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ライブスコア、試合日程、結果

ライブ (10)
メキシコ - リーガ MX
11'
ネカサ crest
ネカサ
ネカサ
ケレタロFC crest
ケレタロFC
ケレタロFC
0
0
アトレティコ・デ・サンルイス crest
アトレティコ・デ・サンルイス
アトレティコ・デ・サンルイス
モンテレー crest
モンテレー
モンテレー
-
-
マサトランFC crest
マサトランFC
マサトランFC
プエブラ crest
プエブラ
プエブラ
-
-
International - クラブ親善試合
終了
エルチェ crest
エルチェ
エルチェ
ミルウォール crest
ミルウォール
ミルウォール
2
1
終了
ユトレヒト crest
ユトレヒト
ユトレヒト
シャルルロワ crest
シャルルロワ
シャルルロワ
1
2
終了
FCメミンゲン crest
FCメミンゲン
FCメミンゲン
FCアウクスブルク crest
FCアウクスブルク
FCアウクスブルク
1
4
終了
アルタッハ crest
アルタッハ
アルタッハ
SCフライブルク crest
SCフライブルク
SCフライブルク
0
3
終了
オセール crest
オセール
オセール
オルレアン crest
オルレアン
オルレアン
2
1
終了
エルツゲビルゲアウエ crest
エルツゲビルゲアウエ
エルツゲビルゲアウエ
ボルシアMG crest
ボルシアMG
ボルシアMG
0
3
終了
Fortuna Koeln crest
Fortuna Koeln
Fortuna Koeln
FCケルン crest
FCケルン
FCケルン
2
2
終了
RBザルツブルク crest
RBザルツブルク
RBザルツブルク
ダービー郡 crest
ダービー郡
ダービー郡
1
2
終了
トゥールーズ crest
トゥールーズ
トゥールーズ
クイーンズパークレンジャーズ crest
クイーンズパークレンジャーズ
クイーンズパークレンジャーズ
1
2
終了
ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ crest
ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ
ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ
デ・フラーフスハップ crest
デ・フラーフスハップ
デ・フラーフスハップ
3
3
終了
レアル・ソシエダ crest
レアル・ソシエダ
レアル・ソシエダ
ポー crest
ポー
ポー
2
0
終了
ヘタフェ crest
ヘタフェ
ヘタフェ
プレストン・ノースエンド crest
プレストン・ノースエンド
プレストン・ノースエンド
0
0
終了
フラメンゴU20 crest
フラメンゴU20
フラメンゴU20
レバークーゼン crest
レバークーゼン
レバークーゼン
5
1
広告
カナダ - プレミアリーグ
終了
フォージFC crest
フォージFC
フォージFC
パシフィックFC crest
パシフィックFC
パシフィックFC
2
0
終了
アトレティコオタワ crest
アトレティコオタワ
アトレティコオタワ
HFXワンダラーズFC crest
HFXワンダラーズFC
HFXワンダラーズFC
2
0
コロンビア - プリメーラ A
ポジション
アメリカ・デ・カリ crest
アメリカ・デ・カリ
アメリカ・デ・カリ
ブカラマンガ crest
ブカラマンガ
ブカラマンガ
-
-
終了
ウニオンマグダレナ crest
ウニオンマグダレナ
ウニオンマグダレナ
Llaneros FC crest
Llaneros FC
Llaneros FC
0
0
2'
トリマ crest
トリマ
トリマ
サンタフェ crest
サンタフェ
サンタフェ
0
0
チリ - 最初の部門
終了
エベルトンCD crest
エベルトンCD
エベルトンCD
リマチェをデポルテス crest
リマチェをデポルテス
リマチェをデポルテス
0
0
ホンジュラス - ナショナル・リーグ
11'
CD Choloma crest
CD Choloma
CD Choloma
Juticalpa crest
Juticalpa
Juticalpa
0
0
アルゼンチン - スーペルリーガ
終了
ボカ・ジュニアーズ crest
ボカ・ジュニアーズ
ボカ・ジュニアーズ
ｳﾆｵﾝ･ﾃﾞ･ｻﾝﾀﾌｪ crest
ｳﾆｵﾝ･ﾃﾞ･ｻﾝﾀﾌｪ
ｳﾆｵﾝ･ﾃﾞ･ｻﾝﾀﾌｪ
1
1
39'
アトレティコトゥクマン crest
アトレティコトゥクマン
アトレティコトゥクマン
セントラルコルドバデサンティアゴ crest
セントラルコルドバデサンティアゴ
セントラルコルドバデサンティアゴ
1
0
ブラジル - セリエB
終了
アトレチコ・ゴ crest
アトレチコ・ゴ
アトレチコ・ゴ
クリシューマ crest
クリシューマ
クリシューマ
0
1
40'
フェロビアリア crest
フェロビアリア
フェロビアリア
アスレティッククラブ crest
アスレティッククラブ
アスレティッククラブ
1
0
ブルガリア - パルヴァ・リーガ
終了
