GOAL
【2026年冬:1月最新】欧州・海外サッカー移籍情報｜日本人選手の噂まとめ
【噂】グロスがブライトンに復帰へ（1月1日）
ファブリツィオ・ロマーノ記者によれば、ブライトンがパスカル・グロスの獲得で合意。
【噂】チェルシーがマレスカの解任を検討（1月1日）ファブリツィオ・ロマーノ記者などによればチェルシーがエンツォ・マレスカ監督の解任を検討中。
【噂】クリスタル・パレスがジョンソン獲得で合意（12月31日）クリスタル・パレスがブレナン・ジョンソンの獲得でクリスタル・パレスと合意に至ったようだ。『ESPN』が伝えている。
【噂】フェイエノールトが佐野航大獲得へ（12月31日）
フェイエノールトがNECナイメヘンの佐野航大の獲得に関心を寄せているようだ。オランダ『ESPN』などが伝えている。
【噂】セメンヨがマン・C移籍へ（12月30日）イギリス複数メディアによれば、マンチェスター・シティのガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨの獲得が間近に。
