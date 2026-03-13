Cuesta prend la défense de Suzuki : « Nous le soutenons ; en novembre, il a joué avec un doigt fracturé en 37 morceaux et le scaphoïde cassé »

Carlos Cuesta, l'entraîneur de Parme, s'est exprimé sur Sky après la défaite à Turin lors de la 29e journée du championnat :

« Deux événements ont marqué le début du match : le but et la blessure de Cremaschi. Ensuite, la réaction a été positive et nous avons égalisé, en nous créant d'autres occasions. Puis, en deuxième mi-temps, deux autres événements survenus en l'espace d'une minute ont influencé le cours du match et nous n'avons pas réussi à réagir. Nous devons rester unis ; dès demain, nous penserons déjà à la Cremonese. »