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Harry Kane MLS David Beckham

Transfert en MLS et retour en Angleterre : prédictions sur l’avenir de Kane

Harry Kane pourrait rejoindre la MLS « quand il aura 35 ans », a déclaré à GOAL l’ancien joueur du Bayern Munich Dietmar Hamann, tandis qu’un retour en Angleterre devrait également faire partie de l’avenir du buteur record. Pour l’instant, l’avant-centre prolifique, qui reste sur deux titres de Bundesliga remportés en Allemagne, devrait prolonger un contrat à l’Allianz Arena auquel il ne reste plus que 12 mois.

H. KaneMajor League Soccer
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