J1百年構想リーグ 地域ラウンドの全試合日程・キックオフ時間

■地域リーグ ラウンド

J1勢20クラブはEASTとWESTの2グループに分けられ、ホーム＆アウェーによる総当たり戦で各クラブが18試合をプレー。また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。

90分勝利：勝ち点3

PK勝利：勝ち点2

PK敗戦：勝ち点1

90分敗戦：勝ち点0

従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は

となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。

■プレーオフ ラウンド

地域リーグ ラウンドの順位をもとにEASTとWESTの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、第2戦終了時も同点の場合は、延長戦を経てPK戦が実施される。この結果により、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。

■優勝特典

J1百年構想リーグの優勝クラブ（地域リーグ ラウンド1位、プレーオフ ラウンド勝者）は、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得。ただし、2025年J1リーグ1位の鹿島アントラーズ、もしくは2位の柏レイソルがJ1百年構想リーグで優勝した場合、2025年J1リーグ3位京都サンガF.C.がACLエリートの出場権を獲得する。

■昇格・降格

J1百年構想リーグで最終順位で下位に沈んだ場合でも、下位リーグへの降格はない。