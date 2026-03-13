« Scott est un joueur important qui a déclaré vouloir rester à Naples pendant longtemps. Nous avons un contrat de deux ans, nous sommes tous les deux satisfaits, nous ne voulons pas que cela devienne un sujet récurrent à l'avenir. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois, mais il n'a pas exprimé le souhait de partir et nous en sommes ravis. Scott est un joueur important, il est heureux d’être à Naples, je pense qu’il le montre quand il joue et quand il vit la ville. Il lui reste encore deux ans de contrat, nous avons une relation extrêmement claire et franche avec lui. Nous en discutons, ce n’est pas un sujet d’actualité. Nous connaissons l’importance de Scott, à ce jour nous n’avons reçu aucune offre, notamment parce que le joueur n’a jamais manifesté la volonté de changer d’air ».