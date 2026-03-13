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Igor Tudor aurait-il fait son temps à Tottenham ? Les Spurs seraient déjà à la recherche d'un remplaçant pour leur entraîneur par intérim, sous le feu des critiques après un début de saison catastrophique
Un début de saison catastrophique sous Tudor
La situation dans le nord de Londres a déjà atteint un point de rupture. Depuis qu'il a remplacé Thomas Frank le mois dernier dans le cadre d'un contrat à court terme, l'entraîneur de 47 ans peine à redresser la barre. Selon The Athletic, le temps de Tudor pourrait bien être compté.
Le mandat du Croate a débuté par une défaite cuisante face à Arsenal lors du derby, suivie d'un déplacement décevant à Fulham. La spirale négative s'est poursuivie contre Crystal Palace, où un carton rouge infligé à Micky van de Ven a vu une avance prometteuse s'évaporer lors d'une défaite 3-1. La pression s'est intensifiée après 15 premières minutes catastrophiques contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions, qui ont finalement vu les Espagnols remporter le match aller des huitièmes de finale 5-2, laissant les Spurs face à une tâche titanesque pour le match retour.
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Planification d'urgence avant le match à Anfield
Avec un effectif décimé par les blessures et les suspensions, Tottenham doit relever le défi de se rendre chez le champion en titre, Liverpool, ce dimanche. Le club serait en train d'élaborer un plan d'urgence en prévision d'un éventuel départ de Tudor dès son retour d'Anfield. En interne, cette décision est considérée comme une « ligne de conduite raisonnable » compte tenu de la situation précaire du club. Si Tudor est limogé, le conseil d'administration devra décider s'il convient de nommer un autre entraîneur par intérim jusqu'à l'été ou d'accélérer le recrutement d'un successeur permanent à long terme.
Une véritable lutte pour le maintien
Les enjeux ne pourraient être plus élevés pour un club traditionnellement habitué au haut du classement. Les Spurs se trouvent actuellement engagés dans une lutte acharnée pour éviter la relégation, avec seulement neuf matchs à disputer pour sauver leur place en première division. L'absence d'« impact positif » de la part de Tudor a laissé l'équipe en quête désespérée d'une formule qui fonctionne. Après le choc contre Liverpool et le match retour contre l'Atlético, les Spurs disputeront un match crucial de relégation contre Nottingham Forest le 22 mars. Cette rencontre est désormais considérée comme le match le plus important de leur saison 2026.
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Les Spurs sont à court de temps
La marge de manœuvre dont dispose un nouvel entraîneur pour faire la différence se réduit rapidement. La direction sait qu’elle ne peut se permettre un nouvel échec. Qu’elle décide de maintenir Tudor pour le match contre Forest ou de prendre une décision rapide, ce choix déterminera probablement l’avenir du club pour les années à venir. Pour l’instant, l’objectif reste de s’en sortir lors du déplacement à Anfield et de trouver un moyen d’endiguer la crise avant la venue de Forest.
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