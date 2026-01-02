このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Fullkrug Milan ufficialità HDGOAL
Ray Sasaki

ミラン、4年ぶりセリエA優勝へストライカー獲得！ウェストハムで出番失うフュルクルクがレンタル加入

【欧州・海外サッカーニュース＆移籍情報】ミラン（セリエA）は買取オプションの付帯する半年間の期限付き移籍でニクラス・フュルクルクを獲得した。

セリエAはDAZN独占配信！

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録
ミランは2日、ウェストハムからドイツ代表FWニクラス・フュルクルクの獲得を発表した。

昨シーズンのセリエAで8位と低迷したミランは、巻き返しを見据えた今シーズン、一時首位に立つなど、安定した戦いを見せる。第16節を終えて首位インテルと勝ち点1差の2位と優勝争いを演じている。

4シーズンぶりのセリエA優勝を目指すミランでは、ここまで最も得点を記録しているのがウイングのクリスチャン・プリシッチとラファエル・レオン。昨夏に獲得したクリストファー・エンクンクとサンティアゴ・ヒメネスはともに1得点のみで、今冬の移籍市場でセンターフォワードを補強ターゲットにしている。

そんなミランが白羽の矢を立てたのがウェストハムのフュルクルク。ドイツ代表としてもプレーしたストライカーだが、ウェストハム・ユナイテッドで出番に恵まれず。今シーズンは公式戦9試合に出場して0得点0アシストと結果を残せていない。これを受け、今冬の移籍市場で新天地を求めることが濃厚とされてきた。

そして2日、ミランはフュルクルクの獲得を発表。今シーズン終了までの半年間の期限付き移籍となる。また、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、500万ユーロ（約9億1900万円）とされる買取オプションが付帯しているようだ。

また、フュルクルクは新天地で9番のユニフォームを着用することも決まった。

プレミアリーグ
ウォルヴァーハンプトン crest
ウォルヴァーハンプトン
WOL
ウェストハム crest
ウェストハム
WHU
セリエ A
ACミラン crest
ACミラン
MIL
ジェノア crest
ジェノア
GEN
広告

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0