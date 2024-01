Code promo Betsson VERIF** : 110€ de bonus en janvier 2024

Utilisez le code promo Betsson VERIF** au moment de votre inscription. Ce code, valide en janvier 2024, vous permettra d'obtenir 110€ de bonus

Code promo Betsson : quels bonus en janvier 2024 ?

Le code promo Betsson permet de gagner :

10 € de freebet à la validation de votre compte

Jusqu’à 100 € de bonus à la suite de votre 1er dépôt

Pour profiter de cette offre, activez-la en cliquant sur l’un des liens de redirection et créez un profil sur le site Betsson.

Attention : cette offre est valide uniquement si vous vous inscrivez sur le site pour la première fois. Si vous avez déjà eu un compte par le passé, vous n’y serez pas éligible.

Comment obtenir et utiliser le code promo Betsson ?

Voici comment utiliser le code bonus Betsson :

Cliquez sur l’un des boutons spéciaux contenus sur cette page : vous serez alors redirigés vers le site Betsson. Remplissez le formulaire d’inscription. Faites la procédure de validation (voir ci-dessous comment faire). Entrez le code « VERIF10 » : vous recevrez alors 10 € de pari gratuit. Créditez votre compte joueur : obtenez un bonus égal à la somme versée, dans une limite de 100 €. Utilisez vos bonus sur les paris de votre choix.

CGU du bonus Betsson

L’offre de bienvenue Betsson est composée de 2 parties, qui sont cumulables entre elles. Pour obtenir les 10 € sans dépôt, il faut envoyer les justificatifs demandés et saisir le code promo « VERIF10 ».

La 2e partie de l’offre est un bonus de dépôt : vous aurez le droit à un montant égal à la somme versée sur votre compte lors du 1er versement (100 € max.).

Une fois les 2 bonus en votre possession, vous devrez les rejouer 2 fois sur des cotes de 2,00 ou plus pour avoir accès aux gains obtenus grâce à eux.

Comment récupérer le code ?

Pour récupérer le code Betsson, cliquez sur l’un des boutons de redirection qui se trouvent sur cette page.

Après avoir appuyé dessus, vous serez redirigé vers le site du bookmaker. Vous n’aurez plus qu’à ouvrir un compte sur le site.

Comment faire pour confirmer mon compte Betsson ?

La validation de votre compte Betsson est une étape essentielle : elle vous donne accès au retrait et vous permettra de gagner 10 € de freebets.

Pour faire la procédure de validation, il faut envoyer 2 justificatifs au service client dans les 30 jours à compter de votre inscription :

Identité : carte d’identité, titre de séjour, passeport.

: carte d’identité, titre de séjour, passeport. Domicile : facture (eau, électricité, téléphone fixe…) mentionnant votre adresse et datant de moins de 12 mois.

Entrez ensuite le code « VERIF10 » afin d’obtenir votre bonus de 10 €.

Comment fonctionnent les freebets sur Betsson ?

Les freebets sont des paris gratuits qui sont offerts dans le cadre du bonus de bienvenue.

Chacun d’entre eux doit être utilisé 2 fois à une cote de 2,00. Vous pourrez alors retirer les gains effectués grâce à eux.

Exemple : vous déposez 40 € sur votre compte et vous avez fait la procédure de validation. Vous avez donc au total 50 €.

Jouez 100 € à des cotes de 2,00 ou plus pour récupérer les gains en cash.

Y a-t-il un code promo utilisable sans dépôt sur Betsson ?

Oui. Le premier volet de l’offre vous permet d’obtenir 10 € de bonus, sans avoir à effectuer de versement.

Ouvrez un compte et faites la procédure de validation, puis saisissez le code « VERIF10 » afin de gagner 10 € de freebet.

Les autres offres promotionnelles à l’affiche sur Betsson

Voici les autres offres promo à l’affiche sur Betsson :

Bet Swipe : c’est une exclu Betsson. On vous propose des paris que vous pourrez sélectionner ou bien « swiper ». Plus vous utilisez cette fonction, plus l’offre sera personnalisée.

: c’est une exclu Betsson. On vous propose des paris que vous pourrez sélectionner ou bien « swiper ». Plus vous utilisez cette fonction, plus l’offre sera personnalisée. Cashout : revendez votre prono avant que le résultat soit connu et récupérez du cash. Le montant est fonction de la probabilité que vous ayez de remporter votre prono au moment où vous activez le cash out.

: revendez votre prono avant que le résultat soit connu et récupérez du cash. Le montant est fonction de la probabilité que vous ayez de remporter votre prono au moment où vous activez le cash out. Replay : profitez de 10 % de remboursement sur un combiné perdant qui est composé de sélections éligibles.

Quels sont les sports ouverts au pari sur Betsson ?

Betsson propose plus de 20 disciplines ouvertes en permanence au pari :

Foot : Ligue 1, Champions League, Europa League, Euro, Coupe du monde…

: Ligue 1, Champions League, Europa League, Euro, Coupe du monde… Tennis : Roland Garros, US Open, Wimbledon, Open d’Australie, Masters 1000, tournois WTA…

: Roland Garros, US Open, Wimbledon, Open d’Australie, Masters 1000, tournois WTA… Basket : NBA

: NBA Rugby : Top 14, Six Nations, European Rugby Champions Cup, rugby à 13…

Mais aussi : F1, MMA, volley, cyclisme, foot US, hockey sur glace, handball, baseball, water polo, foot australien, golf, ski alpin, biathlon, speedway, stock car.

Ce que nous avons pensé de Betsson

Offre de jeu

L’offre de jeu de Betsson contentera les parieurs occasionnels, mais les joueurs avec un peu d’expérience se retrouveront vite à l’étroit.

On retrouve une grosse centaine de paris pour les gros matchs de foot, là où des sites comme Betclic en proposent le double.

Si vous jouez en 1N2 ou en double chance, cela ne vous posera pas de problème. Mais si vous aimez les paris exotiques du type « Combo », vous serez déçus.

Cotes

Les cotes offertes par Betsson en 1N2 sont dans la moyenne. Certaines d’entre elles rivalisent avec celles de Winamax, qui est l’un des leaders du marché, mais d’autres sont vraiment plus basses.

Dans l’ensemble, Betsson se place à hauteur de PMU ou Unibet.

Offres promotionnelles

Betsson propose une offre exclusive, le Bet Swipe, qui permet d’obtenir des suggestions de pari personnalisées à mesure que vous utilisez l’option. Aucun autre site ne le propose.

Passé cela, les promos sont conventionnelles. On retrouve un cash out et une offre de cashback sur les combinés.

Les offres avancées (combiné sur un match unique, possibilité d’annuler un prono…) sont malheureusement absentes.

Jeu sur mobile

Vous pouvez télécharger l’appli Betsson sur l’App Store ou le Google Play. Elle a un design assez proche du site et a été optimisée pour une utilisation intensive. Au niveau du contenu, tout y est.

Notre avis sur Betsson

Betsson n’aura aucun mal à séduire les nouveaux joueurs, qui aiment parier sur les gros évènements depuis leur mobile. Ils trouveront un site (et une appli) facile à prendre en main et agréable à utiliser.

Par contre, ceux qui recherchent une expérience à la pointe seront sans doute déçus. A par le Bet Swipe, le site ne propose rien que l’on ne retrouve ailleurs.