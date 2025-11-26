Inscription PMU : ouvrir un compte et obtenir son bonus

S’inscrire sur PMU est une procédure simple et rapide, accessible à tous depuis un ordinateur ou un smartphone. En quelques minutes, vous pouvez créer votre compte, choisir votre bonus de bienvenue selon vos préférences (sport, turf ou poker), et commencer à parier. L’interface intuitive du site comme de l’application mobile facilite chaque étape, même pour les nouveaux venus et les novices dans ce domaine.

Voici les éléments clés à connaître avant de vous lancer :

Inscription PMU Caractéristiques 📝 Type d'inscription L’inscription sur PMU se fait entièrement en ligne. Que ce soit via le site officiel PMU.fr ou depuis l’application mobile, il suffit de quelques clics pour lancer la procédure. 📱Appareils L’inscription est possible aussi bien depuis un ordinateur que depuis un smartphone ou une tablette. Une pplication dédiée est disponible pour Android et iOS, avec toutes les fonctionnalités nécessaires, y compris l’ouverture de compte. ⌛ Temps d'inscription La création d’un compte PMU prend moins de 10 minutes. Le formulaire est rapide à remplir, et si vous avez vos justificatifs à portée de main, l’ensemble du processus y compris le choix du bonus et l’envoi des documents peut être complété en une seule session. 🪪 Méthode de vérification Pour valider définitivement votre compte, PMU vous demandera une pièce d’identité, un justificatif de domicile, ainsi qu’un RIB. Ces documents doivent être envoyés dans un délai de 30 jours après l’inscription. Ils peuvent être transmis directement depuis votre espace personnel ou par e-mail. Cette vérification est obligatoire pour activer votre compte de manière permanente et débloquer les bonus. ✔️ Lien d'inscription Je m'inscris ici >>

Quelles sont les conditions d'inscription sur PMU ?

Pour s’inscrire sur PMU, il faut suivre ces quelques conditions :

Être majeur et résider en France.

Disposer d’un compte bancaire à son nom (RIB requis).

Fournir des documents justificatifs dans les 30 jours suivant l’inscription : pièce d’identité, justificatif de domicile et RIB.

Accepter les conditions générales d’utilisation du site.

Choisir un bonus de bienvenue parmi les offres Turf, Sport ou Poker (facultatif mais recommandé pour vous lancer sur l’application).

Inscription PMU : le guide, étape par étape

1 . Rendez-vous sur PMU.fr ou sur l'appli

La première étape consiste à aller sur PMU.fr. En haut à droite de l’écran, vous trouverez le bouton “Ouvrir un compte”.

Comme tous les bookmakers, PMU propose une application paris sportifs depuis laquelle vous pouvez également réaliser votre inscription.

2. Choisissez votre bonus de bienvenue

Vous serez invité à choisir votre offre de bienvenue. PMU propose 3 bonus différents, qui ne sont pas cumulables : un bonus paris sportifs, un bonus paris hippiques et un bonus poker. A vous de décider quelle offre vous attire le plus et choisissez votre code promo PMU !

3. Remplissez le formulaire d'inscription

Après avoir choisi votre offre, vous pourrez commencer à remplir le formulaire avec les différentes infos nécessaires à la création d'un compte PMU.

Parmi ces données : vos nom, prénom, adresse, email ou encore votre numéro de téléphone. Ne donnez pas de fausses informations, car vous ne pourrez pas valider votre inscription si elles ne sont pas exactes.

Vous devrez également choisir votre pseudo et votre code confidentiel. Notez-les bien, vous en aurez besoin pour vous connecter sur le bookmaker.

4. Précisez vos données bancaires et fixez vos limites

PMU vous demandera alors quel type de joueur vous êtes. Vous pourrez choisir entre débutant, amateur et confirmé. Chaque option mettra en place automatiquement des limites de dépôt et paris. Ces limites ont été réfléchies et définies par l’équipe PMU. Mais vous aurez bien sûr la possibilité de les modifier.

Enfin, vous devrez fournir vos informations bancaires dont votre IBAN.

5. Fournissez vos documents personnels

Pour valider l’inscription PMU, certains documents sont nécessaires. Vous devrez envoyer in RIB, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Ils permettront à PMU de vérifier votre identité.

Vous pouvez les fournir par email ou les charger sur votre espace personnel sur PMU.fr.

6. Validez votre compte

La dernière étape de l'inscription sur PMU est la validation de votre compte. Vous recevrez un code par courrier, qui vous permettra de finaliser la vérification de votre compte.

Pourquoi s’inscrire sur PMU ?

S’inscrire sur PMU, c’est accéder à l’un des bookmakers les plus historiques et complets du marché français, avec :

✔️Une offre multi-jeux (Turf, Sport, Poker) au sein d’un seul compte.

✔️Des bonus de bienvenue attractifs jusqu’à 100€ selon la catégorie choisie.

