Code promo Unibet UNIGOAL : guide pour obtenir 110€ de freebets

En ouvrant votre compte avec le code promo Unibet, vous obtiendrez un bonus de bienvenue de 100€ + 10€ de freebets.

Code promo Unibet : que puis-je obtenir?

Grâce au code promotionnel Unibet UNIGOAL, ceux qui s'inscriront pour la première fois sur ce site de paris sportifs auront le droit à une promotion pouvant aller jusqu'à 110€.

Une offre qui se divise en deux étapes.

Un bonus de 10€ de freebets, sans réaliser le moindre dépôt . En effet, le bookmaker s'engage à vous créditer de ce montant, dès que le compte est bien validé.

. En effet, le bookmaker s'engage à vous créditer de ce montant, dès que le compte est bien validé. Un bonus de bienvenue de 100€ que l'on a l'habitude de retrouver chez la plupart de ses concurrents : avec le code bonus Unibet, vous allez en effet bénéficier d'un premier pari remboursé, s'il est perdant.

Cette offre n'est donc prise en compte qu'en cas de pari perdu. Si ce n'est pas le cas, et que votre premier pari est gagnant, vous remportez les gains potentiels mais pas la promotion.

Dans le cas contraire, Unibet vous rembourse le montant intégral du pari en freebets, jusqu'à 100 euros. Un montant qui sera remis intégralement dans les 24h qui suivent le résultat du pari.

Code promo Unibet : comment l’obtenir et l’utiliser ?

Les détails et les conditions du bonus

C'est un réflexe à avoir avant de profiter de n'importe quelle promotion. Il faut bien être au courant de la moindre condition, pour être sûr que le bonus soit véritablement rentable.

En premier lieu, pour l'offre sans dépôt, il n'y a pas grand-chose à faire mis à part valider son compte de jeu. Et dès que cette étape sera réalisée, vous allez pouvoir obtenir le montant de la promotion, en freebets.

Concernant le premier pari remboursé s'il est perdant, ce n'est pas bien compliqué non plus. Il suffit de placer son premier pari, après l'ouverture de son compte sur Unibet. Quand ce pari est perdant, il n'y aura rien à faire, pour récupérer votre mise de départ en freebets. En effet, le bookmaker vous remet le montant de la promotion dans les 24h qui suivent.

Vous pouvez faire ce que vous souhaitez de ce premier pari. Vous pouvez le jouer en simple, en combiné et en live ou en pré-live et sur n'importe quelle discipline sportive...

Les étapes pour utiliser le code et obtenir le bonus

Il est important de bien comprendre comment récupérer le bonus de bienvenue Unibet et l'utiliser par la suite. Et voici toutes les étapes à réaliser pour en profiter pleinement :

Rejoindre le site d'Unibet Lancer la procédure d'inscription, en cliquant sur l'onglet « Inscription » Remplir le formulaire, avec toutes ses informations personnelles Ne pas oublier de saisir le code promo Unibet UNIGOAL Réaliser son premier dépôt et placer son premier pari Faire valider son compte joueur

Comment confirmer mon compte joueur ?

Après toute inscription sur un bookmaker, il est impératif de confirmer son compte joueur. Il faut réaliser cette étape le plus rapidement possible, et encore plus sur Unibet puisque vous pourrez obtenir 10€ de freebets dès la validation de votre compte. Vous ne savez pas comment le faire ? C'est très simple !



Cette étape est indispensable pour que le support valide toutes les informations que vous avez pu saisir lors de l'inscription. Et vous avez 60 jours pour envoyer les documents demandés

Faites parvenir une photocopie d'une pièce d'identité. Un document qui permet à Unibet de vérifier votre identité.

Envoyez un RIB. Avec celui-ci, le bookmaker aura accès à vos coordonnées bancaires. Il pourra donc vous envoyer l'argent, lorsque vous effectuez une demande de retrait.

Unibet vous enverra par la suite un code d'activation, à votre adresse postale, à saisir dans votre compte de jeu. Quand vous l'indiquez, le compte est enfin définitif.