CSKA 1948 ソフィア ｻﾃﾗｲﾄﾁｰﾑ crest
CSKA 1948 ソフィア ｻﾃﾗｲﾄﾁｰﾑ
CSKA 1948 ソフィア ｻﾃﾗｲﾄﾁｰﾑ
アルダカルジャリ crest
アルダカルジャリ
アルダカルジャリ
1
0
終了
PFCロコモティフソフィア1929 crest
PFCロコモティフソフィア1929
PFCロコモティフソフィア1929
チェルノモアヴァルナ crest
チェルノモアヴァルナ
チェルノモアヴァルナ
1
1
中国 - チャイナリーグ
終了
Guangdong GZ-Power crest
Guangdong GZ-Power
Guangdong GZ-Power
Dalian Kuncheng crest
Dalian Kuncheng
Dalian Kuncheng
2
2
中国 - 中国スーパーリーグ
終了
長春亜泰 crest
長春亜泰
長春亜泰
上海港 crest
上海港
上海港
1
3
終了
武漢三鎮 crest
武漢三鎮
武漢三鎮
青島青春島FC crest
青島青春島FC
青島青春島FC
1
1
終了
天津津門虎 crest
天津津門虎
天津津門虎
成都銭宝足 crest
成都銭宝足
成都銭宝足
2
1
終了
杭州専門家 crest
杭州専門家
杭州専門家
Yunnan Yukun crest
Yunnan Yukun
Yunnan Yukun
3
1
コロンビア - プリメーラ B
終了
アトレティコFC crest
アトレティコFC
アトレティコFC
Tigres FC crest
Tigres FC
Tigres FC
1
1
チェコ - チェコ1部リーグ
終了
パルドゥビツェ crest
パルドゥビツェ
パルドゥビツェ
ヴィクトリア・プルゼニ crest
ヴィクトリア・プルゼニ
ヴィクトリア・プルゼニ
1
5
チェコ - チェコ2部リーグ
終了
スパルタプラハB crest
スパルタプラハB
スパルタプラハB
Banik Ostrava B crest
Banik Ostrava B
Banik Ostrava B
0
1
終了
ウースチー・ナド・ラベム crest
ウースチー・ナド・ラベム
ウースチー・ナド・ラベム
Vysocina Jihlava crest
Vysocina Jihlava
Vysocina Jihlava
2
1
終了
FCセリエル crest
FCセリエル
FCセリエル
スラヴィアプラハB crest
スラヴィアプラハB
スラヴィアプラハB
0
1
終了
SKディナモチェスケブジェヨヴィツェ crest
SKディナモチェスケブジェヨヴィツェ
SKディナモチェスケブジェヨヴィツェ
FCズブロヨフカブルノ crest
FCズブロヨフカブルノ
FCズブロヨフカブルノ
0
2
終了
プリブラム crest
プリブラム
プリブラム
オパバ crest
オパバ
オパバ
0
1
デンマーク - 1st ディビジョン
終了
HBキューゲ crest
HBキューゲ
HBキューゲ
ホブロ crest
ホブロ
ホブロ
2
0
終了
ビズオウアIF crest
ビズオウアIF
ビズオウアIF
B 93 crest
B 93
B 93
1
1
デンマーク - スーパーリーガ
終了
ビボー crest
ビボー
ビボー
FCコペンハーゲン crest
FCコペンハーゲン
FCコペンハーゲン
2
3
エクアドル - リーガ・プロ
52'
インデペンディエンテデルヴァッレ crest
インデペンディエンテデルヴァッレ
インデペンディエンテデルヴァッレ
アウカス crest
アウカス
アウカス
2
0
フィンランド - ヴェイッカウスリーガ
終了
FC KTP crest
FC KTP
FC KTP
FCインテルトゥルク crest
FCインテルトゥルク
FCインテルトゥルク
2
2
フィンランド - ウッコネン
終了
TPS crest
TPS
TPS
SalPa crest
SalPa
SalPa
3
2
アイスランド - カルラ1
終了
HKコーパヴォグル crest
HKコーパヴォグル
HKコーパヴォグル
トール・アークレイリ crest
トール・アークレイリ
トール・アークレイリ
1
2
終了
レイキャビク crest
レイキャビク
レイキャビク
Throtturレイキャビク crest
Throtturレイキャビク
Throtturレイキャビク
1
1
終了
ケプラビーク crest
ケプラビーク
ケプラビーク
Fjoelnir crest
Fjoelnir
Fjoelnir
5
4
終了
フィルキル crest
フィルキル
フィルキル
ニャルズヴィーク crest
ニャルズヴィーク
ニャルズヴィーク
0
1
終了
グリンダビーク crest
グリンダビーク
グリンダビーク
セルフォス crest
セルフォス
セルフォス
0
2
International - UEFA女子ユーロ
EUROファイナルステージ
終了
スペイン crest
スペイン
スペイン
スイス crest
スイス
スイス
2
0
アイルランド - FAIカップ
終了
ゴールウェイユナイテッドFC crest
ゴールウェイユナイテッドFC
ゴールウェイユナイテッドFC
Tolka Rovers crest
Tolka Rovers
Tolka Rovers
2
0
終了
Kerry FC crest
Kerry FC
Kerry FC
