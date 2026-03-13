Di Gregorio a perdu sa place, mais Perin ne semble pas destiné à rester longtemps le gardien titulaire de la Juventus : les rumeurs vont bon train concernant plusieurs gardiens qui pourraient être transférés cet été, comme De Gea de la Fiorentina ou Vicario de Tottenham, mais le nom qui revient le plus souvent est celui d'Alisson Becker, de Liverpool.
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Juventus : le transfert d'Alisson ne pose pas de problème ; Spalletti est la clé pour convaincre le Brésilien et Liverpool
Son contrat court jusqu'en 2027, mais les Reds ont pris une direction claire depuis un certain temps déjà en choisissant de recruter Mamardashvili, qui évoluait à Valence. Et puis, il y a le facteur Spalletti : l'entraîneur originaire de Certaldo connaît Alisson depuis l'époque où celui-ci portait le maillot de la Roma, et il a besoin d'un gardien en qui il peut avoir confiance.
Comme le souligne La Gazzetta dello Sport, même le salaire d'Alisson ne poserait pas de problème : 6 millions nets, soit un million de moins que ce qui a été accordé au numéro 10 bianconero Yildiz après sa récente prolongation de contrat. Ainsi, si Spalletti parvenait à convaincre Alisson et que Liverpool se montrait disposé à le céder, la route serait alors toute tracée pour la Juve.
LA SAISON D'ALISSON
À ce jour, le gardien brésilien a disputé 24 matches en Premier League, avec 9 clean sheets et 29 buts encaissés. En coupes, en revanche, il compte 5 matches en Ligue des champions avec 3 buts encaissés et autant de clean sheets ; 2 buts encaissés lors de la finale du Community Shield et enfin 2 matches avec 1 but encaissé et un clean sheet en FA Cup.