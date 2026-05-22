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Le Stade de France accueille la finale de la Coupe de France . Les Sang et Or de Lens reçoivent les Aiglons de Nice. C'est le moment idéal pour vibrer devant votre écran tout en tentant un coup de poker sur votre bookmaker pour cette finale.