La confirmation du compte joueur vous permettra de récupérer les 10€ sans dépôt offerts avec le code promo Unibet, mais également de réaliser vos premiers retraits.

Qu’est-ce qu’un freebet et comment l’utiliser sur l’opérateur ?

Les deux bonus offerts avec le code Unibet sont remis en freebets.

Quand on évoque les freebets, on parle de paris gratuits. Et leur fonctionnement n'est pas le même que pour un pari basique. Pour un pari classique, vous allez jouer 5€ sur une cote de 2, vous allez récupérer 10€ lorsqu'il est gagnant. En effet, vous remportez la mise de départ et les gains nets.

Ce n'est pas le cas pour un freebet ! Vous ne remportez que les gains nets. Pour le même pari, vous obtenez donc 5€ sur votre solde d'argent réel.

Le montant disponible en freebets n'est pas présent sur votre solde d'argent réel. En effet, les paris gratuits ne peuvent pas être retirés. Ils doivent être rejoués au moins une fois, pour transformer les gains en argent réel. Et pour le placer, il faut réaliser la même tâche que lors du placement de n'importe quel pari.

Quand votre panier est prêt, il n'y a qu'une tâche qui diffère. Il faut cocher la case « jouer en freebet ». Lorsque c'est le cas, vous pouvez indiquer la mise et valider le pari.

Comment placer un pari avec le code promo ?

Vous débutez sur Unibet et vous n'avez pas la moindre idée de la procédure pour réaliser un pari sportif ? Il faut savoir qu'il n'y a rien de bien compliqué... Depuis le site, le client pourra très vite accéder aux différentes disciplines sportives. Et quand il trouve son bonheur, il peut choisir l'événement sportif et accéder aux nombreux paris. Il n'a simplement qu'à cliquer dessus, pour qu'il rejoigne le panier. Il faudra réaliser la même procédure sur d'autres événements sportifs, pour placer un pari combiné.

Une fois que votre panier est prêt (présent sur la droite de l'écran), il faut encore indiquer sa mise. Bien évidemment, il faut que le montant soit disponible sur votre solde de jeu, sinon, il faudra réaliser un dépôt. Vous pouvez d'ailleurs connaître les gains potentiels juste en dessous. Et quand tout est prêt, vous n'avez plus qu'à valider le pari.

Y a-t-il un code promotionnel sans dépôt ?

Il y a plusieurs possibilités de profiter d'une offre sans le moindre dépôt. On a déjà pu parler de la première promotion, après la confirmation du compte joueur.

Il en existe cependant une autre, avec le parrainage ! En partageant un code bonus parrain avec votre filleul, vous pourrez aussi obtenir 10€ de freebets. Le parrain devra avoir validé son compte, réalisé un premier dépôt d'au moins 10€ et placé un premier pari d'au moins 10€, avant d'inviter ses amis. Quand c'est le cas, le filleul peut récupérer le code et doit réaliser les mêmes étapes (valider son compte, déposer au moins 10€ et placer un premier pari d'au moins 10€). Dès lors, le parrain, mais aussi le filleul, vont recevoir un montant de 10€ en freebets.

Les autres codes & offres sur l’opérateur

De nombreux codes promo Unibet sont disponibles. En plus de l'offre paris sportifs, il y en a également une pour les paris hippiques. Le premier pari est remboursé s'il est perdant, jusqu'à 20€, mais en cash ! De quoi en faire l'une des promotions les plus alléchantes dans le monde du turf.

Et il y en aussi une pour Unibet poker ! Le premier dépôt est doublé dans la limite de 250€. Le nouveau client reçoit également 2 tickets freerolls pour participer à des tournois.

Pour revenir aux paris sportifs, il existe de nombreuses autres offres. Entre le multi match, le Cash Out, le MyBet et l'Unibet TV, les adeptes des paris sportifs sont gâtés. Sans oublier les nombreux défis qui sont mis en place lors des grandes occasions.

