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8
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30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
メキシコ - リーガ MX
11'
ネカサ
ネカサ
ケレタロFC
ケレタロFC
0
0
23:00
アトレティコ・デ・サンルイス
アトレティコ・デ・サンルイス
モンテレー
モンテレー
-
-
23:05
マサトランFC
マサトランFC
プエブラ
プエブラ
-
-
International - クラブ親善試合
終了
エルチェ
エルチェ
ミルウォール
ミルウォール
2
1
終了
ユトレヒト
ユトレヒト
シャルルロワ
シャルルロワ
1
2
終了
FCメミンゲン
FCメミンゲン
FCアウクスブルク
FCアウクスブルク
1
4
終了
アルタッハ
アルタッハ
SCフライブルク
SCフライブルク
0
3
終了
オセール
オセール
オルレアン
オルレアン
2
1
終了
エルツゲビルゲアウエ
エルツゲビルゲアウエ
ボルシアMG
ボルシアMG
0
3
終了
Fortuna Koeln
Fortuna Koeln
FCケルン
FCケルン
2
2
終了
RBザルツブルク
RBザルツブルク
ダービー郡
ダービー郡
1
2
終了
トゥールーズ
トゥールーズ
クイーンズパークレンジャーズ
クイーンズパークレンジャーズ
1
2
終了
ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ
ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ
デ・フラーフスハップ
デ・フラーフスハップ
3
3
終了
レアル・ソシエダ
レアル・ソシエダ
ポー
ポー
2
0
終了
ヘタフェ
ヘタフェ
プレストン・ノースエンド
プレストン・ノースエンド
0
0
終了
フラメンゴU20
フラメンゴU20
レバークーゼン
レバークーゼン
5
1
広告
カナダ - プレミアリーグ
終了
フォージFC
フォージFC
パシフィックFC
パシフィックFC
2
0
終了
アトレティコオタワ
アトレティコオタワ
HFXワンダラーズFC
HFXワンダラーズFC
2
0
コロンビア - プリメーラ A
ポジション
アメリカ・デ・カリ
アメリカ・デ・カリ
ブカラマンガ
ブカラマンガ
-
-
終了
ウニオンマグダレナ
ウニオンマグダレナ
Llaneros FC
Llaneros FC
0
0
2'
トリマ
トリマ
サンタフェ
サンタフェ
0
0
チリ - 最初の部門
終了
エベルトンCD
エベルトンCD
リマチェをデポルテス
リマチェをデポルテス
0
0
ホンジュラス - ナショナル・リーグ
11'
CD Choloma
CD Choloma
Juticalpa
Juticalpa
0
0
アルゼンチン - スーペルリーガ
終了
ボカ・ジュニアーズ
ボカ・ジュニアーズ
ｳﾆｵﾝ･ﾃﾞ･ｻﾝﾀﾌｪ
ｳﾆｵﾝ･ﾃﾞ･ｻﾝﾀﾌｪ
1
1
39'
アトレティコトゥクマン
アトレティコトゥクマン
セントラルコルドバデサンティアゴ
セントラルコルドバデサンティアゴ
1
0
ブラジル - セリエB
終了
アトレチコ・ゴ
アトレチコ・ゴ
クリシューマ
クリシューマ
0
1
40'
フェロビアリア
フェロビアリア
アスレティッククラブ
アスレティッククラブ
1
0
ブルガリア - パルヴァ・リーガ
終了
CSKA 1948 ソフィア ｻﾃﾗｲﾄﾁｰﾑ
CSKA 1948 ソフィア ｻﾃﾗｲﾄﾁｰﾑ
アルダカルジャリ
アルダカルジャリ
1
0
終了
PFCロコモティフソフィア1929
PFCロコモティフソフィア1929
チェルノモアヴァルナ
チェルノモアヴァルナ
1
1
中国 - チャイナリーグ
終了
Guangdong GZ-Power
Guangdong GZ-Power
Dalian Kuncheng
Dalian Kuncheng
2
2
中国 - 中国スーパーリーグ
終了
長春亜泰
長春亜泰
上海港
上海港
1
3
終了
武漢三鎮
武漢三鎮
青島青春島FC
青島青春島FC
1
1
終了
天津津門虎
天津津門虎
成都銭宝足
成都銭宝足
2
1
終了
杭州専門家
杭州専門家
Yunnan Yukun
Yunnan Yukun
3
1
コロンビア - プリメーラ B
終了
アトレティコFC
アトレティコFC
Tigres FC
Tigres FC
1
1
チェコ - チェコ1部リーグ
