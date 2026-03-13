Tudor : « Je ne pensais pas que la situation était aussi grave ». Tottenham s'active pour trouver un remplaçant

Igor Tudor s'est peut-être exprimé pour la dernière fois en tant qu'entraîneur de Tottenham lors de cette conférence de presse. Après la très lourde défaite 5-2 sur le terrain de l'Atlético Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, entachée par les erreurs du gardien remplaçant Kinsky dans le premier quart d'heure de jeu, les Spurs doivent absolument prendre des points contre Liverpool dans une Premier League où ils ne comptent qu'un seul point d'avance sur la zone de relégation.