Milan : Allegri apprécie beaucoup Kim Min Jae, mais le dossier s'annonce difficile : voici les deux raisons

Sa consécration à Naples et le Scudetto, puis son transfert en Allemagne, accompagné de grandes attentes. Et aujourd’hui, une nouvelle opportunité s’offre à Kim Min-jae : revenir en Italie.

Le défenseur sud-coréen refait surface parmi les noms susceptibles d'animer le mercato estival. Né en 1996, il peine aujourd'hui au Bayern Munich, qui avait dépensé près de 60 millions d'euros il y a deux ans pour le débaucher de la Serie A et l'amener en Bavière, et certains clubs italiens flairent depuis des mois l'opportunité de miser sur lui.