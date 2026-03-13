Milan : Estupinan lance la remontée « impossible » ; la cote pour le titre s'effondre (7,50) ; Allegri fait trembler l'Inter

Un coup de génie d'Estupinan et le championnat s'ouvre à nouveau. Une hypothèse encore lointaine, de celles qu'on évoque à voix basse, de celles du genre « ça n'arrivera pas, mais si ça arrive... ». Mais le Milan se rapproche à sept points de l'Inter et les experts en cotes de Goldbet et 888sport envoient un signal clair : sur le tableau, le Scudetto des hommes d'Allegri se joue entre 7,50 et 9,00, une chute spectaculaire par rapport au 12,00 d'il y a quelques jours.





Un revirement qui alimente les espoirs rossoneri d’un retour en force sans précédent : en effet, jamais une équipe qui accusait un retard de sept points à dix journées de la fin n’avait réussi à remporter le titre. Réussir cet exploit propulserait donc Allegri au rang de légende, au même titre que d’autres remontées historiques comme celle du Milan (toujours lui) de Zaccheroni en 98/99, lorsque les Rossoneri remportèrent le titre après avoir accusé un retard de 7 points sur la Lazio d’Eriksson à sept journées de la fin. Ou comme la saison suivante, lorsque les Biancocelesti ont eux-mêmes réalisé un formidable retour contre la Juventus, remontant un retard de 8 points à neuf journées de la fin.





Évidemment, les ambitions milanaises doivent se heurter à la réalité : combler l’écart avec les hommes de Chivu relève encore presque de la science-fiction, étant donné que pour les bookmakers, le titre des Nerazzurri se joue à 1,10, légèrement supérieur au 1,05 d’il y a quelques jours. Un chiffre qui rassure l'Inter, mais qui doit aussi composer avec une autre statistique : en effet, jamais une équipe milanaise n'a remporté la Serie A après avoir perdu ses deux derbies de la saison. En somme, le classement sourit encore à l'Inter, mais le message est clair : il ne faut plus se tromper, car le Milan est à l'affût.