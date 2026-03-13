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Milan : Allegri apprécie beaucoup Kim Min Jae, mais le dossier s'annonce difficile : voici les deux raisons

Milan, à la recherche d'un renfort de choix pour la défense : le défenseur central sud-coréen du Bayern Munich, Kim Min Jae, revient sur le devant de la scène

Sa consécration à Naples et le Scudetto, puis son transfert en Allemagne, accompagné de grandes attentes. Et aujourd’hui, une nouvelle opportunité s’offre à Kim Min-jae : revenir en Italie.

Le défenseur sud-coréen refait surface parmi les noms susceptibles d'animer le mercato estival. Né en 1996, il peine aujourd'hui au Bayern Munich, qui avait dépensé près de 60 millions d'euros il y a deux ans pour le débaucher de la Serie A et l'amener en Bavière, et certains clubs italiens flairent depuis des mois l'opportunité de miser sur lui.

  • ALLEGRI APPRÉCIE

    Après avoir déçu les attentes lors du mercato de janvier, le Milan a promis à Allegri une recrue de poids pour renforcer son effectif de défenseurs centraux.

    Parmi les profils étudiés figure également celui de Kim Min-jae, qui possède une grande expérience internationale et pourrait s'adapter rapidement au championnat italien, qu'il connaît déjà pour y avoir joué une seule saison, au cours de laquelle il a remporté le Scudetto avec Naples.
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  • DES COÛTS TROP ÉLEVÉS

    Avec Upamecano, qui vient de signer une prolongation de contrat juteuse, et Tah, Kim envisage sérieusement de quitter le Bayern Munich cet été. Le Milan AC compte tenter sa chance, dans l'espoir que le joueur accepte un salaire de 7 millions d'euros (il en gagne actuellement 12) et que le Bayern Munich revienne sur ses exigences concernant son transfert, qui dépassent les 30 millions d'euros.

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