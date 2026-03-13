Le PSG s'apprête à conclure une série de prolongations de contrat importantes, notamment celle de l'entraîneur Luis Enrique, afin de mettre fin aux rumeurs concernant son départ

Alors que le club se concentre sur les prolongations de contrat, l'avenir de Dembélé, actuel détenteur du Ballon d'Or, semble de plus en plus incertain. Bien qu'il ait joué un rôle central dans le triomphe en Ligue des champions la saison dernière, des informations du Diario Sport suggèrent que son agent, Moussa Sissoko, aurait récemment rencontré le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana. Son contrat arrivant à échéance en 2028 et les négociations pour une prolongation n'avançant pas de manière positive, la superstar de 28 ans est vaguement associée à un transfert très médiatisé vers le géant de la Premier League.