✔️Une application mobile performante pour suivre vos paris partout.

✔️Un site fiable et sécurisé, agréé par l’ANJ.

✔️Des promotions régulières, un programme de parrainage et un service client reconnu.

PMU, c’est le bon choix si vous cherchez une plateforme sérieuse, complète et bien adaptée aux joueurs français.

Le bonus à l'inscription sur PMU

PMU propose 3 différents bonus à l’inscription. Il est donc important de bien choisir celle qui vous correspond le mieux.

Le bonus de bienvenue “Offre hippique” permet de doubler son dépôt, dans la limite de 100€. Dans la pratique, si vous déposez 100€ sur votre compte après l’inscription PMU, vous disposerez de 100€ de freebets hippiques sur votre compte. 50 euros vous seront offerts dès le dépôt et 50€ après validation de vos documents personnels.

Le bonus de bienvenue “Offre sport” concerne un premier pari perdu. Avec celle-ci, si vous perdez votre premier pari sportif, il vous sera remboursé. La mise maximale pour ce premier pari est de 100€. Ainsi si vous perdez ce pari en ayant misé 100€, vous serez crédité de 100€ dans la rubrique "Mon compte" sur PMU.

Enfin, le bonus de bienvenue “Offre poker” vous permet de disposer de 100€ offerts. 100% de votre dépôt jusqu’à 80€ sera ainsi doublé et vous disposerez de 20€ en tickets spins, pour jouer au poker sur PMU.fr.

Problèmes avec l’inscription sur PMU

Compte non validé après inscription :

Vous avez créé votre compte, mais il reste bloqué ou inactif au bout de quelques semaines ? Vérifiez si les documents justificatifs ont bien été envoyés dans les délais.

Pour cela, il faut :

Envoyer rapidement votre pièce d’identité, justificatif de domicile et RIB via votre espace personnel ou par email.

Le compte est suspendu après 30 à 60 jours si les documents ne sont pas fournis.

Erreur dans le formulaire d’inscription :

Un blocage ou un rejet du formulaire lors de la création du compte ?

Vos informations personnelles sont peut-être incomplètes ou incorrectes (nom, adresse, date de naissance…).

Pour cela, il faut :

Vérifier chaque champ avec attention.

Utiliser vos vraies informations officielles (les données seront vérifiées avec vos justificatifs).

Non-réception du bonus de bienvenue :

Vous n’avez pas reçu le bonus promis après l’inscription ?

Cela peut-etre du à plusieurs raisons :

Le code promo n’a pas été renseigné (s’il y en a un requis).

Vous n’avez pas effectué les actions nécessaires (validation du compte, dépôt minimum, pari requis).

Vous devez donc :

Vérifier que vous avez bien suivi toutes les étapes spécifiques à l’offre choisie (sport, turf, poker).

Contacter le service client PMU si le problème persiste.

Difficulté à s’inscrire sur mobile :

Bugs ou lenteurs sur l’application mobile ?

Il se peut que certains utilisateurs trouvent l’inscription plus fastidieuse sur petit écran.

Vous pouvez donc :

Privilégier l’inscription via un ordinateur, plus rapide et plus ergonomique.

Sinon, assurez-vous que l’appli est bien à jour.

Problème de dépôt ou IBAN refusé :

Impossibilité de faire un premier dépôt ou refus de l’IBAN ?

Votre IBAN est peut être invalide, méthode de paiement non prise en charge, bug technique.

Pour cela, il faut :

Vérifier que le compte bancaire est bien à votre nom.

Utiliser une méthode prise en charge : CB, PayPal, My Paysafecard.

En cas de refus, contactez le support.

❓Inscription PMU - FAQ

Quels sont les documents nécessaires pour s'inscrire sur PMU ?

Vous aurez besoin d'une pièce d'identité valide (carte d'identité, passeport) et d'un justificatif de domicile récent.

Est-ce que l'inscription sur PMU est gratuite ?

Oui, ouvrir un compte sur PMU est gratuit. Cependant, pour pouvoir miser sur le site, un dépôt en argent réel est nécessaire.

Que faire si je n'ai pas reçu l'email de confirmation ?

Vérifiez votre dossier de spam ou de courrier indésirable. Si vous ne trouvez pas l'email, vous pouvez demander un renvoi de l'email de confirmation depuis la page de connexion du site PMU.

Quels sont les modes de paiement acceptés par PMU ?

PMU accepte les cartes bancaires (Visa, MasterCard), les virements bancaires, les portefeuilles électroniques (PayPal, Skrill, Neteller) et d'autres méthodes de paiement en ligne.

Comment puis-je contacter le service client de PMU ?

Vous pouvez contacter le service client de PMU par email, par téléphone ou via le formulaire de contact disponible sur leur site officiel. Les coordonnées exactes sont disponibles dans la section "Contact" du site.