N・フォレストがボルシアMGからSB獲得…「潜在能力と経験を兼ね備えた選手」としてジンチェンコの後釜に

ノッティンガム・フォレストがボルシアMGのDFルカ・ネッツを獲得したことを発表した。

ネッツはヘルタ・ベルリンのアカデミー出身で、17歳にしてブンデスリーガデビュー。2021年にボルシアMGに加入し、124試合に出場している。オレクサンドル・ジンチェンコのレンタルが打ち切りとなったフォレストが白羽の矢を立て、4年半の契約を締結した。

ネッツは「ノッティンガム・フォレストは特別な歴史を持つ素晴らしいクラブだ。プレミアリーグでこのクラブでプレーできるチャンスに、すぐに興奮した。新たな挑戦とキャリアの次のステップに進む準備ができている」と話した。

フォレストのグローバル・フットボール責任者のエドゥ・ガスパール氏は、「我々と共に成長できる才能ある若手選手をチームに加えることがモデルの一部だ」と語った。

「ルカは年齢にもかかわらず、ドイツの最高レベルで100試合以上でプレーしており、我々は潜在能力と経験を兼ね備えた選手と契約することになる。左サイドでプレーできる能力を持つルカはチームにバランスをもたらしてくれる。我々は皆、彼がノッティンガムに定着し、シーズンの残り期間とそれ以降も貢献してくれるのを見るのを楽しみにしている」