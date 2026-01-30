J1百年構想リーグ 地域ラウンドの全試合日程・キックオフ時間

2026年より「秋春制」にシーズン移行する明治安田Jリーグ。8月の新シーズン開幕を前に空白となる半年間を利用して特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
新たに昇格した3クラブを含めたJ1リーグに所属する20クラブにより行われる「「J1百年構想リーグ」の地域ラウンドの試合日程やキックオフ時間を紹介する。
明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月6日(金)に開幕し、5月24日(日)に終了。その後、最終順位を決定するプレーオフ ラウンドの第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。
|日程
|大会名
|2026年2月6日～5月24日
|地域リーグ ラウンド
|2026年5月30日・31日
|プレーオフ ラウンド第1戦
|2026年6月6日
|プレーオフ ラウンド第2戦
|EAST
|WEST
|鹿島アントラーズ
|清水エスパルス
|水戸ホーリーホック
|名古屋グランパス
|浦和レッズ
|京都サンガF.C.
|ジェフユナイテッド千葉
|ガンバ大阪
|柏レイソル
|セレッソ大阪
|FC東京
|ヴィッセル神戸
|東京ヴェルディ
|ファジアーノ岡山
|FC町田ゼルビア
|サンフレッチェ広島
|川崎フロンターレ
|アビスパ福岡
|横浜F・マリノス
|V・ファーレン長崎
|節
|試合日程
|対戦カード
|放送・配信
|1
|2/6(金)
19:00
|横浜F・マリノス
|vs
|町田ゼルビア
|DAZN
|2/7(土)
13:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|浦和レッズ
|DAZN／NHK BS
|2/7(土)
13:30
|FC東京
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN／日本テレビ系列
|2/8(日)
15:00
|川崎フロンターレ
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|2/8(日)
16:00
|東京ヴェルディ
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|2
|2/14(土)
14:00
|FC町田ゼルビア
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|2/14(土)
15:00
|鹿島アントラーズ
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN
|2/14(土)
15:00
|FC東京
|vs
|浦和レッズ
|DAZN
|2/15(日)
13:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN
|2/15(日)
14:00
|柏レイソル
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|3
|2/21(土)
14:00
|東京ヴェルディ
|vs
|FC町田ゼルビア
|DAZN
|2/21(土)
14:00
|横浜F・マリノス
|vs
|浦和レッズ
|DAZN
|2/21(土)
15:00
|川崎フロンターレ
|vs
|FC東京
|DAZN
|2/21(土)
16:00
|鹿島アントラーズ
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|4
|2/27(金)
19:00
|FC町田ゼルビア
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|2/28(土)
13:00
|横浜F・マリノス
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|2/28(土)
14:00
|浦和レッズ
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN
|2/28(土)
15:00
|FC東京
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|3/1(日)
16:00
|川崎フロンターレ
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|5
|3/7(土)
13:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|3/7(土)
14:00
|FC東京
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN
|3/7(土)
15:00
|浦和レッズ
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|3/7(土)
16:00
|鹿島アントラーズ
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|3/7(土)
14:00
ACLEにより変更の可能性
|町田ゼルビア
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN
|6
|3/14(土)
13:00
|横浜F・マリノス
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|FC東京
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|鹿島アントラーズ
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN
|3/14(土)
15:00
|柏レイソル
|vs
|FC町田ゼルビア
|DAZN
|3/14(土)
16:00
|東京ヴェルディ
|vs
|浦和レッズ
|DAZN
|7
|3/18(水)
19:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN
|3/18(水)
19:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|FC東京
|DAZN
|3/18(水)
19:00
|東京ヴェルディ
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN
|3/18(水)
19:30
|浦和レッズ
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|3/18(水)
19:30
|町田ゼルビア
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN
|8
|3/22(日)
14:00
|東京ヴェルディ
|vs
|FC東京
|DAZN
|3/22(日)
15:00
|鹿島アントラーズ
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|3/22(日)
15:00
|川崎フロンターレ
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN
|3/22(日)
16:00
|浦和レッズ
|vs
|FC町田ゼルビア
|DAZN
|3/22(日)
16:00
|柏レイソル
