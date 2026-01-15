このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【2026】Jリーグ背番号 J1全20クラブのメンバーリスト | 百年構想リーグ

【2026 J1リーグ（百年構想リーグ） 新体制発表会】J1リーグ20クラブの新シーズンの選手・背番号は？

2026シーズンの明治安田生命J1リーグ（Jリーグ百年構想リーグ）に参加する20クラブ（鹿島アントラーズ、浦和レッズ、柏レイソル、FC東京、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、清水エスパルス、名古屋グランパス、京都サンガF.C.、ガンバ大阪、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、サンフレッチェ広島、アビスパ福岡、水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド市原・千葉）のメンバー・背番号を紹介。

移籍情報は？

J1リーグ移籍情報 2025-26年冬 明治安田J1百年構想リーグの最新補強・退団選手リスト

