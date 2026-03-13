Le directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna, s'est exprimé sur Mediaset et Sky Sport, abordant notamment les questions relatives au mercato et aux prolongations de contrat. Voici ses propos, rapportés par Tuttonapoli.
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Naples, le directeur sportif Manna : « Conte reste, McTominay prolonge. Alisson, Santos et Hojlund ont été rachetés »
CONTE
« C'est déterminant, une bouée de sauvetage. Cette année, dans d'autres circonstances, nous ne serions pas ici à parler d'un Napoli qui se bat pour la Ligue des champions. Cette saison difficile a pu passer inaperçue, mais elle a été mise en valeur par le travail de l'équipe. L'avenir ? C'est normal, on fait toujours des projets, on se connaît depuis deux ans, le travail accompli est incroyable et positif. Dans d'autres circonstances, nous ne serions pas troisièmes au classement et nous n'aurions pas remporté une Supercoupe, nous parlerions d'autre chose, alors c'est avec calme et sérénité que nous envisageons l'avenir ».
CLASSEMENT DES POSITIONS
« Lorsque nous avions tous nos joueurs à disposition, nous étions toujours premiers ou deuxièmes, ce qui nous donne confiance. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la consolidation de notre position, et non sur celles qui nous précèdent. Nous voulons marquer des points pour conserver notre avance sur celles qui nous talonnent. C'est indispensable. »
PROLONGATION DU CONTRAT DE MCTOMINAY
« Scott est un joueur important qui a déclaré vouloir rester à Naples pendant longtemps. Nous avons un contrat de deux ans, nous sommes tous les deux satisfaits, nous ne voulons pas que cela devienne un sujet récurrent à l'avenir. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois, mais il n'a pas exprimé le souhait de partir et nous en sommes ravis. Scott est un joueur important, il est heureux d’être à Naples, je pense qu’il le montre quand il joue et quand il vit la ville. Il lui reste encore deux ans de contrat, nous avons une relation extrêmement claire et franche avec lui. Nous en discutons, ce n’est pas un sujet d’actualité. Nous connaissons l’importance de Scott, à ce jour nous n’avons reçu aucune offre, notamment parce que le joueur n’a jamais manifesté la volonté de changer d’air ».
RACHAT D'ALISSON SANTOS
« En ce moment, Alisson nous apporte un grand coup de main et fait la différence ; nous l'avons recruté parce qu'il possédait les qualités dont nous avions besoin. Nous pensons qu'il peut jouer un rôle important dans notre avenir, mais cela dépendra de lui et de ses performances. L’impact d’Alisson a été positif car c’est un garçon très humble, plein d’énergie et prêt à travailler. En ce qui concerne son rachat, une option a déjà été définie, il n’y a donc rien à faire. »
RACHAT DE HOJLUND
« Hojlund a été déterminant ; même lorsqu'il a moins marqué, il a toujours travaillé pour l'équipe. Nous avons une option d'achat obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions, mais je ne pense pas que, même si cela ne se concrétisait pas, son avenir soit loin de Naples. »
RENOUVELLEMENT ANGUISSA
« Frank vient de rentrer, nous sommes sereins et il lui reste encore un an de contrat. Nous sommes francs avec lui et il l'est avec nous ; pour l'instant, cela n'a aucun sens de se poser ce genre de questions. »
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE RRAHMANI
« Avec Rrahmani, c'est une autre histoire : nous avons discuté et les choses avancent bien. C'est un joueur qui, tout comme Frank, a beaucoup apporté au Napoli. »