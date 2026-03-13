AFP
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Le PSG s'apprête à conclure une série de prolongations de contrat importantes, notamment celle de l'entraîneur Luis Enrique, afin de mettre fin aux rumeurs concernant son départ
Le Parisien : Les négociations entrent dans leur phase finale
Selon Le Parisien, le club agit rapidement pour assurer l'avenir de ses figures les plus influentes. Les prolongations de contrat de Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique figurent en tête des priorités. Alors que le contrat de Ruiz serait finalisé et celui de Barcola en voie de l'être, un « accord de principe » aurait été conclu avec Luis Enrique. La situation reste toutefois différente pour Ousmane Dembélé, car les négociations officielles concernant son avenir n'ont pas encore commencé.
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Enrique : l'architecte de la gloire européenne
Depuis son arrivée, Luis Enrique a fait du PSG une puissance dominante sur la scène européenne, en remportant deux titres consécutifs de Ligue 1 et le tout premier trophée de Ligue des champions du club la saison dernière. Pour repousser l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League – dont Manchester United, dont les dirigeants admireraient l'Espagnol –, les dirigeants du PSG sont impatients de prolonger son contrat. Bien que son contrat actuel court jusqu'en 2027, le club souhaite le retenir jusqu'en 2030, une volonté renforcée par la récente victoire écrasante 5-2 contre Chelsea au Parc des Princes.
L'avenir de Dembélé reste incertain alors que des rumeurs le lient à Manchester City
Alors que le club se concentre sur les prolongations de contrat, l'avenir de Dembélé, actuel détenteur du Ballon d'Or, semble de plus en plus incertain. Bien qu'il ait joué un rôle central dans le triomphe en Ligue des champions la saison dernière, des informations du Diario Sport suggèrent que son agent, Moussa Sissoko, aurait récemment rencontré le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana. Son contrat arrivant à échéance en 2028 et les négociations pour une prolongation n'avançant pas de manière positive, la superstar de 28 ans est vaguement associée à un transfert très médiatisé vers le géant de la Premier League.
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Construire une dynastie à l'ère post-superstars
Ces opérations de recrutement reflètent le virage stratégique opéré par le PSG vers la stabilité et la continuité tactique. Après le départ de plusieurs stars ces dernières années, le club est déterminé à récompenser le travail d’Enrique et à s’assurer l’engagement à long terme de jeunes talents tels que Barcola. En concluant ces contrats, les champions d’Europe entendent dissiper toute incertitude persistante et offrir à leur entraîneur la sécurité nécessaire pour maintenir leur statut au sommet du football mondial.
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