Code promo PMU : tous les bonus en novembre 2025

Découvrez les bonus et offres spéciales à l'affiche en ce moment sur PMU.

✔️ Fourni & Vérifié par GOAL

Quel est le code promo PMU valide en novembre 2025 ?

Le code promo PMU valable en novembre 2025 pour les paris sportifs est ; "SPORT".

Indiquez-le dans le champ dédié du formulaire d'inscription pour obtenir le meilleur bonus paris sportifs du bookmaker, à savoir un premier pari remboursé en cash jusqu'à 100€ s'il est perdant.

Le code promo PMU valable en novembre 2025 pour les paris hippiques est : "HIPPIQUE".

Entrez-le dans le champ dédié du formulaire d'inscription pour obtenir le meilleur bonus de bienvenue du bookmaker, à savoir jusqu'à 100€ suite à votre premier dépôt + 10€ de freebets Option Max.

Le code promo PMU valable en novembre 2025 pour le poker est : "Poker".

En utilisant ce code au moment de votre inscription sur PMU, vous obtiendrez jusqu'à 80€ de bonus cash et 20€ de tickets pour jouer gratuitement au poker

Les avantages du code promo PMU

Code promo sport : premier pari remboursé jusqu'à 100€

Le code promo SPORT permet aux nouveaux inscrits de PMU de profiter d’un remboursement en cash jusqu’à 100 € sur leur premier pari perdant. Une offre simple, flexible et en argent réel, qui se distingue des traditionnels freebets.

Bonus PMU Sport Détails du bonus Code promo Unibet SPORT Montant du bonus 100€ cash Dépôt minimum pas de minimum

100€ pour obtenir le bonus max. Type de bonus Premier pari remboursé si perdant Délai obtention bonus 25% suite au résultat du pari puis 75% dans les 10 jours ouvrés suivant la confirmation du compte.

⭐Avantages

1er pari perdant remboursé en cash (jusqu’à 100 €)

Bonus sans condition de retrait, utilisable directement pour rejouer

Pas de dépôt minimum imposé pour en bénéficier

25 % versé dès le résultat connu, le reste après validation du compte

Plus souple que les bonus en freebets proposés ailleurs

Code promo Poker : premier dépôt doublé jusqu'à 100€

Avec le code promo POKER, les nouveaux joueurs reçoivent jusqu’à 100€ de bonus à l’inscription, répartis entre un bonus de dépôt (80€ cash) et des tickets Spins (20€), pour découvrir la plateforme poker de PMU.

Bonus PMU Sport Détails du bonus Code promo Unibet POKER Montant du bonus 100€ (80€ de bonus non retirable + 20€ de tickets) Dépôt minimum pas de minimum

80€ pour obtenir le bonus max. Type de bonus Premier dépôt + cumul de points PMU Délai obtention bonus 25% suite au premier dépôt puis 75% dans les 10 jours ouvrés suivant la confirmation du compte.

⭐Avantages

80 € offerts sur le premier dépôt

20 € en tickets Spins, pour tenter des gains rapides

Bonus distribué en deux temps pour plus de contrôle

Idéal pour les débutants comme les habitués du poker en ligne

Code promo Turf : premier dépôt doublé jusqu'à 100€

Le code promo HIPPIQUE est pensé pour les amateurs de courses : jusqu’à 100 € de freebets suite au premier dépôt, + 10 € de bonus Option Max.

Bonus PMU Sport Détails du bonus Code promo Unibet HIPPIQUE Montant du bonus 110€ (freebets) Dépôt minimum pas de minimum

100€ pour obtenir le bonus max. Type de bonus Premier dépôt + freebets Option Max Délai obtention bonus 50% suite au premier dépôt puis 50% suite à la confirmation du compte.

⭐Avantages

Jusqu’à 100 € offerts en paris gratuits sur le turf

10 € supplémentaires si l’Option Max est activée

Permet de parier sans risque sur les premières courses

Offre 100 % dédiée à l’univers PMU historique du turf

Le pari de la semaine : OM - Toulouse | Ligue 1

L'Olympique de Marseille reçoit Toulouse au Vélodrome dans un match où les Phocéens sont favoris. Forts de leur public, l'OM cherchera à s'imposer avec autorité face à une équipe de Toulouse solide, mais moins performante à l'extérieur. On s'attend à une domination marseillaise et à des buts.

L'offre de PMU Sport est idéale pour parier sur une victoire de l'OM par au moins deux buts d'écart. Pour une cote élevée, vous pouvez tenter un pari sur le "score exact" (par exemple 3-1 ou 2-0). Un pari sur un buteur marseillais qui marque le premier but est également une option pertinente.

Comment Utiliser le code promo PMU ?

Pour profiter pleinement du bonus de bienvenue PMU, voici les étapes à suivre, de l’inscription à la validation de votre compte joueur.

1 - Accédez au site ou à l'application

Rendez-vous sur le site officiel de PMU.fr ou téléchargez l’application mobile (disponible sur iOS et Android). C’est par cette interface que vous pourrez créer votre compte joueur.

