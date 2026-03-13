Turin, Simeone à propos de Vlasic : « Son secret ? Il se couche à 21 h 30, dort 10 heures par nuit et est toujours à 100 % »

Nikola Vlasic a livré une performance digne d'un MVP lors du match Turin-Parme (4-1), signant une prestation somptueuse. Interrogé par DAZN et Sky, Giovanni Simeone, auteur du but qui a donné l'avantage 1-0 à son équipe, s'est exprimé ainsi :

« On s'était dit qu'il fallait démarrer fort car c'était une équipe très hermétique. J'ai eu la première occasion et, heureusement, j'ai ouvert le score. Ensuite, on a bien su reprendre le match et bien le finir. Vlasic est un joueur très fort, une personne très énergique à qui je tiens beaucoup. »