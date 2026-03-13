Au vu de la domination actuelle sous la houlette de l'entraîneur Vincent Kompany, cela semble être une époque révolue depuis longtemps. Mais en réalité, cela ne fait même pas deux ans que le Bayer Leverkusen a remporté le doublé et détrôné ainsi les Munichois au niveau national.
Son retour a une touche piquante ! Le « remplaçant parfait » fait son retour sur le terrain du FC Bayern après 537 jours d'absence
En septembre 2024, le premier duel direct après le changement de pouvoir intermédiaire a eu lieu, et l'ambiance était donc très tendue. Sur le terrain, les deux équipes se sont séparées sur un score de 1:1. Mais aussi sur les bancs, où le gardien remplaçant munichois Sven Ulreich s'est disputé avec le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes.
Une vidéo a ensuite circulé sur les réseaux sociaux, dans laquelle Ulreich se plaignait d'abord du temps perdu par Leverkusen, puis criait en direction de leur banc : « Hé, assieds-toi Rolfes, espèce de c*** ! » La DFB a condamné Ulreich à une amende de 20 000 euros et à un match de suspension. Kompany a défendu publiquement son gardien remplaçant. Lors du match suivant, les supporters du Bayern ont scandé « Liberté pour Ulle » et ont écrit sur une banderole : « DFB, tu Rolfes - Ulle est l'un des nôtres ! »
- Getty Images Sport
La situation compliquée du gardien de but au FC Bayern
Exactement une semaine avant cet incident, Ulreich avait remplacé le gardien titulaire Manuel Neuer, blessé, contre le Werder Brême, disputant ainsi son dernier match à ce jour. Lorsque Neuer a de nouveau été blessé en décembre 2024, Daniel Peretz l'a remplacé. En janvier, Jonas Urbig est arrivé et depuis, il accumule régulièrement du temps de jeu, en partie par nécessité, en partie par choix.
Neuer étant actuellement absent en raison d'une déchirure musculaire au mollet, Urbig a de nouveau débuté mardi contre l'Atalanta Bergame, mais il a subi une commotion cérébrale lors du match remporté 6-1. Peretz (25 ans) est prêté au FC Southampton depuis janvier, Alexander Nübel (29 ans) joue depuis plus longtemps au VfB Stuttgart. Il n'en reste donc plus qu'un : ce week-end, Sven Ulreich, 37 ans, gardera les buts munichois, disputant ainsi son premier match officiel après 537 jours d'absence et son 104e au total pour le FC Bayern. Ironie du sort, l'adversaire n'est autre que Leverkusen, avec Rolfes, l'ami particulier d'Ulreich.
Urbig sera absent pendant environ une semaine, Neuer encore plus longtemps. Ulreich pourrait donc également être sollicité lors du match retour contre l'Atalanta mercredi et samedi prochain en Bundesliga contre l'Union Berlin. D'ici là, le poste de gardien remplaçant sera occupé par un jeune joueur. Soit Jannis Bärtl (19 ans) de la réserve de quatrième division, soit Leonard Prescott (16 ans) des U19, qui s'est déjà rendu à Bergame en tant que troisième gardien. Leon Klanac (19 ans), considéré comme le gardien le plus prometteur, est également blessé actuellement.
- Getty Images Sport
Sven Ulreich est considéré comme le chouchou des fans et le moteur émotionnel du FC Bayern.
Ulreich a quitté le VfB Stuttgart pour rejoindre le FC Bayern en 2015 pour 3,5 millions d'euros. Lorsque Neuer a été absent pendant plusieurs mois en 2017/18 en raison d'une fracture du métatarse, il l'a d'abord remplacé avec beaucoup d'assurance. Mais la saison d'Ulreich s'est terminée de manière tragique : une erreur en demi-finale contre le Real Madrid lui a coûté cher et a contribué à l'élimination du Bayern en Ligue des champions. Le président du Bayern, Uli Hoeneß, l'a néanmoins sacré « Homme de l'année ».
Au cours de la saison 2020/21, Ulreich a joué pour le Hamburger SV, alors en deuxième division, avant de revenir à Munich sans indemnité de transfert. « Ulle est le remplaçant idéal », a déclaré Christian Früchtl en 2025 dans une interview accordée à SPOX. Früchtl a été pendant des années le troisième gardien derrière Neuer et Ulreich, il joue désormais en Italie pour l'US Lecce. Au FC Bayern, Ulreich est considéré comme un proche de Neuer, un chouchou des fans et un moteur émotionnel.
Son coup de sang lors du match contre Leverkusen n'était d'ailleurs pas le seul. Depuis son retour en 2021, Ulreich a reçu quatre cartons jaunes pour avoir râlé (il n'était sur le terrain qu'une seule fois) et a même reçu un carton rouge sur le banc lors du match contre Feyenoord Rotterdam la saison dernière. « Il vit pour le club et s'engage pour lui lorsqu'il estime qu'il y a une injustice – ses cartons rouges sur le banc ne sont pas le fruit du hasard », a déclaré Früchtl. « Bien sûr, ce n'est pas une bonne chose en soi et il devrait mieux se contrôler. Mais cela montre à quel point il s'identifie au FC Bayern. Avec son attitude, Ulle est très important pour l'équipe, même en dehors du terrain. »
- Getty Images Sport
Sven Ulreich va-t-il prolonger son contrat avec le FC Bayern ?
Depuis un an, Ulreich fait toutefois moins parler de lui, ce qui s'explique sans doute par un drame personnel. L'été dernier, son fils est décédé à l'âge de six ans après une longue maladie. Peu après, Ulreich a signé un nouveau contrat d'un an. « Il est la fiabilité incarnée. Il tient ses promesses, au sens propre du terme », avait alors déclaré Max Eberl, directeur sportif du club. « Les personnalités comme lui sont bénéfiques à toute équipe. »
Tout comme pour Neuer, la question de savoir si Ulreich prolongera son contrat reste ouverte. Neuer souhaite prendre sa décision fin mars, à l'occasion de son 40e anniversaire. S'il met fin à sa carrière et qu'Ulreich prolonge, Urbig devrait devenir le numéro un et un nouveau gardien remplaçant devrait être recruté. Peretz et Nübel, actuellement prêtés, ne veulent pas rester sur le banc et n'ont donc probablement pas d'avenir à Munich.
Sven Ulreich : ses apparitions pour le FC Bayern depuis son retour en 2021
Saison Matchs 2021/22 8 2022/23 8 2023/24 15 2024/25 2 2025/26 -