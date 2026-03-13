Juventus : le transfert d'Alisson ne pose pas de problème ; Spalletti est la clé pour convaincre le Brésilien et Liverpool

Comme le souligne La Gazzetta dello Sport, même le salaire d'Alisson ne poserait pas de problème : 6 millions nets, soit un million de moins que ce qui a été accordé au numéro 10 bianconero Yildiz après sa récente prolongation de contrat. Ainsi, si Spalletti parvenait à convaincre Alisson et que Liverpool se montrait disposé à le céder, la route serait alors toute tracée pour la Juve.