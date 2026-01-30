Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
jleague(C)JLEAGUE
Yuta Tokuma

J1百年構想リーグ 地域ラウンドの全試合日程・キックオフ時間

【Jリーグ百年構想リーグ】シーズン移行を迎える2026年上半期に開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」。J1百年構想リーグ地域ラウンドの試合日程やキックオフ時間を紹介する。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！

月額プラン最安値！ポイント還元でさらににお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグが月額プラン最安値で見られる

今すぐ視聴

2026年より「秋春制」にシーズン移行する明治安田Jリーグ。8月の新シーズン開幕を前に空白となる半年間を利用して特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

新たに昇格した3クラブを含めたJ1リーグに所属する20クラブにより行われる「「J1百年構想リーグ」の地域ラウンドの試合日程やキックオフ時間を紹介する。

J1百年構想リーグをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

  • j leagueGetty Images

    J1百年構想リーグ｜大会日程

    明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月6日(金)に開幕し、5月24日(日)に終了。その後、最終順位を決定するプレーオフ ラウンドの第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。

    日程大会名
    2026年2月6日～5月24日地域リーグ ラウンド
    2026年5月30日・31日プレーオフ ラウンド第1戦
    2026年6月6日プレーオフ ラウンド第2戦

    DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DMMコンテンツも見られる！DAZN月額プラン最安値で登録

    • 広告
  • kashimaGetty Images

    J1百年構想リーグ｜地域リーグ組み合わせ

    EASTWEST
    鹿島アントラーズ清水エスパルス
    水戸ホーリーホック名古屋グランパス
    浦和レッズ京都サンガF.C.
    ジェフユナイテッド千葉ガンバ大阪
    柏レイソルセレッソ大阪
    FC東京ヴィッセル神戸
    東京ヴェルディファジアーノ岡山
    FC町田ゼルビアサンフレッチェ広島
    川崎フロンターレアビスパ福岡
    横浜F・マリノスV・ファーレン長崎

    DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DMMコンテンツも見られる！DAZN月額プラン最安値で登録

