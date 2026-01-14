トッテナムがアトレティコからギャラガーを獲得！2031年までの長期契約を締結

トッテナムは14日、アトレティコ・デ・マドリーからイングランド代表MFコナー・ギャラガーを獲得したことを正式発表した。

現在25歳のギャラガーは、ユース時代を過ごしたチェルシーでプロキャリアをスタート。2024年8月にチェルシーからアトレティコへ移籍し、スペインでは公式戦77試合に出場して7ゴールを記録した。

今回、アストン・ヴィラも関心を示していた中、最終的にトッテナムが競争を制して獲得に成功。契約期間は2031年までの長期契約となっており、『BBC』によると、移籍金は3500万ポンド（約74億円）と報じられている。

トッテナムへの加入が決まったギャラガーは、「ここに来られて本当に嬉しく、ワクワクしている。素晴らしいクラブでキャリアの次のステップを踏み出せる。サポーターの素晴らしさは知っている。一緒に特別な瞬間や思い出を作りたい」と意気込みを語った。

また、新戦力についてトーマス・フランク監督は「コナーはトップクラスのMFで、スカッドに加えるために懸命に取り組んできた。彼はキャプテンの経験もあり、リーダーシップや個性をロッカールームにもたらしてくれる。その運動量やプレッシング能力は、我々にとって大きな強化になるだろう」と高い期待を寄せている。