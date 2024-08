Goal.com Paris sportifs - Comment nous produisons notre contenu

Goal.com Paris sportifs est produit par Goal.com, une marque de Footballco. Ce document décrit comment nous fournissons du contenu sur les paris.

L'équipe de Goal.com Paris sportifs

En savoir plus sur la déclaration de publicité de Goal.com Paris sportifs

Dernière mise à jour de la politique : 20/08/2024

La vision de Goal.com Paris sportifs

Goal.com Paris sportifs a pour objectif de fournir aux lecteurs de Goal.com les meilleures informations, analyses et renseignements concernant les paris et les jeux d'argent, que ce soit en personne ou en ligne.

Nous offrons de la valeur aux lecteurs de Goal.com en leur permettant de prendre leurs propres décisions sur les paris et les jeux d'argent, grâce à un contenu éducatif sur les paris et les cotes, à des analyses d'experts et à des conseils de paris sur les plus grands événements.

Les valeurs de Goal.com Paris sportifs

Exactitude - Goal.com Paris sportifs applique un niveau élevé de rédaction, de vérification des faits, de sous-édition et un calendrier de mises à jour régulières pour s'assurer que tout le contenu est exact et à jour.

Équilibre - Nous représentons équitablement les aspects positifs et négatifs de toutes les marques, de tous les produits et de toutes les offres que nous couvrons afin de donner au lecteur les informations dont il a besoin pour prendre des décisions éclairées sur les paris et les jeux d'argent.

Contexte - Dans le cadre de notre mission visant à aider les lecteurs à prendre des décisions éclairées, nous nous engageons à leur fournir des recherches continues, à la fois approfondies et perspicaces, afin de leur donner le contexte dont ils ont besoin pour comparer les différents produits et sélectionner la meilleure option.

Expertise - Tout le contenu publié sur Goal.com Paris sportifs est écrit par des rédacteurs qui possèdent des années d'expérience dans le domaine des paris et des jeux d'argent, à la fois en tant que parieurs et en tant que journalistes.

Jeu plus sûr - Goal.com Paris sportifs s'engage à promouvoir un jeu plus sûr et nous donnons à nos lecteurs des astuces et des conseils sur la façon de conserver leur plaisir de jouer.

Légalité et conformité - Goal.com Paris sportifs garantit que toutes les marques de paris présentées dans la partie Paris sportifs sont autorisées par l'ANJ (Autorité Nationale des Jeux), la perte de licence d'une marque entraînant son retrait du site.

Transparence - Comme le souligne ce document, Goal.com Paris sportifs s'engage à être transparent sur la façon dont nous produisons notre contenu, de la façon dont il est financé à la façon dont il est produit et distribué.

Processus éditorial de Goal.com Paris sportifs

Chaque article publié sur Goal.com Paris sportifs est conçu pour fournir une expertise et des informations sur les paris qui apportent de la valeur aux lecteurs.

Nous suivons un processus rigoureux pour maintenir les normes éditoriales de Goal.com, qui sont les meilleures de l'industrie :

Les rédacteurs experts de Goal.com Paris sportifs recherchent, rédigent et vérifient les faits des articles. L'équipe éditoriale de Goal.com Paris sportifs fournit un deuxième niveau de révision pour assurer l'exactitude du contenu. Le contenu de Goal.com Paris sportifs est partagé avec les lecteurs sur l'ensemble du site*. Goal.com Paris sportifs contrôle l'exactitude du contenu de façon continue Les rédacteurs de Goal.com Paris sportifs produisent des mises à jour du contenu afin que celui-ci reste pertinent.

*Goal.com partage et promeut le contenu de Goal.com Paris sportifs avec son public de plusieurs façons :

La page d'accueil renvoie à la section des paris de Goal.com.

Les sous-navigations permettent d'accéder rapidement aux contenus les plus populaires de Goal.com Paris sportifs

Liens internes entre les articles pertinents et le contenu de Goal.com Paris sportifs

Le carrousel « Choix de la rédaction » promeut le contenu de Goal.com Paris sportifs

Equipe de Goal.com Paris sportifs

Sophie Le Roux - Senior Content Manager

Sophie est Senior Content Manager pour la section paris sportifs de Goal France. Elle travaille depuis plus de 5 ans dans le domaine des paris et a plus de 15 ans d'expérience en tant que rédactrice de contenu. Les paris sportifs n'ont presque plus de secret pour elle et elle ne se lasse pas d'aider les joueurs à trouver et à choisir les meilleurs bookmakers et les meilleures offres pour eux.

Lucas Hubert - Junior Content Manager

Lucas est Junior Content Manager pour la section paris sportifs de Goal France. Il travaille depuis plus de 2 ans dans le domaine des paris et la rédaction de contenus sportifs. Passionné de sport, et en particulier de football, il vous donne les meilleurs conseils et astuces pour placer vos pronostics.

Melvin Mbunga - Junior Content manager

Melvin est Junior Content Manager pour la section paris sportifs de Goal France. Melvin a plusieurs années en tant que rédacteur web précisément dans le sport.

Déclaration de publicité de Goal.com Paris sportifs

Goal.com Paris sportifs affiche une déclaration de publicité dans l'en-tête de chaque page :

+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouez de manière responsable | Communication de publicité ».

« Le contenu de Goal.com Paris Sportifs peut contenir des liens d'affiliation, ce qui signifie que nous recevrons une commission si vous décidez de vous inscrire à l'une des offres. Cela n'influence pas nos critiques ou nos recommandations, mais peut avoir une incidence sur le placement et l'ordre des opérateurs de jeux de hasard dans notre contenu. »

L'essentiel est que les paiements reçus n'influencent pas nos évaluations.

Les critiques et les évaluations des bookmakers, des offres pour les nouveaux clients et les clients existants reflètent les rapports de nos journalistes sur des vérités factuelles et leurs opinions d'experts, qui s'appuient sur des années de couverture du paysage des paris et de l'iGaming.