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Marcus Rashford adresse un message spécial à JJ Gabriel alors que le jeune prodige de Manchester United s'entraîne avec l'équipe première des Red Devils à l'âge de 15 ans
Le lien avec le « petit frère »
L'échange a eu lieu sur Instagram après que Gabriel eut publié une photo de lui s'entraînant aux côtés des stars de l'équipe première de Manchester United. Rashford, ancien élève de cette même prestigieuse académie, a commenté : « Mon petit frère est une star », témoignant ainsi de son soutien à la nouvelle génération.
Le jeune talent de 15 ans n'a pas tardé à réagir, répondant par un emoji en forme de cœur pour remercier l'international anglais de ses mots d'encouragement, un geste qui souligne le lien fort qui subsiste au sein de la famille de Manchester United malgré le passage temporaire de Rashford en Liga.
Carrick appelle à la patience
Michael Carrick, l'entraîneur par intérim de Manchester United, s'est également exprimé sur la progression du jeune joueur lors de sa conférence de presse de vendredi. « JJ se débrouille vraiment bien. Nous avons d'excellents joueurs au centre de formation et nous essayons de faire monter les jeunes autant que possible », a-t-il déclaré. « JJ a un immense talent, c'est assez évident, et il a réalisé une très bonne saison avec les moins de 18 ans. Nous avons évidemment une très haute opinion de lui, mais il faut faire preuve de patience et gérer tout ce que cela implique. Il s'agit de choisir le bon moment pour le faire monter en puissance et le bon moment pour le laisser à un certain niveau. »
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L'obstacle de l'éligibilité
Même s’il participe aux entraînements de l’équipe première, les supporters devront patienter avant de voir ce jeune prodige en action lors d’un match officiel, car Gabriel n’est actuellement pas autorisé à jouer pour Manchester United en Premier League.
Les règles de la compétition stipulent que les joueurs inclus dans les effectifs pour les jours de match ne peuvent pas être issus d'une catégorie d'âge inférieure à celle des moins de 16 ans. Cet obstacle réglementaire signifie que, même si Gabriel peut perfectionner ses compétences face à des seniors de classe mondiale pendant la semaine, ses débuts officiels resteront en suspens jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge requis.
Quelle sera la prochaine étape pour Manchester United ?
Dans l'immédiat, Manchester United cherchera à rebondir et à consolider sa troisième place au classement de la Premier League, alors que la course à la qualification pour la Ligue des champions s'intensifie. Les Red Devils s'apprêtent à relever un défi de taille alors qu'ils se préparent à accueillir Aston Villa à Old Trafford dimanche. Ce match s'annonce crucial, l'équipe d'Unai Emery se trouvant juste une place derrière United au classement et étant déterminée à réduire l'écart dans ce qui s'annonce comme une bataille décisive pour une place dans le top 4.
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