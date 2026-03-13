Goal.com
En direct
Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Cuesta prend la défense de Suzuki : « Nous le soutenons ; en novembre, il a joué avec un doigt fracturé en 37 morceaux et le scaphoïde cassé »

L'entraîneur rejette les critiques adressées à son gardien

Carlos Cuesta, l'entraîneur de Parme, s'est exprimé sur Sky après la défaite à Turin lors de la 29e journée du championnat : 

« Deux événements ont marqué le début du match : le but et la blessure de Cremaschi. Ensuite, la réaction a été positive et nous avons égalisé, en nous créant d'autres occasions. Puis, en deuxième mi-temps, deux autres événements survenus en l'espace d'une minute ont influencé le cours du match et nous n'avons pas réussi à réagir. Nous devons rester unis ; dès demain, nous penserons déjà à la Cremonese. »

  • MÉTABOLISER

    « Ce n'est pas que nous ne travaillons pas, nous nous concentrons aussi là-dessus. Nous avons encore beaucoup à faire, nous devons prendre des points pour atteindre notre objectif. Avec des performances de haut niveau et du travail. Nous devons maintenant digérer et analyser cette défaite que nous ne voulions pas, pour revenir sur le terrain samedi prochain. » 

    • Publicité

  • ERREUR DE SUZUKI À SON RETOUR

    « Corvi a eu un impact très, très positif et a joué un rôle essentiel, tout comme Suzuki l’avait fait par le passé. Nous faisons nos choix en nous basant sur le mérite ; nous savons ce que Zion a fait pour nous : le jour de sa blessure, il a joué pendant 10 minutes avec un doigt fracturé en 37 morceaux et le scaphoïde cassé. Il s’est donné à fond pour Parme, il s’est sacrifié ; nous le connaissons et savons ce qu’il pourra toujours nous apporter. »

Serie A
Parme crest
Parme
PAR
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0