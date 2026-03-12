Il a le sens du but dans le sang et cette saison, avec la Primavera 1, il a déjà marqué 15 buts. Des performances qui, du moins avec Pioli, lui ont valu d'être convoqué en équipe première lors du double match préliminaire de la Ligue Europa Conférence contre le Polissya, ainsi que lors de la première journée de championnat contre Cagliari. Trois remplacements qui ont fait rêver Riccardo de réaliser son rêve. Ce rêve s'est réalisé le 12 mars 2026, lorsque Vanoli l'a fait débuter lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre Rakow, en remplacement de Piccoli à la 82e minute, alors que le score était de 1-1. La Fiorentina a ensuite remporté le match 2-1 grâce à un penalty de Gudmundsson à la 93e minute. On n'oublie jamais sa première fois, et le jeune talent violet a fondu en larmes d'émotion à la fin du match.