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|9
|4/4(土)
13:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|4/4(土)
14:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN／NHK水戸
|4/5(日)
13:00
|柏レイソル
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|FC東京
|vs
|FC町田ゼルビア
|DAZN
|4/5(日)
15:00
|川崎フロンターレ
|vs
|浦和レッズ
|DAZN
|10
|4/11(土)
13:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|4/11(土)
14:00
|FC町田ゼルビア
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|4/11(土)
15:00
|横浜F・マリノス
|vs
|FC東京
|DAZN
|4/12(日)
14:00
|浦和レッズ
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|4/12(日)
16:00
|川崎フロンターレ
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN
|11
|4/18(土)
13:00
|横浜F・マリノス
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN
|4/18(土)
14:00
|東京ヴェルディ
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|4/18(土)
15:00
|鹿島アントラーズ
|vs
|浦和レッズ
|DAZN／NHK BS
|4/19(日)
13:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|4/18(土)
13:00
ACLEにより変更の可能性
|FC町田ゼルビア
|vs
|FC東京
|DAZN
|12
|4/24(金)
19:00
|柏レイソル
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN
|4/24(金)
19:00
|FC東京
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|浦和レッズ
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN
|4/25(土)
15:00
|川崎フロンターレ
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|4/25(土)
14:00
ACLEにより変更の可能性
|FC町田ゼルビア
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|13
|4/29(水・祝)
13:00
|東京ヴェルディ
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|浦和レッズ
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN
|4/29(水・祝)
15:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN／NHK BS
|4/29(水・祝)
16:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|FC町田ゼルビア
|DAZN
|4/29(水・祝)
16:00
|柏レイソル
|vs
|FC東京
|DAZN
|14
|5/2(土)
14:00
|FC東京
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN／NHK BS
|5/2(土)
14:00
|横浜F・マリノス
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|5/2(土)
16:00
|浦和レッズ
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|5/3(日・祝)
14:00
|東京ヴェルディ
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|5/3(日・祝)
16:00
|鹿島アントラーズ
|vs
|FC町田ゼルビア
|DAZN
|15
|5/6(水・休)
15:00
|FC東京
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|5/6(水・休)
16:00
|鹿島アントラーズ
|vs
|水戸ホーリーホック
|DAZN
|5/6(水・休)
16:00
|FC町田ゼルビア
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN
|5/6(水・休)
17:00
|柏レイソル
|vs
|浦和レッズ
|DAZN
|5/6(水・休)
19:00
|川崎フロンターレ
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|16
|5/9(土)
14:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|浦和レッズ
|DAZN／NHK BS
|5/10(日)
14:00
|横浜F・マリノス
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN
|5/10(日)
15:00
|FC東京
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|5/10(日)
16:00
|柏レイソル
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN
|5/10(日)
17:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|FC町田ゼルビア
|DAZN
|17
|5/16(土)
14:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|東京ヴェルディ
|DAZN
|5/16(土)
16:00
|浦和レッズ
|vs
|FC東京
|DAZN
|5/16(土)
17:00
|横浜F・マリノス
|vs
|柏レイソル
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|鹿島アントラーズ
|DAZN
|5/17(日)
19:00
|川崎フロンターレ
|vs
|FC町田ゼルビア
|DAZN
|18
|5/22(金)
19:30
|FC町田ゼルビア
|vs
|浦和レッズ
|DAZN
|5/23(土)
17:30
|鹿島アントラーズ
|vs
|FC東京
|DAZN／NHK BS
|5/23(土)
18:00
|柏レイソル
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|DAZN
|5/24(日)
14:00
|水戸ホーリーホック
|vs
|川崎フロンターレ
|DAZN
|5/24(日)
14:00
|東京ヴェルディ
|vs
|横浜F・マリノス
|DAZN
※試合日程は変更になる可能性あり
|節
|試合日程
|対戦カード
|放送・配信
|1
|2/6(金)
19:00
|京都サンガF.C.
