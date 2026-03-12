La Fiorentina est catastrophique sur le terrain et en dehors, faisant trembler ses supporters avec sa quatrième place au classement, juste au-dessus de la zone de relégation en Serie B. Il y a cependant une autre Fiorentina, troisième au classement, à deux points du leader, la Roma. Il s'agit de l'équipe Primavera dirigée par Daniele Galloppa, qui a également occupé le poste d'entraîneur par intérim de l'équipe première entre Pioli et Vanoli, et qui mène un championnat avec pour objectif le titre de champion avec ses jeunes joueurs. Parmi eux, on trouve également le buteur Riccardo Braschi, qui a désormais rejoint l'équipe première.
Fiorentina, qui est Riccardo Braschi : le buteur « à la Cavani » qui mène la Primavera et s'émeut lors de ses débuts en Ligue Europa Conférence
VIOLA DEPUIS TOUJOURS
Riccardo Braschi est un attaquant né à Florence le 24 août 2006 et il porte les couleurs violettes de la Fiorentina depuis son plus jeune âge. Dans le secteur junior, il a littéralement gravi tous les échelons avec d'excellents résultats tant chez les moins de 17 ans que chez les moins de 18 ans, devenant titulaire indiscutable de l'équipe Primavera cette saison.
BOMBER TOUS CAVANI
Pur avant-centre, doté d'un physique imposant, il développe un excellent sens du but dans la surface en exploitant ses capacités de mouvement dans les espaces restreints, mais il est également très doué pour jouer dos au but afin d'aider à la sortie de balle. Il a une personnalité à revendre, comme en témoigne le penalty marqué contre Parme dès son entrée en jeu, deux minutes seulement après être sorti du banc. Pour faire une comparaison, il nous rappelle Edinson Cavani, mais il a souvent et volontiers célébré ses buts à la manière de Batistuta.
LES CHIFFRES AU TOP ET LA PREMIÈRE ÉQUIPE
Il a le sens du but dans le sang et cette saison, avec la Primavera 1, il a déjà marqué 15 buts. Des performances qui, du moins avec Pioli, lui ont valu d'être convoqué en équipe première lors du double match préliminaire de la Ligue Europa Conférence contre le Polissya, ainsi que lors de la première journée de championnat contre Cagliari. Trois remplacements qui ont fait rêver Riccardo de réaliser son rêve. Ce rêve s'est réalisé le 12 mars 2026, lorsque Vanoli l'a fait débuter lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre Rakow, en remplacement de Piccoli à la 82e minute, alors que le score était de 1-1. La Fiorentina a ensuite remporté le match 2-1 grâce à un penalty de Gudmundsson à la 93e minute. On n'oublie jamais sa première fois, et le jeune talent violet a fondu en larmes d'émotion à la fin du match.
NATIONAL ET RENOUVELLEMENT
Ses performances sous le maillot violet ont également convaincu les sélections italiennes juniors de lui donner sa chance, même si entre l'Italie U16, U17 et U18, il n'a pas encore connu la joie de marquer un but. Une joie est toutefois venue au niveau contractuel, puisque Braschi a renouvelé son contrat professionnel jusqu'au 30 juin 2027, avec une option en faveur des Violets pour le prolonger de deux saisons supplémentaires.