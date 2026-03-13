Igor Tudor aurait-il fait son temps à Tottenham ? Les Spurs seraient déjà à la recherche d'un remplaçant pour leur entraîneur par intérim, sous le feu des critiques après un début de saison catastrophique

La situation dans le nord de Londres a déjà atteint un point de rupture. Depuis qu'il a remplacé Thomas Frank le mois dernier dans le cadre d'un contrat à court terme, l'entraîneur de 47 ans peine à redresser la barre. Selon The Athletic, le temps de Tudor pourrait bien être compté.

Le mandat du Croate a débuté par une défaite cuisante face à Arsenal lors du derby, suivie d'un déplacement décevant à Fulham. La spirale négative s'est poursuivie contre Crystal Palace, où un carton rouge infligé à Micky van de Ven a vu une avance prometteuse s'évaporer lors d'une défaite 3-1. La pression s'est intensifiée après 15 premières minutes catastrophiques contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions, qui ont finalement vu les Espagnols remporter le match aller des huitièmes de finale 5-2, laissant les Spurs face à une tâche titanesque pour le match retour.