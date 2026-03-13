Marcus Rashford adresse un message spécial à JJ Gabriel alors que le jeune prodige de Manchester United s'entraîne avec l'équipe première des Red Devils à l'âge de 15 ans

L'échange a eu lieu sur Instagram après que Gabriel eut publié une photo de lui s'entraînant aux côtés des stars de l'équipe première de Manchester United. Rashford, ancien élève de cette même prestigieuse académie, a commenté : « Mon petit frère est une star », témoignant ainsi de son soutien à la nouvelle génération.

Le jeune talent de 15 ans n'a pas tardé à réagir, répondant par un emoji en forme de cœur pour remercier l'international anglais de ses mots d'encouragement, un geste qui souligne le lien fort qui subsiste au sein de la famille de Manchester United malgré le passage temporaire de Rashford en Liga.