終了
パルドゥビツェ
パルドゥビツェ
ヴィクトリア・プルゼニ
ヴィクトリア・プルゼニ
1
5
チェコ - チェコ2部リーグ
終了
スパルタプラハB
スパルタプラハB
Banik Ostrava B
Banik Ostrava B
0
1
終了
ウースチー・ナド・ラベム
ウースチー・ナド・ラベム
Vysocina Jihlava
Vysocina Jihlava
2
1
終了
FCセリエル
FCセリエル
スラヴィアプラハB
スラヴィアプラハB
0
1
終了
SKディナモチェスケブジェヨヴィツェ
SKディナモチェスケブジェヨヴィツェ
FCズブロヨフカブルノ
FCズブロヨフカブルノ
0
2
終了
プリブラム
プリブラム
オパバ
オパバ
0
1
デンマーク - 1st ディビジョン
終了
HBキューゲ
HBキューゲ
ホブロ
ホブロ
2
0
終了
ビズオウアIF
ビズオウアIF
B 93
B 93
1
1
デンマーク - スーパーリーガ
終了
ビボー
ビボー
FCコペンハーゲン
FCコペンハーゲン
2
3
エクアドル - リーガ・プロ
52'
インデペンディエンテデルヴァッレ
インデペンディエンテデルヴァッレ
アウカス
アウカス
2
0
フィンランド - ヴェイッカウスリーガ
終了
FC KTP
FC KTP
FCインテルトゥルク
FCインテルトゥルク
2
2
フィンランド - ウッコネン
終了
TPS
TPS
SalPa
SalPa
3
2
アイスランド - カルラ1
終了
HKコーパヴォグル
HKコーパヴォグル
トール・アークレイリ
トール・アークレイリ
1
2
終了
レイキャビク
レイキャビク
Throtturレイキャビク
Throtturレイキャビク
1
1
終了
ケプラビーク
ケプラビーク
Fjoelnir
Fjoelnir
5
4
終了
フィルキル
フィルキル
ニャルズヴィーク
ニャルズヴィーク
0
1
終了
グリンダビーク
グリンダビーク
セルフォス
セルフォス
0
2
International - UEFA女子ユーロ
EUROファイナルステージ
終了
スペイン
スペイン
スイス
スイス
2
0
アイルランド - FAIカップ
終了
ゴールウェイユナイテッドFC
ゴールウェイユナイテッドFC
Tolka Rovers
Tolka Rovers
2
0
終了
Kerry FC
Kerry FC
アスローンタウン
アスローンタウン
2
1
終了
ウォーターフォードFC
ウォーターフォードFC
St Mochta's
St Mochta's
5
1
終了
条約ユナイテッド
条約ユナイテッド
デリーシティ
デリーシティ
1
5
終了
ドロヘダユナイテッド
ドロヘダユナイテッド
クラムリン・ユナイテッド
クラムリン・ユナイテッド
5
0
終了
キレスター・ドニーカーニー
キレスター・ドニーカーニー
ボヘミアンFC
ボヘミアンFC
0
7
終了
フィン・ハープス
フィン・ハープス
UCD
UCD
3
0
終了
ブレイワンダラーズ
ブレイワンダラーズ
Wayside Celtic
Wayside Celtic
3
0
終了
ダンドーク
ダンドーク
スライゴローバー
スライゴローバー
0
2
終了
シャムロックローバーズ
シャムロックローバーズ
ウェックスフォードFC
ウェックスフォードFC
4
0
カザフスタン - プレミアリーグ
終了
FCアスタナ
FCアスタナ
FCトゥラン
FCトゥラン
7
0
メキシコ - リーガ MX｜女子
終了
ケレタロ
ケレタロ
CDグアダラハラチバス
CDグアダラハラチバス
0
1
21:00
ティグレス UNAL W
ティグレス UNAL W
ネカサ
ネカサ
-
-
23:00
フアレス W
フアレス W
プエブラ
プエブラ
-
-
ノルウェー - Div. 2
終了
Stjoerdals点滅
Stjoerdals点滅
Tromsdalen
Tromsdalen
1
1
ノルウェー - エリテセリエン
終了
サルプスボルグ08
サルプスボルグ08
ローゼンボリ
ローゼンボリ
2
2
パラグアイ - リーガ･パラグアージャ
終了
一般的なカバレロJLM
一般的なカバレロJLM
2 de Mayo
2 de Mayo
0
1
ペルー - リーガ 1
終了
アリアンサ・アトレティコ
アリアンサ・アトレティコ
スポーツワンカヨ
スポーツワンカヨ
0
0
52'
Deportivo Garcilaso
Deportivo Garcilaso
ロスチャンカス
ロスチャンカス
2
0
22:00
ウニベルシタリオデポルテス
ウニベルシタリオデポルテス
コメルシアンテスユニドス
コメルシアンテスユニドス
-
