Le Bayern Munich reçoit une bonne nouvelle concernant la blessure d'Alphonso Davies, alors que le sélectionneur canadien Jesse Marsch dévoile l'ampleur du dernier contretemps subi par l'arrière latéral
Un grand soulagement pour Kompany
Les supporters de l'Allianz Arena ont retenu leur souffle lorsque Davies a quittéle terrain en boitant lors de la victoire écrasante 6-1 du Bayern contre l'Atalanta en Ligue des champions. Compte tenu des récents problèmes physiques du défenseur, on craignait sincèrement une longue indisponibilité à un moment crucial de la saison.
Cependant, le dernier diagnostic suggère que la blessure est bien moins grave qu'initialement prévu. Alors que le staff médical du Bayern s'était montré prudent dans son pronostic initial, les nouvelles en provenance du camp canadien indiquent que le joueur de 25 ans a échappé à une déchirure grave.
Marsch apporte des éclaircissements sur la reprise
Marsch a été en contact direct avec son capitaine et a donné des prévisions optimistes quant à son retour sur le terrain. L'ancien entraîneur de Leeds United a révélé que ce contretemps actuel n'était qu'un obstacle mineur par rapport aux problèmes musculaires auxquels Davies avait été confronté il y a tout juste un mois.
« Je lui ai parlé. Il est évidemment un peu triste et frustré », a déclaré Marsch à TSN. « Mais il a dit que cette blessure – même comparée à celle qu’il a eue il y a environ un mois – est beaucoup moins grave. Il lui faudra probablement deux à trois semaines pour revenir. »
Stratégie pour la trêve internationale
Marsch a ajouté que le Canada avait l'intention de soutenir le Bayern en laissant son capitaine emblématique en dehors de la prochaine période de sélection internationale. « Nous ne le convoquerons probablement pas en équipe nationale en mars et le laisserons à Munich afin qu'il retrouve sa pleine forme. Ce n'est pas grave. Je suis convaincu qu'il y parviendra », a déclaré l'ancien entraîneur du RB Leipzig à propos des rencontres prévues en mars.
L'entraîneur a souligné l'importance d'une approche patiente, surtout compte tenu des antécédents de Davies, qui a subi une grave blessure au ligament croisé antérieur en 2025. « Mon message à son intention était : "Reste positif. Ce n'est pas facile quand on revient d'une blessure aussi longue. Tout ira bien. Tu es jeune et fort. Nous devons simplement prendre les bonnes mesures pour nous assurer qu'il n'y ait pas de nouveaux revers" », a ajouté Marsch.
L'accent sur la réadaptation
Davies devrait manquer le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen ainsi que le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta. Actuellement en tête du classement, le Bayern cherchera à poursuivre sur sa lancée pendant que son arrière latéral vedette suit un programme de rééducation spécifique. En renonçant à ses obligations internationales, Davies espère être de retour à 100 % pour le sprint final de la saison, alors que le Bayern poursuit sa quête du triplé.
