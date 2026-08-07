MLS移籍とイングランド復帰：ケインの将来予想

元バイエルンのディートマー・ハマン氏はGOALに対し、ハリー・ケインは「35歳になったら」MLSへ移籍する可能性があり、イングランド復帰もこの記録的ストライカーの将来の一部になるとみていると語った。一方で現時点では、ドイツでブンデスリーガを2度制した実績を持つこの決定力抜群のFWは、契約残り12カ月となっているアリアンツ・アレーナでの契約を延長すると予想されている。