Quels événements sont couverts sur l’opérateur ?

Il y a tout ce qu'il faut pour parier sur Unibet. Tous les plus grands événements sportifs sont disponibles pour miser sur le bookmaker. Bien évidemment, le football est le sport le plus couvert. Il y a quasiment toutes les compétitions européennes et plusieurs sur les autres continents.

Les grands événements, comme la Coupe du Monde, l'Euro ou la Copa America sont également couverts. Dans les autres sports, c'est exactement la même chose. En tennis, en rugby ou en basket, toutes les grandes compétitions seront disponibles aux paris. Et d'autres sports, moins connus, comme le snooker ou le football australien, sont également présents.

Notre avis sur Unibet

Les paris disponibles

Il est certain que vous n'allez pas vous ennuyer sur ce bookmaker. Les joueurs d'Unibet auront le droit à l'une des offres les plus alléchantes du marché tricolore. En plus de tous les sports que l'on a pu indiquer au préalable, il y aura de nombreux paris pour chaque événement sportif. Plus de 200 paris sont, par exemple, disponibles pour une rencontre de Ligue 1. Pour le rugby ou le tennis, vous avez plus de 80 alternatives pour un événement sportif.

Bien évidemment, les joueurs n'auront pas seulement la possibilité de jouer avant le coup d'envoi des rencontres. Ils pourront également miser en live, après le début du match. Cela peut donc vous permettre d'obtenir de jolies cotes, lorsque le favori a mal débuté, mais semble se reprendre.

Les cotes proposées

Unibet parvient à faire le bonheur de ses clients ! Il n'est jamais très loin des meilleures cotes pour les événements sportifs. Dans les sports les plus populaires, les cotes sont souvent très alléchantes. Il est parfois en tête, pour le football, le tennis ou le basket. Sur le long terme, c'est une valeur sûre de jouer sur cet opérateur.

L'offre mobile Unibet

Comme tous les bookmakers, Unibet propose une appli mobile. Elle est particulièrement fonctionnelle et permet aux utilisateurs de réaliser toutes leurs tâches favorites.

Depuis celle-ci, les nouveaux clients pourront même profiter du code promo Unibet, en plaçant leur premier pari. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils pourront également profiter de toutes les autres promotions disponibles sur le bookmaker.

Vous n'aurez aucun mal à la récupérer, puisqu'elle est disponible sur les appareils de la marque Android et Apple. Pour télécharger l'appli mobile Unibet, il suffira donc de réaliser la même procédure que pour n'importe quelle autre appli.

Les moyens de déposer de l'argent

Bien évidemment, vous allez jouer de l'argent réel sur Unibet. Le bookmaker met donc en place plusieurs méthodes pour déposer de l'argent. Et voici toutes les solutions qui sont proposées par cet opérateur :

Carte bancaire

Virement bancaire

PayPal

Skrill

Paysafecard

FAQ – Code promo Unibet

Qui contacter en cas de problème avec le code promo Unibet ?

Il y aura plusieurs solutions pour joindre le service client d'Unibet. Après avoir tenté de résoudre son problème via la FAQ, il suffit de cliquer sur « contactez-nous ». Il sera alors possible de le joindre via un live tchat, un mail ou encore un numéro de téléphone.

Puis-je utiliser plusieurs bonus de bienvenue sur Unibet ?

Les trois codes promo Unibet sont très alléchants. Et vous n'aurez même pas besoin de faire un choix ! En effet, les promotions sont cumulables. Vous pouvez donc parfaitement profiter de l'offre paris sportifs, de l'offre turf et de l'offre poker.

Est-ce que je peux profiter du code promo depuis l'appli mobile Unibet ?

L'appli Unibet reste très complète. Une fois que vous allez réaliser votre inscription sur le site de paris sportifs, vous allez certainement jouer exclusivement depuis votre téléphone. Et vous n'aurez aucun mal à bénéficier de l'offre de bienvenue avec l'appli. Vous aurez la possibilité de placer votre premier pari depuis celle-ci.