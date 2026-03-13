Mikel Arteta a tourné le dos à Pep Guardiola et Arsène Wenger pour adopter le style de jeu de David Moyes à Arsenal

Arteta est un personnage unique en ce sens que sa vie de joueur semble presque totalement déconnectée de celle d'entraîneur. Dans sa jeunesse, il a été un peu un mercenaire parmi les clubs emblématiques, commençant à Barcelone (mais sans jamais y jouer), passant du temps en prêt au Paris Saint-Germain aux côtés de Ronaldinho, Mauricio Pochettino et Jay-Jay Okocha, entre autres, rejoignant les Rangers alors que le football écossais était encore une force en Europe, puis retournant chez lui à la Real Sociedad.

Mais Arteta n'a pratiquement pas eu l'occasion de jouer dans le club de son enfance et a donc rejoint Everton en prêt avec une option d'achat à la mi-saison 2004-2005, au cours de laquelle les Toffees ont terminé parmi les quatre premiers de la Premier League.

« Je suis triste de quitter la Sociedad. J'y suis arrivé avec beaucoup d'espoir, mais il est clair que l'entraîneur ne compte pas sur moi et je ne peux pas laisser cette situation perdurer », a déclaré Arteta à son départ de Saint-Sébastien. « Je n'ai pas bien joué en début de saison, mais depuis, je n'ai pas eu d'autre occasion de jouer. Je ne me sens pas bien à l'idée de toucher un salaire sans jouer au football, et j'espère que mon transfert à Everton me donnera cette chance. »

La perte de La Real a toutefois profité à Everton, et Arteta est rapidement devenu un héros à Goodison Park. En 2025, Moyes a parlé avec émotion de l'éducation d'Arteta et de la façon dont elle avait façonné son caractère.

« Mikel était intelligent dans sa façon de penser le football [en tant que joueur]. Il savait aussi comment il voulait jouer », a déclaré Moyes. « Il a eu une très bonne éducation si l'on regarde les clubs où il a débuté, ses passages au PSG, à Barcelone, à la Real Sociedad. Il a eu une véritable chance avant de venir ici, il est allé aux Glasgow Rangers, puis il est venu ici [à Everton].

Il avait en fait beaucoup voyagé et vu beaucoup de clubs, beaucoup de très bons clubs, avec de bonnes structures. Mikel était parfois un peu râleur. Et parfois, c'est aussi un bon signe. Il voulait que les choses soient bien faites, il voulait que l'équipe joue mieux.

Mais c'était un bon joueur pour nous. Un excellent capitaine, un excellent joueur. Une excellente recrue, vraiment, à l'époque. »