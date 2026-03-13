Real Madrid, ça se précise pour Kylian Mbappé

L’incertitude entourant l’état physique de l’attaquant français alimente les discussions depuis plusieurs semaines du côté de Madrid. Touché au genou et contraint à une période de repos imposée par le staff médical, Kylian Mbappé a temporairement disparu des terrains. Pendant ce temps, les spéculations n’ont cessé de circuler concernant la durée de son indisponibilité. Mais ces dernières heures, plusieurs signaux venus de la capitale espagnole laissent penser que la situation pourrait évoluer plus rapidement que prévu.

Kylian Mbappé de retour à l’entrainement avec le Real Madrid

Après avoir été diagnostiqué d’une entorse au genou en fin d’année, Kylian Mbappé avait été placé au repos par le Real Madrid afin d’éviter toute aggravation de la blessure. Durant cette période d’arrêt, l’ancien joueur du PSG en a profité pour effectuer un court passage à Paris afin de se ressourcer, pendant que les rumeurs sur sa condition physique continuaient de circuler.

De retour dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé a lui-même alimenté l’optimisme autour de son retour en publiant une vidéo sur sa story Instagram. On y voit l’attaquant s’entraîner sur les installations de Valdebebas, visiblement à l’aise dans ses mouvements et déjà en train de manipuler le ballon, allant même jusqu’à tenter quelques frappes.

Des signaux encourageants pour le Real Madrid

Ces images ont rapidement rassuré les observateurs du club madrilène, d’autant que le staff technique se montre également confiant quant à l’évolution de la situation. L’entraîneur de la réserve madrilène, Alvaro Arbeloa, s’est d’ailleurs voulu optimiste au sujet du retour du joueur.

À la lumière de ces dernières images d’entraînement, Kylian Mbappé semble donc se rapprocher progressivement d’un retour à la compétition avec le Real Madrid, d’après Foot Mercato. Si aucune date officielle n’a encore été annoncée pour son retour sur les terrains, les signaux envoyés depuis Valdebebas laissent penser que l’attaquant pourrait bientôt retrouver ses coéquipiers pour la suite de la saison. Peut-être dès mardi prochain lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City.