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN
|2/6(金)
19:00
|V・ファーレン長崎
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN
|2/7(土)
16:00
|セレッソ大阪
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN
|2/8(日)
13:05
|アビスパ福岡
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN／NHK福岡
|2/8(日)
14:00
|名古屋グランパス
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|2
|2/13(金)
19:00
|ヴィッセル神戸
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|2/14(土)
14:00
|清水エスパルス
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN／テレビ静岡
|2/14(土)
14:00
|サンフレッチェ広島
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN／広島ホームテレビ
|2/15(日)
15:00
|ガンバ大阪
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN
|2/15(日)
15:00
|アビスパ福岡
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN
|3
|2/21(土)
14:30
|清水エスパルス
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN／静岡放送
|2/21(土)
15:00
|名古屋グランパス
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|京都サンガF.C.
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN
|2/22(日)
14:00
|ファジアーノ岡山
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN
|2/22(日)
15:00
|セレッソ大阪
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN
|4
|2/27(金)
19:00
|サンフレッチェ広島
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN
|2/27(金)
19:00
|ヴィッセル神戸
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN
|2/28(土)
15:00
|ガンバ大阪
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|2/28(土)
17:00
|ファジアーノ岡山
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN
|3/1(日)
14:00
|V・ファーレン長崎
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN／NHK長崎
|5
|3/7(土)
15:00
|セレッソ大阪
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|3/7(土)
16:00
|アビスパ福岡
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN
|3/8(日)
12:55
|ファジアーノ岡山
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN／テレビせとうち
|3/8(日)
15:00
|ガンバ大阪
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|3/27(金)
19:00
|ヴィッセル神戸
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN
|6
|3/14(土)
14:00
|清水エスパルス
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|名古屋グランパス
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN
|3/14(土)
14:00
|京都サンガF.C.
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN／NHK BS
|3/14(土)
15:00
|サンフレッチェ広島
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN／中国放送
|3/15(日)
14:00
|V・ファーレン長崎
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN
|7
|3/18(水)
18:30
|セレッソ大阪
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN
|3/18(水)
19:00
|名古屋グランパス
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN
|3/18(水)
19:00
|ヴィッセル神戸
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN
|3/18(水)
19:00
|アビスパ福岡
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|3/18(水)
19:00
|V・ファーレン長崎
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN
|8
|3/21(土)
14:00
|ファジアーノ岡山
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|3/21(土)
14:30
|アビスパ福岡
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN／福岡放送
|3/22(日)
13:00
|清水エスパルス
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN
|3/22(日)
14:00
|京都サンガF.C.
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN
|3/22(日)
15:00
|セレッソ大阪
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN
|9
|4/4(土)
15:00
|名古屋グランパス
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN
|4/4(土)
16:00
|ガンバ大阪
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN
|4/5(日)
13:00
|V・ファーレン長崎
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|ファジアーノ岡山
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN
|4/5(日)
14:00
|サンフレッチェ広島
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN
|10
|4/11(土)
14:00
|サンフレッチェ広島
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|4/11(土)
14:00
|アビスパ福岡
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|4/11(土)
15:00
|ヴィッセル神戸
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN
|4/11(土)
16:00
|京都サンガF.C.
