Lexique des paris sportifs

Dans ce lexique des paris sportifs, retrouvez tous les termes populaires ainsi que leur définition pour vous aider dans votre parcours de parieur.

Glossaire des paris pour débutants

Lorsque l'on débute dans les paris sportifs, le jargon utilisé peut vite sembler compliqué, car il existe tout un vocabulaire propre à cet univers. Voici certaines des définitions les plus courantes dans les paris sur le football :

Pari 1x2

Le pari 1x2 est le plus populaire dans le sport et implique de parier sur le résultat d'un match avec trois issues possibles. Concrètement, le pari 1X2 consiste à miser sur l’issue du match : sur une victoire à domicile, une victoire à l'extérieur ou un match nul.

Pari accumulateur

Vous voulez savoir ce que signifie accumulateur dans les paris ? Le pari accumulateur regroupe plusieurs sélections en un seul pari, généralement trois ou plus. Pour que ce type de pari soit gagnant, toutes les sélections doivent être correctes

Pari buteur

Le pari buteur est un type de pari où l'on mise sur le joueur qui marquera un but lors d'un match de football. Cela peut inclure le premier buteur, le dernier buteur, ou un joueur qui marquera à tout moment pendant le match.

Pari buteur à tout moment

Le buteur à tout moment signifie parier sur un joueur spécifique pour marquer un but à n'importe quel moment pendant un match de football. Le pari nomme simplement un joueur pour marquer et paie si ce joueur marque.

Pari double chance

La double chance est utilisée pour couvrir deux des trois issues possibles en un seul pari. Vous pouvez choisir qu'une équipe gagne ou termine par un match nul. L'un ou l'autre résultat vous fera donc gagner votre pari.

Dropping odds

Les "dropping odds" présentent une situation où les cotes d'un événement sportif diminuent, souvent en raison d'un changement dans la perception de la probabilité de l'événement ou d'un volume important de paris placés sur un résultat bien précis.

High odds

Les "high odds" désignent des cotes qui sont relativement élevées, indiquant que l'événement a une probabilité plus faible de se produire, mais offrant un retour potentiel plus important si le pari est gagnant.

Pari handicap

Le pari avec handicap donne aux équipes un avantage ou un désavantage en termes de buts avant le début du match.

Pari handicap asiatique

Dans le pari handicap asiatique, un avantage est donné à l'équipe considérée comme l'outsider dans un match. Il s’agit de parier sur le résultat d’un match en tenant compte d’un "avantage" accordé à l’une des équipes avant même le coup d’envoi.

Pari les deux équipes marquent

Ce type de paris est le plus facile à parier dans le football. Il s’agit donc ici de prédire si chaque équipe inscrira au moins un but pendant le match. Si vous pensez que oui, vous choisissez l’option “Oui”

Pari mi-temps/fin de match

C'est le pari placé à la fois sur le résultat qu’il y aura la mi-temps et le résultat final d'un match tout cela dans un combiné dans un seul et même pari.

Pari sans égalité - Draw no bet

Ce type de pari sans égalité élimine la possibilité d'un match nul. Il vous permet de parier sur l'une ou l'autre équipe pour gagner le match. Dans le cas d’un match nul, vous êtes alors remboursé de votre mise.

Pari score exact

En ce qui concerne la signification d'un pari score exact, les parieurs tentent ici de deviner le score final d'un match. Votre prédiction doit être parfaitement correcte pour que vous gagniez le pari. Si la prédiction du score exact ne correspond pas exactement au score final du match, vous perdez.

Pari plus/moins (over / under)

Le pari over / under ou plus/moins consiste simplement à prédire le nombre total de points ou de buts marqués par les deux équipes réunies au total pendant le match.

Pari victoire sans encaisser de but

Le pari “gagne sans encaisser de but” est un type de pari qui permet aux joueurs de parier sur une équipe qui gagne sans encaisser de buts.

Surebet

Un "surebet" est une situation où un parieur peut placer des paris sur tous les résultats possibles d'un événement sportif auprès de différents bookmakers et garantir un profit, quelle que soit l'issue de l'événement, en raison des différences dans les cotes offertes chez certains concurrents.

Pari en direct

Le "live betting" ou pari en direct permet aux parieurs de placer des paris sur un événement sportif pendant qu'il se déroule, avec des cotes qui changent en temps réel en fonction de l'évolution du match.

Value bet

Le "value betting" consiste à repérer des paris dont la cote est plus élevée que la probabilité réelle de l’événement. Cela permet, sur le long terme, de parier de façon plus rentable.



FAQ - Lexique des paris sportifs

Quels sont les termes de paris les plus populaires en France ?

Certains des termes de paris les plus populaires en France incluent le pari 1x2, le pari accumulateur, les deux équipes marquent, le pari double chance et le pari plus/moins (over/under).

Que signifient +/- dans les paris ?

Le plus (+) et le moins (-) dans les paris sportifs se réfèrent soit à l'écart de points soit aux cotes de paris. Le "-" se réfère au favori et le "+" se réfère à l'outsider.

Comment lire les cotes de football ?

Les cotes de paris montrent la probabilité qu'un résultat se produise dans un événement sportif. Des cotes basses montrent qu'un résultat est plus susceptible de se produire. Les gains de ces cotes seront donc moindres. D'autre part, des cotes élevées signifient qu'un événement est moins susceptible de se produire mais offre des gains plus élevés en cas de succès.

Comment fonctionne le "cash out" ?

Le cash out est une fonctionnalité qui permet aux parieurs de clôturer leur pari avant la fin de l'événement. Cela peut être utilisé pour sécuriser un gain ou minimiser une perte en fonction de l'évolution du match.