même manière.

    Quand je pense à un joueur, je me dis : « Asseyez-vous à sa place, voyez ce qu'il pense. » Et vous auriez probablement une meilleure idée de la situation. »

    État des lieux de la Premier League

    Arteta affirme depuis longtemps que ses quatre principales influences en tant qu'entraîneur sont Guardiola, Wenger, Mauricio Pochettino et Moyes. Alors pourquoi est-ce ce dernier qui semble avoir inspiré l'Arsenal de 2025-26 ?

    La réponse se trouve dans les événements de la saison. La Premier League est plus physique que jamais, plus dépendante des coups de pied arrêtés que jamais. Lorsque Arteta a engagé Nicolas Jover comme entraîneur des coups de pied arrêtés en 2021 - en provenance du City de Guardiola, où ils se sont connus - c'était véritablement dans le but d'améliorer les marges. À la recherche de la perfection par le contrôle, l'Arsenal de Arteta a fait des coups de pied arrêtés l'un de ses principaux atouts, sinon le plus important.

    À l'exception de City, qui continue de jouer de manière évangélique mais au détriment de la solidité défensive, la quasi-totalité de la Premier League d'aujourd'hui pratique un football à l'échelle de celui d'il y a 15-20 ans. Arsenal, comme la première version de l'Everton de Moyes, regorge de joueurs de grande taille excellents dans les duels. La principale différence est qu'Arteta a constitué une équipe coûteuse mais finalement élite, et non une équipe de milieu de tableau. Et cela fonctionne.

    Arsenal n'a perdu que trois matchs toutes compétitions confondues cette saison. Toutes ces défaites ont été concédées sur un seul but d'écart. L'équipe n'écrase pas autant ses adversaires, mais elle maîtrise tellement bien les matchs que cela n'a pas vraiment d'importance. La preuve en est que le rêve du quadruplé est toujours bien vivant.

    Le maître Moyes a déjà stoppé son apprenti dans son élan. Son équipe de West Ham est revenue au score après avoir été menée de deux buts pour finalement faire match nul 2-2 avec Arsenal lors de leur effondrement en 2022-23. Arteta espère avoir suffisamment perfectionné son équipe à l'image de son ancien entraîneur pour battre samedi l'Everton moderne, alors qu'ils sont à nouveau en quête du titre de Premier League.