  • kashima Getty Images

    J1百年構想リーグ｜地域リーグEASTの対戦カード

    試合日程対戦カード放送・配信
    12/6(金)
    19:00    		横浜F・マリノスvs町田ゼルビアDAZN
    2/7(土)
    13:00    		ジェフユナイテッド千葉vs浦和レッズDAZN／NHK BS
    2/7(土)
    13:30    		FC東京vs鹿島アントラーズDAZN／日本テレビ系列
    2/8(日)
    15:00    		川崎フロンターレvs柏レイソルDAZN
    2/8(日)
    16:00    		東京ヴェルディvs水戸ホーリーホックDAZN
    22/14(土)
    14:00    		FC町田ゼルビアvs水戸ホーリーホックDAZN
    2/14(土)
    15:00    		鹿島アントラーズvs横浜F・マリノスDAZN
    2/14(土)
    15:00    		FC東京vs浦和レッズDAZN
    2/15(日)
    13:00    		ジェフユナイテッド千葉vs川崎フロンターレDAZN
    2/15(日)
    14:00    		柏レイソルvs東京ヴェルディDAZN
    32/21(土)
    14:00    		東京ヴェルディvsFC町田ゼルビアDAZN
    2/21(土)
    14:00    		横浜F・マリノスvs浦和レッズDAZN
    2/21(土)
    15:00    		川崎フロンターレvsFC東京DAZN
    2/21(土)
    16:00    		鹿島アントラーズvs柏レイソルDAZN
    2/22(日)
    14:00    		水戸ホーリーホックvsジェフユナイテッド千葉DAZN
    42/27(金)
    19:00    		FC町田ゼルビアvsジェフユナイテッド千葉DAZN
    2/28(土)
    13:00    		横浜F・マリノスvs東京ヴェルディDAZN
    2/28(土)
    14:00    		浦和レッズvs鹿島アントラーズDAZN
    2/28(土)
    15:00    		FC東京vs柏レイソルDAZN
    3/1(日)
    16:00    		川崎フロンターレvs水戸ホーリーホックDAZN
    53/7(土)
    13:00    		ジェフユナイテッド千葉vs柏レイソルDAZN
    3/7(土)
    14:00    		FC東京vs横浜F・マリノスDAZN
    3/7(土)
    15:00    		浦和レッズvs水戸ホーリーホックDAZN
    3/7(土)
    16:00    		鹿島アントラーズvs東京ヴェルディDAZN
    3/7(土)
    14:00
    ACLEにより変更の可能性    		町田ゼルビアvs川崎フロンターレDAZN
    63/14(土)
    13:00    		横浜F・マリノスvsジェフユナイテッド千葉DAZN
    3/14(土)
    14:00    		水戸ホーリーホックvsFC東京DAZN
    3/14(土)
    14:00    		鹿島アントラーズvs川崎フロンターレDAZN
    3/14(土)
    15:00    		柏レイソルvsFC町田ゼルビアDAZN
    3/14(土)
    16:00    		東京ヴェルディvs浦和レッズDAZN
    73/18(水)
    19:00    		水戸ホーリーホックvs横浜F・マリノスDAZN
    3/18(水)
    19:00    		ジェフユナイテッド千葉vsFC東京DAZN
    3/18(水)
    19:00    		東京ヴェルディvs川崎フロンターレDAZN
    3/18(水)
    19:30    		浦和レッズvs柏レイソルDAZN
    3/18(水)
    19:30    		町田ゼルビアvs鹿島アントラーズDAZN
    83/22(日)
    14:00    		東京ヴェルディvsFC東京DAZN
    3/22(日)
    15:00    		鹿島アントラーズvsジェフユナイテッド千葉DAZN
    3/22(日)
    15:00    		川崎フロンターレvs横浜F・マリノスDAZN
    3/22(日)
    16:00    		浦和レッズvsFC町田ゼルビアDAZN
    3/22(日)
    16:00    		柏レイソルvs水戸ホーリーホックDAZN
    94/4(土)
    13:00    		ジェフユナイテッド千葉vs東京ヴェルディDAZN
    4/4(土)
    14:00    		水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズDAZN／NHK水戸
    4/5(日)
    13:00    		柏レイソルvs横浜F・マリノスDAZN
    4/5(日)
    14:00    		FC東京vsFC町田ゼルビアDAZN
    4/5(日)
    15:00    		川崎フロンターレvs浦和レッズDAZN
    104/11(土)
    13:00    		ジェフユナイテッド千葉vs水戸ホーリーホックDAZN
    4/11(土)
    14:00    		FC町田ゼルビアvs柏レイソルDAZN
    4/11(土)
    15:00    		横浜F・マリノスvsFC東京DAZN
    4/12(日)
    14:00    		浦和レッズvs東京ヴェルディDAZN
    4/12(日)
    16:00    		川崎フロンターレvs鹿島アントラーズDAZN
    114/18(土)
    13:00    		横浜F・マリノスvs川崎フロンターレDAZN
    4/18(土)
    14:00    		東京ヴェルディvsジェフユナイテッド千葉DAZN
    4/18(土)
    15:00    		鹿島アントラーズvs浦和レッズDAZN／NHK BS
    4/19(日)
    13:00    		水戸ホーリーホックvs柏レイソルDAZN
    4/18(土)
    13:00
    ACLEにより変更の可能性    		FC町田ゼルビアvsFC東京DAZN
    124/24(金)
    19:00    		柏レイソルvs鹿島アントラーズDAZN
    4/24(金)
    19:00    		FC東京vs水戸ホーリーホックDAZN
    4/25(土)
    14:00    		浦和レッズvs横浜F・マリノスDAZN
    4/25(土)
    15:00    		川崎フロンターレvsジェフユナイテッド千葉DAZN
    4/25(土)
    14:00
    ACLEにより変更の可能性    		FC町田ゼルビアvs東京ヴェルディDAZN
    134/29(水・祝)
    13:00    		東京ヴェルディvs鹿島アントラーズDAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		浦和レッズvs川崎フロンターレDAZN
    4/29(水・祝)
    15:00    		ジェフユナイテッド千葉vs横浜F・マリノスDAZN／NHK BS
    4/29(水・祝)
    16:00    		水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビアDAZN
    4/29(水・祝)
    16:00    		柏レイソルvsFC東京DAZN
    145/2(土)
    14:00    		FC東京vs川崎フロンターレDAZN／NHK BS
    5/2(土)
    14:00    		横浜F・マリノスvs水戸ホーリーホックDAZN
    5/2(土)
    16:00    		浦和レッズvsジェフユナイテッド千葉DAZN
    5/3(日・祝)
    14:00    		東京ヴェルディvs柏レイソルDAZN
    5/3(日・祝)
    16:00    		鹿島アントラーズvsFC町田ゼルビアDAZN
    155/6(水・休)
    15:00    		FC東京vsジェフユナイテッド千葉DAZN
    5/6(水・休)
    16:00    		鹿島アントラーズvs水戸ホーリーホックDAZN
    5/6(水・休)
    16:00    		FC町田ゼルビアvs横浜F・マリノスDAZN
    5/6(水・休)
    17:00    		柏レイソルvs浦和レッズDAZN
    5/6(水・休)
    19:00    		川崎フロンターレvs東京ヴェルディDAZN
    165/9(土)
    14:00    		水戸ホーリーホックvs浦和レッズDAZN／NHK BS
    5/10(日)
    14:00    		横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズDAZN
    5/10(日)
    15:00    		FC東京vs東京ヴェルディDAZN
    5/10(日)
    16:00    		柏レイソルvs川崎フロンターレDAZN
    5/10(日)
    17:00    		ジェフユナイテッド千葉vsFC町田ゼルビアDAZN
    175/16(土)
    14:00    		水戸ホーリーホックvs東京ヴェルディDAZN
    5/16(土)
    16:00    		浦和レッズvsFC東京DAZN
    5/16(土)
    17:00    		横浜F・マリノスvs柏レイソルDAZN
    5/17(日)
    14:00    		ジェフユナイテッド千葉vs鹿島アントラーズDAZN
    5/17(日)
    19:00    		川崎フロンターレvsFC町田ゼルビアDAZN
    185/22(金)
    19:30    		FC町田ゼルビアvs浦和レッズDAZN
    5/23(土)
    17:30    		鹿島アントラーズvsFC東京DAZN／NHK BS
    5/23(土)
    18:00    		柏レイソルvsジェフユナイテッド千葉DAZN
    5/24(日)
    14:00    		水戸ホーリーホックvs川崎フロンターレDAZN
    5/24(日)
    14:00    		東京ヴェルディvs横浜F・マリノスDAZN