アスローンタウン crest
アスローンタウン
アスローンタウン
2
1
終了
ウォーターフォードFC crest
ウォーターフォードFC
ウォーターフォードFC
St Mochta's crest
St Mochta's
St Mochta's
5
1
終了
条約ユナイテッド crest
条約ユナイテッド
条約ユナイテッド
デリーシティ crest
デリーシティ
デリーシティ
1
5
終了
ドロヘダユナイテッド crest
ドロヘダユナイテッド
ドロヘダユナイテッド
クラムリン・ユナイテッド crest
クラムリン・ユナイテッド
クラムリン・ユナイテッド
5
0
終了
キレスター・ドニーカーニー crest
キレスター・ドニーカーニー
キレスター・ドニーカーニー
ボヘミアンFC crest
ボヘミアンFC
ボヘミアンFC
0
7
終了
フィン・ハープス crest
フィン・ハープス
フィン・ハープス
UCD crest
UCD
UCD
3
0
終了
ブレイワンダラーズ crest
ブレイワンダラーズ
ブレイワンダラーズ
Wayside Celtic crest
Wayside Celtic
Wayside Celtic
3
0
終了
ダンドーク crest
ダンドーク
ダンドーク
スライゴローバー crest
スライゴローバー
スライゴローバー
0
2
終了
シャムロックローバーズ crest
シャムロックローバーズ
シャムロックローバーズ
ウェックスフォードFC crest
ウェックスフォードFC
ウェックスフォードFC
4
0
カザフスタン - プレミアリーグ
終了
FCアスタナ crest
FCアスタナ
FCアスタナ
FCトゥラン crest
FCトゥラン
FCトゥラン
7
0
メキシコ - リーガ MX｜女子
終了
ケレタロ crest
ケレタロ
ケレタロ
CDグアダラハラチバス crest
CDグアダラハラチバス
CDグアダラハラチバス
0
1
ティグレス UNAL W crest
ティグレス UNAL W
ティグレス UNAL W
ネカサ crest
ネカサ
ネカサ
-
-
フアレス W crest
フアレス W
フアレス W
プエブラ crest
プエブラ
プエブラ
-
-
ノルウェー - Div. 2
終了
Stjoerdals点滅 crest
Stjoerdals点滅
Stjoerdals点滅
Tromsdalen crest
Tromsdalen
Tromsdalen
1
1
ノルウェー - エリテセリエン
終了
サルプスボルグ08 crest
サルプスボルグ08
サルプスボルグ08
ローゼンボリ crest
ローゼンボリ
ローゼンボリ
2
2
パラグアイ - リーガ･パラグアージャ
終了
一般的なカバレロJLM crest
一般的なカバレロJLM
一般的なカバレロJLM
2 de Mayo crest
2 de Mayo
2 de Mayo
0
1
ペルー - リーガ 1
終了
アリアンサ・アトレティコ crest
アリアンサ・アトレティコ
アリアンサ・アトレティコ
スポーツワンカヨ crest
スポーツワンカヨ
スポーツワンカヨ
0
0
52'
Deportivo Garcilaso crest
Deportivo Garcilaso
Deportivo Garcilaso
ロスチャンカス crest
ロスチャンカス
ロスチャンカス
2
0
ウニベルシタリオデポルテス crest
ウニベルシタリオデポルテス
ウニベルシタリオデポルテス
コメルシアンテスユニドス crest
コメルシアンテスユニドス
コメルシアンテスユニドス
-
-
ポーランド - エクストラクラサ
終了
ヤギエロニアビアウィストク crest
ヤギエロニアビアウィストク
ヤギエロニアビアウィストク
テルマリカニエチェツァ crest
テルマリカニエチェツァ
テルマリカニエチェツァ
0
4
終了
レフ・ポズナン crest
レフ・ポズナン
レフ・ポズナン
クラクフ crest
クラクフ
クラクフ
1
4
ポーランド - ディビジョン 1
終了
スラスクヴロツワフ crest
スラスクヴロツワフ
スラスクヴロツワフ
Wieczysta Krakow crest
Wieczysta Krakow
Wieczysta Krakow
1
1
終了
LKS Lodz crest
LKS Lodz
LKS Lodz
ズニチュ・プルシュコウ crest
ズニチュ・プルシュコウ
ズニチュ・プルシュコウ
1
0
ルーマニア - リーガ 1
終了
ヘルマンシュタット crest
ヘルマンシュタット
ヘルマンシュタット
FCメタログロブスブクレスティ crest
FCメタログロブスブクレスティ
FCメタログロブスブクレスティ
2
2
終了
クラヨバ大学 crest
クラヨバ大学
クラヨバ大学
FCアルジェシュピテシュティ crest
FCアルジェシュピテシュティ
FCアルジェシュピテシュティ
3
1
セルビア - スーペルリーガ
ポジション
ノビ・パザル crest
ノビ・パザル
ノビ・パザル
FKラドニチュ1923 crest
FKラドニチュ1923
FKラドニチュ1923
-
-
スロベニア - プルヴァ・リーガ
終了
ラドムリェ crest
ラドムリェ
ラドムリェ
アルミニイ crest
アルミニイ
アルミニイ
1
2
韓国 - K リーグ 1
