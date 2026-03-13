Son retour a une touche piquante ! Le « remplaçant parfait » fait son retour sur le terrain du FC Bayern après 537 jours d'absence

Ulreich a quitté le VfB Stuttgart pour rejoindre le FC Bayern en 2015 pour 3,5 millions d'euros. Lorsque Neuer a été absent pendant plusieurs mois en 2017/18 en raison d'une fracture du métatarse, il l'a d'abord remplacé avec beaucoup d'assurance. Mais la saison d'Ulreich s'est terminée de manière tragique : une erreur en demi-finale contre le Real Madrid lui a coûté cher et a contribué à l'élimination du Bayern en Ligue des champions. Le président du Bayern, Uli Hoeneß, l'a néanmoins sacré « Homme de l'année ».

Au cours de la saison 2020/21, Ulreich a joué pour le Hamburger SV, alors en deuxième division, avant de revenir à Munich sans indemnité de transfert. « Ulle est le remplaçant idéal », a déclaré Christian Früchtl en 2025 dans une interview accordée à SPOX. Früchtl a été pendant des années le troisième gardien derrière Neuer et Ulreich, il joue désormais en Italie pour l'US Lecce. Au FC Bayern, Ulreich est considéré comme un proche de Neuer, un chouchou des fans et un moteur émotionnel.

Son coup de sang lors du match contre Leverkusen n'était d'ailleurs pas le seul. Depuis son retour en 2021, Ulreich a reçu quatre cartons jaunes pour avoir râlé (il n'était sur le terrain qu'une seule fois) et a même reçu un carton rouge sur le banc lors du match contre Feyenoord Rotterdam la saison dernière. « Il vit pour le club et s'engage pour lui lorsqu'il estime qu'il y a une injustice – ses cartons rouges sur le banc ne sont pas le fruit du hasard », a déclaré Früchtl. « Bien sûr, ce n'est pas une bonne chose en soi et il devrait mieux se contrôler. Mais cela montre à quel point il s'identifie au FC Bayern. Avec son attitude, Ulle est très important pour l'équipe, même en dehors du terrain. »