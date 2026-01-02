トッテナムFWソロモン、レンタル先変更で“降格危機”フィオレンティーナへ…前半戦はビジャレアルでプレー

フィオレンティーナは2日、イスラエル代表FWマノル・ソロモンを買取オプション付きのレンタルで獲得したと発表した。イタリア『スカイ』によると、今季終了までの加入になる。

イスラエル代表として48試合で8ゴールをマークするソロモンは母国でプロキャリアをスタートさせてから、シャフタール・ドネツクや、フラムでのプレーを挟み、2023年夏にトッテナムへ。だが、2024年夏のリーズ・ユナイテッド行きからローン移籍が続き、今季からはビジャレアルに活躍の場を求めた。

しかしながら、スペインの地でもマルセリーノ・ガルシア・トラル監督のもとで信頼を掴み切れず、ここまで公式戦11試合で1得点4アシスト。この冬にレンタル先をイタリアに変更し、心機一転を図る運びとなった。

26歳アタッカーは新天地を通じて「ここに来られて本当に嬉しい。この場所と人々を見た瞬間からワクワクしたよ。このチャンスが来て、すぐにこのチームの力になりたいと思った。素晴らしいクラブなのは知っている。施設も素晴らしく、伝統も歴史もそう。この挑戦が楽しみだ」と述べた。

フィオレンティーナは今季のセリエAで不振が続き、セリエA17試合でわずか1勝（6分け10敗）。順位表でも残留圏内の17位ジェノアと5ポイント差の最下位に沈む。