    ※試合日程は変更になる可能性あり

    DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DMMコンテンツも見られる！DAZN月額プラン最安値で登録

  • J1百年構想リーグ｜地域リーグWESTの対戦カード

    試合日程対戦カード放送・配信
    12/6(金)
    19:00    		京都サンガF.C.vsヴィッセル神戸DAZN
    2/6(金)
    19:00    		V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島DAZN
    2/7(土)
    16:00    		セレッソ大阪vsガンバ大阪DAZN
    2/8(日)
    13:05    		アビスパ福岡vsファジアーノ岡山DAZN／NHK福岡
    2/8(日)
    14:00    		名古屋グランパスvs清水エスパルスDAZN
    22/13(金)
    19:00    		ヴィッセル神戸vsV・ファーレン長崎DAZN
    2/14(土)
    14:00    		清水エスパルスvs京都サンガF.C.DAZN／テレビ静岡
    2/14(土)
    14:00    		サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山DAZN／広島ホームテレビ
    2/15(日)
    15:00    		ガンバ大阪vs名古屋グランパスDAZN
    2/15(日)
    15:00    		アビスパ福岡vsセレッソ大阪DAZN
    32/21(土)
    14:30    		清水エスパルスvsヴィッセル神戸DAZN／静岡放送
    2/21(土)
    15:00    		名古屋グランパスvsV・ファーレン長崎DAZN
    2/22(日)
    14:00    		京都サンガF.C.vsアビスパ福岡DAZN
    2/22(日)
    14:00    		ファジアーノ岡山vsガンバ大阪DAZN
    2/22(日)
    15:00    		セレッソ大阪vsサンフレッチェ広島DAZN
    42/27(金)
    19:00    		サンフレッチェ広島vs京都サンガF.C.DAZN
    2/27(金)
    19:00    		ヴィッセル神戸vsアビスパ福岡DAZN
    2/28(土)
    15:00    		ガンバ大阪vs清水エスパルスDAZN
    2/28(土)
    17:00    		ファジアーノ岡山vs名古屋グランパスDAZN
    3/1(日)
    14:00    		V・ファーレン長崎vsセレッソ大阪DAZN／NHK長崎
    53/7(土)
    15:00    		セレッソ大阪vs清水エスパルスDAZN
    3/7(土)
    16:00    		アビスパ福岡vs名古屋グランパスDAZN
    3/8(日)
    12:55    		ファジアーノ岡山vs京都サンガF.C.DAZN／テレビせとうち
    3/8(日)
    15:00    		ガンバ大阪vsV・ファーレン長崎DAZN
    3/27(金)
    19:00    		ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島DAZN
    63/14(土)
    14:00    		清水エスパルスvsファジアーノ岡山DAZN
    3/14(土)
    14:00    		名古屋グランパスvsヴィッセル神戸DAZN
    3/14(土)
    14:00    		京都サンガF.C.vsセレッソ大阪DAZN／NHK BS
    3/14(土)
    15:00    		サンフレッチェ広島vsガンバ大阪DAZN／中国放送
    3/15(日)
    14:00    		V・ファーレン長崎vsアビスパ福岡DAZN
    73/18(水)
    18:30    		セレッソ大阪vsファジアーノ岡山DAZN
    3/18(水)
    19:00    		名古屋グランパスvsサンフレッチェ広島DAZN
    3/18(水)
    19:00    		ヴィッセル神戸vsガンバ大阪DAZN
    3/18(水)
    19:00    		アビスパ福岡vs清水エスパルスDAZN
    3/18(水)
    19:00    		V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.DAZN
    83/21(土)
    14:00    		ファジアーノ岡山vsV・ファーレン長崎DAZN
    3/21(土)
    14:30    		アビスパ福岡vsガンバ大阪DAZN／福岡放送
    3/22(日)
    13:00    		清水エスパルスvsサンフレッチェ広島DAZN
    3/22(日)
    14:00    		京都サンガF.C.vs名古屋グランパスDAZN
    3/22(日)
    15:00    		セレッソ大阪vsヴィッセル神戸DAZN
    94/4(土)
    15:00    		名古屋グランパスvsセレッソ大阪DAZN
    4/4(土)
    16:00    		ガンバ大阪vs京都サンガF.C.DAZN
    4/5(日)
    13:00    		V・ファーレン長崎vs清水エスパルスDAZN
    4/5(日)
    14:00    		ファジアーノ岡山vsヴィッセル神戸DAZN
