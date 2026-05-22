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mardi 3 mars
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pen 5 - 6
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pen 3 - 4
mercredi 4 mars
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OL
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FDM
pen 4 - 5
lundi 20 avril
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mardi 21 avril
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jeudi 21 mai
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PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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