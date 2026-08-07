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プレミアリーグ

プレミアリーグ 概要

Harry Kane MLS David Beckham

MLS移籍とイングランド復帰：ケインの将来予想

元バイエルンのディートマー・ハマン氏はGOALに対し、ハリー・ケインは「35歳になったら」MLSへ移籍する可能性があり、イングランド復帰もこの記録的ストライカーの将来の一部になるとみていると語った。一方で現時点では、ドイツでブンデスリーガを2度制した実績を持つこの決定力抜群のFWは、契約残り12カ月となっているアリアンツ・アレーナでの契約を延長すると予想されている。

ハリー・ケインMLS
Lewis Hall Manchester United crest 2026

「給料を倍にしてくれ」　ホールがマンチェスター・ユナイテッド移籍を検討している理由

ルイス・ホールがマンチェスター・ユナイテッドの獲得候補として浮上している。クリス・ワドルは『GOAL』に対し、給与を「倍」にできる機会が、ニューカッスルの左SBにとって明らかに魅力的である理由を語った。セント・ジェームズ・パークでは、ピッチ内外で人材の大量流出が進んでいる。その流れに、イングランド代表歴を持つDFが加わる可能性もある。

ルイス・ホールマンチェスター・ユナイテッド
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プレミアリーグ、日程と結果

8月20日木曜日
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1ボーンマス crestボーンマス00000000
2アーセナル crestアーセナル00000000
3アストン・ヴィラ crestアストン・ヴィラ00000000
4ブレントフォード crestブレントフォード00000000
5ブライトン crestブライトン00000000
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