    4/5(日)
    14:00    		サンフレッチェ広島vsアビスパ福岡DAZN
    104/11(土)
    14:00    		サンフレッチェ広島vs清水エスパルスDAZN
    4/11(土)
    14:00    		アビスパ福岡vsV・ファーレン長崎DAZN
    4/11(土)
    15:00    		ヴィッセル神戸vs名古屋グランパスDAZN
    4/11(土)
    16:00    		京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山DAZN
    4/11(土)
    16:00    		ガンバ大阪vsセレッソ大阪DAZN
    114/18(土)
    16:00    		セレッソ大阪vs京都サンガF.C.DAZN
    4/19(日)
    15:00    		ガンバ大阪vsファジアーノ岡山DAZN
    4/19(日)
    16:00    		名古屋グランパスvsアビスパ福岡DAZN／NHK名古屋・岐阜・津
    4/18(土)
    14:00
    ACLEにより変更の可能性    		サンフレッチェ広島vsV・ファーレン長崎DAZN
    4/19(日)
    14:00
    ACLEにより変更の可能性    		ヴィッセル神戸vs清水エスパルスDAZN
    124/25(土)
    14:00    		清水エスパルスvs名古屋グランパスDAZN
    4/25(土)
    14:00    		ファジアーノ岡山vsアビスパ福岡DAZN／RSK山陽放送
    4/25(土)
    18:30    		V・ファーレン長崎vsガンバ大阪DAZN
    4/25(土)
    16:00
    ACLEにより変更の可能性    		サンフレッチェ広島vsセレッソ大阪DAZN
    4/26(日)
    14:00
    ACLEにより変更の可能性    		ヴィッセル神戸vs京都サンガF.C.DAZN
    134/29(水・祝)
    13:00    		清水エスパルスvsV・ファーレン長崎DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		ヴィッセル神戸vsセレッソ大阪DAZN
    4/29(水・祝)
    14:00    		アビスパ福岡vsサンフレッチェ広島DAZN
    4/29(水・祝)
    15:00    		名古屋グランパスvsファジアーノ岡山DAZN
    4/29(水・祝)
    15:00    		京都サンガF.C.vsガンバ大阪DAZN
    145/2(土)
    12:55    		ファジアーノ岡山vsサンフレッチェ広島DAZN／テレビせとうち
    5/2(土)
    14:00    		京都サンガF.C.vs清水エスパルスDAZN
    5/2(土)
    15:00    		ガンバ大阪vsヴィッセル神戸DAZN
    5/3(日)
    15:00    		セレッソ大阪vsアビスパ福岡DAZN
    5/3(日)
    17:00    		V・ファーレン長崎vs名古屋グランパスDAZN
    155/6(水・休)
    13:00    		清水エスパルスvsセレッソ大阪DAZN
    5/6(水・休)
    13:00    		V・ファーレン長崎vsファジアーノ岡山DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		名古屋グランパスvsガンバ大阪DAZN
    5/6(水・休)
    14:00    		アビスパ福岡vs京都サンガF.C.DAZN
    5/6(水・休)
    15:00    		サンフレッチェ広島vsヴィッセル神戸DAZN／NHK BS
    165/9(土)
    16:00    		セレッソ大阪vsV・ファーレン長崎DAZN
    5/10(日)
    14:00    		清水エスパルスvsアビスパ福岡DAZN
    5/10(日)
    14:00    		ヴィッセル神戸vsファジアーノ岡山DAZN
    5/10(日)
    15:00    		ガンバ大阪vsサンフレッチェ広島DAZN
    5/10(日)
    16:00    		名古屋グランパスvs京都サンガF.C.DAZN
    175/17(日)
    13:00    		V・ファーレン長崎vsヴィッセル神戸DAZN
    5/17(日)
    14:00    		ファジアーノ岡山vs清水エスパルスDAZN
    5/17(日)
    15:00    		京都サンガF.C.vsサンフレッチェ広島DAZN
    5/17(日)
    15:00    		セレッソ大阪vs名古屋グランパスDAZN
    5/17(日)
    16:00
    ACL2により変更の可能性    		ガンバ大阪vsアビスパ福岡DAZN
    185/23(土)
    14:00    		サンフレッチェ広島vs名古屋グランパスDAZN／NHK広島
    5/23(土)
    14:00    		アビスパ福岡vsヴィッセル神戸DAZN／テレビ西日本
    5/23(土)
    19:00    		京都サンガF.C.vsV・ファーレン長崎DAZN
    5/23(土)
    12:55    		ファジアーノ岡山vsセレッソ大阪DAZN／岡山放送
    5/23(土)
    17:00    		清水エスパルスvsガンバ大阪DAZN