-
ポーランド - エクストラクラサ
終了
ヤギエロニアビアウィストク
ヤギエロニアビアウィストク
テルマリカニエチェツァ
テルマリカニエチェツァ
0
4
終了
レフ・ポズナン
レフ・ポズナン
クラクフ
クラクフ
1
4
ポーランド - ディビジョン 1
終了
スラスクヴロツワフ
スラスクヴロツワフ
Wieczysta Krakow
Wieczysta Krakow
1
1
終了
LKS Lodz
LKS Lodz
ズニチュ・プルシュコウ
ズニチュ・プルシュコウ
1
0
ルーマニア - リーガ 1
終了
ヘルマンシュタット
ヘルマンシュタット
FCメタログロブスブクレスティ
FCメタログロブスブクレスティ
2
2
終了
クラヨバ大学
クラヨバ大学
FCアルジェシュピテシュティ
FCアルジェシュピテシュティ
3
1
セルビア - スーペルリーガ
ポジション
ノビ・パザル
ノビ・パザル
FKラドニチュ1923
FKラドニチュ1923
-
-
スロベニア - プルヴァ・リーガ
終了
ラドムリェ
ラドムリェ
アルミニイ
アルミニイ
1
2
韓国 - K リーグ 1
終了
水原FC
水原FC
光州FC
光州FC
2
1
終了
大邱FC
大邱FC
金泉尚武
金泉尚武
2
3
アメリカ合衆国 - MLS NEXT Pro
20:00
Huntsville City FC
Huntsville City FC
Columbus Crew 2
Columbus Crew 2
-
-
20:30
Sporting Kansas City II
Sporting Kansas City II
North Texas SC
North Texas SC
-
-
23:00
Portland Timbers 2
Portland Timbers 2
Minnesota United 2
Minnesota United 2
-
-
アメリカ合衆国 - USL ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
終了
デトロイトシティFC
デトロイトシティFC
ピッツバーグリバーハウンド
ピッツバーグリバーハウンド
0
0
75'
ノースカロライナFC
ノースカロライナFC
インディイレブン
インディイレブン
4
1
アメリカ合衆国 - USL リーグ 1
終了
ユニオンオマハ
ユニオンオマハ
サウスジョージアトルメンタFC
サウスジョージアトルメンタFC
1
2
アメリカ合衆国 - USL League Two
Playoff
終了
PK
ミネアポリス市
ミネアポリス市
Peoria City
Peoria City
2
2
4
1
終了
FC Motown II
FC Motown II
西部マサチューセッツパイオニア
西部マサチューセッツパイオニア
2
1
終了
Utah United
Utah United
Snohomish United
Snohomish United
0
2
終了
PK
Almaden FC
Almaden FC
FCツーソン
FCツーソン
1
1
0
2
終了
Vermont Green FC
Vermont Green FC
Hudson Valley Hammers
Hudson Valley Hammers
4
1
20:20
Sarasota Paradise
Sarasota Paradise
Sporting JAX
Sporting JAX
-
-
19:30
Flint City Bucks
Flint City Bucks
Steel City
Steel City
-
-
出場停止
Lionsbridge
Lionsbridge
Salem City FC
Salem City FC
1
0
20:00
デモインの脅威
デモインの脅威
Sueno FC
Sueno FC
-
-
20:30
Dothan United
Dothan United
Little Rock Rangers
Little Rock Rangers
-
-
22:00
Ventura County Fusion
Ventura County Fusion
San Juan SC
San Juan SC
-
-
22:30
Ballard FC
Ballard FC
Colorado Storm
Colorado Storm
-
-
ベネズエラ - ベネズエラ1部リーグ
終了
デポルティボラグアイラ
デポルティボラグアイラ
Rayo Zuliano
Rayo Zuliano
4
0
49'
アカデミアアンゾアテギ
アカデミアアンゾアテギ
カラカス
カラカス
0
1