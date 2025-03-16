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2026年ワールドカップ(W杯)欧州予選 試合日程・結果・順位表・組み合わせ

UEFA ワールドカップ -降格戦ワールドカップフランススペインドイツイングランドポルトガルフェロー諸島モルドバイスラエルスロベニアスウェーデンエストニアスイスコソボスコットランドアイスランドアゼルバイジャンギリシャベラルーシモンテネグロチェコウクライナラトビアセルビアアルメニアアンドラオーストリアキプロスアイルランドハンガリーサンマリノボスニア・ヘルツェゴビナグルジアブルガリア北マケドニアリヒテンシュタイン北アイルランドポーランドフィンランドベルギーカザフスタンルクセンブルクスロバキアトルコリトアニアデンマークイタリアクロアチアオランダルーマニア王国マルタアルバニアノルウェージブラルタルウェールズ

2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選の試合日程、結果・順位表・各グループの組み合わせ、出場国を紹介する。

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