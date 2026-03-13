Igor Tudor s'est peut-être exprimé pour la dernière fois en tant qu'entraîneur de Tottenham lors de cette conférence de presse. Après la très lourde défaite 5-2 sur le terrain de l'Atlético Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, entachée par les erreurs du gardien remplaçant Kinsky dans le premier quart d'heure de jeu, les Spurs doivent absolument prendre des points contre Liverpool dans une Premier League où ils ne comptent qu'un seul point d'avance sur la zone de relégation.
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Tudor : « Je ne pensais pas que la situation était aussi grave ». Tottenham s'active pour trouver un remplaçant
LA DÉCLARATION
L'entraîneur croate n'a pas mâché ses mots : « Est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide ? Ici, il n'y a rien de plein, mais beaucoup de choses vides. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas que les problèmes étaient aussi graves. Certains pensent qu'en changeant d'entraîneur, tous les problèmes seront résolus. Ça me fait rire, car la réalité est tout autre. »
UN NOUVEAU CHANGEMENT SE PRÉPARE
Selon The Athletic, la direction de Tottenham serait « activement » à la recherche d'un remplaçant à qui confier le banc si la situation venait à se dégrader lors du match contre les Reds ce week-end, dimanche 15 mars à 17h30.
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