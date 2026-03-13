Le Bayern Munich reçoit une bonne nouvelle concernant la blessure d'Alphonso Davies, alors que le sélectionneur canadien Jesse Marsch dévoile l'ampleur du dernier contretemps subi par l'arrière latéral

Marsch a été en contact direct avec son capitaine et a donné des prévisions optimistes quant à son retour sur le terrain. L'ancien entraîneur de Leeds United a révélé que ce contretemps actuel n'était qu'un obstacle mineur par rapport aux problèmes musculaires auxquels Davies avait été confronté il y a tout juste un mois.

« Je lui ai parlé. Il est évidemment un peu triste et frustré », a déclaré Marsch à TSN. « Mais il a dit que cette blessure – même comparée à celle qu’il a eue il y a environ un mois – est beaucoup moins grave. Il lui faudra probablement deux à trois semaines pour revenir. »