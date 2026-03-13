Turin-Parme 4-1 : le résumé du match

Turin-Parme 4-1





Buteurs : 3' 1ère mi-temps Simeone, 20' 1ère mi-temps Pellegrino, 10' 2ème mi-temps Ilkhan, Keita (contre son camp), 46' 2ème mi-temps Zapata





TORINO (3-4-1-2) : Paleari ; Coco, Ismajli, Ebosse (remplacé à la 48e min. de la 2e mi-temps par Marianucci) ; Pedersen, Ilkhan (remplacé à la 30e min de la 2e mi-temps par Prati), Gineitis, Obrador ; Vlasic (remplacé à la 48e min de la 2e mi-temps par Anjorin) ; Adams (remplacé à la 17e min de la 2e mi-temps par Zapata), Simeone (remplacé à la 30e min de la 2e mi-temps par Kulenovic). Entraîneur : D'Aversa.





PARME (3-5-2) : Suzuki ; Delprato, Troilo (remplacé par Valenti à la 18e minute de la deuxième mi-temps), Circati ; Cremaschi (remplacé par Britschgi à la 11e minute de la 1re mi-temps) (remplacé par Ondrejka à la 33e minute de la 2e mi-temps), Ordonez (remplacé par Oristanio à la 18e minute de la 2e mi-temps), Keita (remplacé par Estevez à la 18e minute de la 2e mi-temps), Sorensen, Valeri ; Strefezza, Pellegrino. Entraîneur : Cuesta.





Arbitre : Maresca





Avertissements : 14' s.t. Ordonez, 14' s.t. Del Prato, 32' s.t. Strefezza, 40' s.t. Kulenovic.