2 - Cliquez sur "Inscription"

En haut à droite de la page d’accueil, cliquez sur le bouton "Inscription". Vous serez alors redirigé vers un formulaire à remplir pour créer votre compte.

3 - Renseignez vos informations personnelles

Remplissez le formulaire d’inscription en indiquant vos coordonnées complètes : nom, prénom, date de naissance, adresse, email, téléphone, etc. Ces informations sont obligatoires pour valider votre compte selon les règles de l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux).

4 - Entrez le code promo dans le champ dédié.

Dans le champ prévu à cet effet, saisissez le code promo correspondant à l’offre choisie (ex. : SPORT, POKER, ou HIPPIQUE). Ce code vous permet d’activer automatiquement le bonus associé.

5 - Effectuez un premier dépôt

Réalisez ensuite votre premier dépôt d’argent, en utilisant l’un des moyens de paiement disponibles (carte bancaire, PayPal, virement, etc.). Le montant minimum est généralement de 5 à 10 € selon le mode choisi.

6 - Placez un premier pari

Une fois le dépôt effectué, vous pouvez placer votre premier pari. Pour activer le bonus, il doit respecter les conditions de l’offre (par exemple, un pari simple jusqu’à 100 € pour l’offre sport).

7 - Envoyez vos justificatifs pour valider le compte

Dans un délai de 30 jours, vous devez fournir deux documents : une pièce d’identité valide (CNI, passeport) et un justificatif de domicile. Cette étape est indispensable pour débloquer l’intégralité du bonus et pouvoir retirer vos gains.

8 - Profitez de votre bonus

Après validation de votre compte, le reste de votre bonus (s’il est en deux temps) sera crédité automatiquement. Vous pourrez alors utiliser ces fonds pour rejouer ou, s’ils sont en cash, les retirer.

Déjà inscrit sur PMU, puis-je profiter du code promo ?

Les codes promo PMU sont exclusivement réservés aux nouveaux inscrits. Si vous possédez déjà un compte, même inactif, vous ne pourrez pas bénéficier à nouveau du bonus de bienvenue.

Cette règle est la même sur tous les sites de paris sportifs. En revanche, sachez qu'il est tout à fait possible de s'inscrire sur différents bookmakers et ainsi de profiter de plusieurs bonus de bienvenue.

Code promo PMU : Mieux que les autres bookmakers ?

Bookmaker Offre de bienvenue Code promo Betclic Premier pari remboursé jusqu'à 100€ en feebets (paris gratuits) BCGOAL Winamax Premier pari remboursé jusqu'à 100€ en cash Aucun code requis

Existe-t-il un code promo PMU sans dépôt ?

Il n'existe à ce jour aucun code promo PMU offrant un bonus sans dépôt, qu'il s'agisse des paris sportifs, des paris hippiques ou du poker.

Pour l'heure, seuls 3 bookmakers offrent ce type de bonus, qui se débloquent suite à la validation du compte joueur : Unibet avec le code UNIGOAL, Parions Sport avec le code GOAL110, et Betsson avec le code VERIF10.

Profitez du code promo PMU pour parier sur vos compétitions préférées

Profitez du code promo PMU pour parier sur les plus grandes compétitions de football : Ligue des Champions, Ligue 1, Premier League ou Liga. Avec des cotes compétitives et des offres attractives, vivez chaque match intensément tout en optimisant vos premiers paris grâce au bonus de bienvenue.

❓Code promo PMU - FAQ

Comment utiliser mon code promo PMU ?

Pour profiter du code promo PMU, il suffit de sélectionner l'offre qui vous intéresse au moment de la création de votre compte : offre paris sportifs, offre paris hippiques ou offre poker. Le code promo correspondant sera alors directement inscrit dans le champ code du formulaire d'inscription et votre bonus sera automatiquement débloqué.

Le code promo est-il le même pour les paris sportifs, hippiques et le poker ?

Non, il existe un code promo différent pour chacun des univers proposés par PMU, le sport, le turf et le poker.

Les codes promo PMU peuvent-ils être cumulés ?

Les bonus de bienvenue Sport, Turf et Poker de PMU ne sont pas cumulables. Vous ne pourrez choisir qu'un seul code promo et donc profiter d'un seul code au moment de votre inscription.

Comment valider mon compte joueur PMU ?

Pour valider la création de votre compte PMU, il vous faudra envoyer 2 justificatifs au service client du bookmaker :

Copie de votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour

Un justificatif de domicile : facture de gaz, électricité, internet, téléphone…

Vous devez faire parvenir les documents dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de votre compte. PMU bloquera votre profil si vous ne le faites pas. Ensuite, votre compte sera supprimé si vous ne régularisez pas la situation dans les 30 jours à compter de la suspension.

La validation du compte permet de récupérer la 2e partie du bonus (75 %), mais aussi de retirer les gains.

Puis-je utiliser le code promo PMU sur l'application mobile ?

Oui, les codes promo et bonus de bienvenue sont disponibles sur l'appli mobile du bookmaker. La procédure pour les utiliser est exactement la même que depuis un ordinateur ou la version mobile du site.