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Coupe de France
Coupe de FranceVue d'ensemble
Coupe de France, calendrier et résultats
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mercredi 4 mars
lundi 20 avril
mardi 21 avril
jeudi 21 mai
Classements
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|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brighton & Hove Albion
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0