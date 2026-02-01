アトレティコ、念願のアタッカーを獲得！移籍金60億円でアタランタからルックマンを引き入れる

アトレティコ・マドリーは1日、アタランタのナイジェリア代表MFアデモラ・ルックマン（28）の獲得を発表した。

アトレティコはこの冬の移籍市場で、昨夏に獲得しながらも出場機会を得られなかったFWジャコモ・ラスパドーリをアタランタに売却。その後釜となるアタッカー獲得を目指していたが、再びアタランタと交渉をしてルックマンの獲得に漕ぎ着けている。

アトレティコは次のような声明を伝えている。

「アトレティコ・マドリーとアタランタは、アデモラ・ルックマンの移籍に関して合意に達しました。選手はすでにマドリーに滞在しています。移籍の成立について、あとはメディカルチェックと契約の締結を残しています」

アトレティコのルックマンへの興味は、昨年4月にスペイン『マルカ』によって報じられたが、移籍金が高額だったために実現させられずにいた（昨夏にはレアル・ソシエダMF久保建英かルックマンのどちらかを獲得していた可能性があったとも報じられた）。しかしアトレティコは今回、フェネルバフチェも狙っていた同選手の獲得について、移籍金3500万ユーロ（約60億円）＋インセンティブ500万ユーロ（約10億円）という条件でアタランタと合意したようだ。

ルックマンは爆発的な加速力と高いテクニックを備えたアタッカーで、右ウィング、トップ下、左ウィングと中盤の攻撃的ポジションならどこでもプレー可能だ。ラ・リーガでは首位バルセロナに勝ち点10差をつけられ、チャンピオンズリーグではCLベスト16出場プレーオフに回るなど、なかなか調子が上がらない今季アトレティコの起爆剤になるのだろうか。