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN
|4/11(土)
16:00
|ガンバ大阪
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN
|11
|4/18(土)
16:00
|セレッソ大阪
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN
|4/19(日)
15:00
|ガンバ大阪
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN
|4/19(日)
16:00
|名古屋グランパス
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN／NHK名古屋・岐阜・津
|4/18(土)
14:00
ACLEにより変更の可能性
|サンフレッチェ広島
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|4/19(日)
14:00
ACLEにより変更の可能性
|ヴィッセル神戸
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|12
|4/25(土)
14:00
|清水エスパルス
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN
|4/25(土)
14:00
|ファジアーノ岡山
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN／RSK山陽放送
|4/25(土)
18:30
|V・ファーレン長崎
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN
|4/25(土)
16:00
ACLEにより変更の可能性
|サンフレッチェ広島
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN
|4/26(日)
14:00
ACLEにより変更の可能性
|ヴィッセル神戸
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN
|13
|4/29(水・祝)
13:00
|清水エスパルス
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|ヴィッセル神戸
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN
|4/29(水・祝)
14:00
|アビスパ福岡
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN
|4/29(水・祝)
15:00
|名古屋グランパス
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN
|4/29(水・祝)
15:00
|京都サンガF.C.
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN
|14
|5/2(土)
12:55
|ファジアーノ岡山
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN／テレビせとうち
|5/2(土)
14:00
|京都サンガF.C.
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|5/2(土)
15:00
|ガンバ大阪
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN
|5/3(日)
15:00
|セレッソ大阪
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN
|5/3(日)
17:00
|V・ファーレン長崎
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN
|15
|5/6(水・休)
13:00
|清水エスパルス
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN
|5/6(水・休)
13:00
|V・ファーレン長崎
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|名古屋グランパス
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN
|5/6(水・休)
14:00
|アビスパ福岡
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN
|5/6(水・休)
15:00
|サンフレッチェ広島
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN／NHK BS
|16
|5/9(土)
16:00
|セレッソ大阪
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|清水エスパルス
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN
|5/10(日)
14:00
|ヴィッセル神戸
|vs
|ファジアーノ岡山
|DAZN
|5/10(日)
15:00
|ガンバ大阪
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN
|5/10(日)
16:00
|名古屋グランパス
|vs
|京都サンガF.C.
|DAZN
|17
|5/17(日)
13:00
|V・ファーレン長崎
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN
|5/17(日)
14:00
|ファジアーノ岡山
|vs
|清水エスパルス
|DAZN
|5/17(日)
15:00
|京都サンガF.C.
|vs
|サンフレッチェ広島
|DAZN
|5/17(日)
15:00
|セレッソ大阪
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN
|5/17(日)
16:00
ACL2により変更の可能性
|ガンバ大阪
|vs
|アビスパ福岡
|DAZN
|18
|5/23(土)
14:00
|サンフレッチェ広島
|vs
|名古屋グランパス
|DAZN／NHK広島
|5/23(土)
14:00
|アビスパ福岡
|vs
|ヴィッセル神戸
|DAZN／テレビ西日本
|5/23(土)
19:00
|京都サンガF.C.
|vs
|V・ファーレン長崎
|DAZN
|5/23(土)
12:55
|ファジアーノ岡山
|vs
|セレッソ大阪
|DAZN／岡山放送
|5/23(土)
17:00
|清水エスパルス
|vs
|ガンバ大阪
|DAZN
※試合日程は変更になる可能性あり
J1勢20クラブはEASTとWESTの2グループに分けられ、ホーム＆アウェーによる総当たり戦で各クラブが18試合をプレー。また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は
となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。
地域リーグ ラウンドの順位をもとにEASTとWESTの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、第2戦終了時も同点の場合は、延長戦を経てPK戦が実施される。この結果により、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。
J1百年構想リーグの優勝クラブ（地域リーグ ラウンド1位、プレーオフ ラウンド勝者）は、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得。ただし、2025年J1リーグ1位の鹿島アントラーズ、もしくは2位の柏レイソルがJ1百年構想リーグで優勝した場合、2025年J1リーグ3位京都サンガF.C.がACLエリートの出場権を獲得する。
J1百年構想リーグで最終順位で下位に沈んだ場合でも、下位リーグへの降格はない。