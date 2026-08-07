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LaLiga, calendrier et résultats
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vendredi 14 août
samedi 15 août
dimanche 16 août
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Athletic Bilbao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atlético Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|FC Barcelone
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Deportivo Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0