終了
水原FC crest
水原FC
水原FC
光州FC crest
光州FC
光州FC
2
1
終了
大邱FC crest
大邱FC
大邱FC
金泉尚武 crest
金泉尚武
金泉尚武
2
3
アメリカ合衆国 - MLS NEXT Pro
Huntsville City FC crest
Huntsville City FC
Huntsville City FC
Columbus Crew 2 crest
Columbus Crew 2
Columbus Crew 2
-
-
Sporting Kansas City II crest
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
North Texas SC crest
North Texas SC
North Texas SC
-
-
Portland Timbers 2 crest
Portland Timbers 2
Portland Timbers 2
Minnesota United 2 crest
Minnesota United 2
Minnesota United 2
-
-
アメリカ合衆国 - USL ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
終了
デトロイトシティFC crest
デトロイトシティFC
デトロイトシティFC
ピッツバーグリバーハウンド crest
ピッツバーグリバーハウンド
ピッツバーグリバーハウンド
0
0
75'
ノースカロライナFC crest
ノースカロライナFC
ノースカロライナFC
インディイレブン crest
インディイレブン
インディイレブン
4
1
アメリカ合衆国 - USL リーグ 1
終了
ユニオンオマハ crest
ユニオンオマハ
ユニオンオマハ
サウスジョージアトルメンタFC crest
サウスジョージアトルメンタFC
サウスジョージアトルメンタFC
1
2
アメリカ合衆国 - USL League Two
Playoff
終了PK
ミネアポリス市 crest
ミネアポリス市
ミネアポリス市
Peoria City crest
Peoria City
Peoria City
2
2
4
1
終了
FC Motown II crest
FC Motown II
FC Motown II
西部マサチューセッツパイオニア crest
西部マサチューセッツパイオニア
西部マサチューセッツパイオニア
2
1
終了
Utah United crest
Utah United
Utah United
Snohomish United crest
Snohomish United
Snohomish United
0
2
終了PK
Almaden FC crest
Almaden FC
Almaden FC
FCツーソン crest
FCツーソン
FCツーソン
1
1
0
2
終了
Vermont Green FC crest
Vermont Green FC
Vermont Green FC
Hudson Valley Hammers crest
Hudson Valley Hammers
Hudson Valley Hammers
4
1
Sarasota Paradise crest
Sarasota Paradise
Sarasota Paradise
Sporting JAX crest
Sporting JAX
Sporting JAX
-
-
Flint City Bucks crest
Flint City Bucks
Flint City Bucks
Steel City crest
Steel City
Steel City
-
-
出場停止
Lionsbridge crest
Lionsbridge
Lionsbridge
Salem City FC crest
Salem City FC
Salem City FC
1
0
デモインの脅威 crest
デモインの脅威
デモインの脅威
Sueno FC crest
Sueno FC
Sueno FC
-
-
Dothan United crest
Dothan United
Dothan United
Little Rock Rangers crest
Little Rock Rangers
Little Rock Rangers
-
-
Ventura County Fusion crest
Ventura County Fusion
Ventura County Fusion
San Juan SC crest
San Juan SC
San Juan SC
-
-
Ballard FC crest
Ballard FC
Ballard FC
Colorado Storm crest
Colorado Storm
Colorado Storm
-
-
ベネズエラ - ベネズエラ1部リーグ
終了
デポルティボラグアイラ crest
デポルティボラグアイラ
デポルティボラグアイラ
Rayo Zuliano crest
Rayo Zuliano
Rayo Zuliano
4
0
49'
アカデミアアンゾアテギ crest
アカデミアアンゾアテギ
アカデミアアンゾアテギ
カラカス crest
カラカス
カラカス
0
1