    ※試合日程は変更になる可能性あり

    DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DMMコンテンツも見られる！DAZN月額プラン最安値で登録

  • jleague(C)JLEAGUE

    J1百年構想リーグ｜概要

    ■地域リーグ ラウンド

    J1勢20クラブはEASTとWESTの2グループに分けられ、ホーム＆アウェーによる総当たり戦で各クラブが18試合をプレー。また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。

    従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は
    • 90分勝利：勝ち点3
    • PK勝利：勝ち点2
    • PK敗戦：勝ち点1
    • 90分敗戦：勝ち点0

    となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。

    ■プレーオフ ラウンド

    地域リーグ ラウンドの順位をもとにEASTとWESTの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、第2戦終了時も同点の場合は、延長戦を経てPK戦が実施される。この結果により、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。

    ■優勝特典

    J1百年構想リーグの優勝クラブ（地域リーグ ラウンド1位、プレーオフ ラウンド勝者）は、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得。ただし、2025年J1リーグ1位の鹿島アントラーズ、もしくは2位の柏レイソルがJ1百年構想リーグで優勝した場合、2025年J1リーグ3位京都サンガF.C.がACLエリートの出場権を獲得する。

    ■昇格・降格

    J1百年構想リーグで最終順位で下位に沈んだ場合でも、下位リーグへの降格はない。

    DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DMMコンテンツも見られる！DAZN月額プラン最安値で登録

0