「私は世間知らずではない」グラスナー監督、グエイのマンチェスター・シティ移籍を示唆

主将を務めるマーク・グエイの将来についてクリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督は、冬の移籍市場におけるクラブ首脳陣の姿勢を説明するため、住宅のメンテナンスに絡めた複雑な比喩を用いた。

センターバックへの高額オファーをクラブが拒否できるか問われると、グラスナー監督は「人生に一面的などものはない」と、ピッチ上の重要戦力を保持したいという願望を上回る高額なオファーを示唆した。

「例えば、素敵な車を持っているが、寒くて家の窓が割れているためお金が必要だとしよう。そこに誰かがその車に途方もない金額を提示してきたらどうするか。『いや、車を売りたくない。愛車だから。でも凍え死にたくない』と言うだろう。そして『窓ガラスと屋根さえ交換してもらえれば車を譲る。でもできれば手元に残したい』と付け加えるはずだ」

契約が残り半年となったイングランド代表のグエイのことだろう。クラブが直面するジレンマは、今多額の移籍金を受け取るか、それとも7月に契約が満了する際に5000万ポンドの価値があると評価される選手をフリーで失うリスクを冒すかだ。

「（選手についても）同じことだ」とグラスナー監督は続けた。

「誰もが彼（グエイ）にクリスタル・パレスでプレーし、新契約を結んで永遠にここにいてほしいと思っている。一方で契約は今夏で終了する。もし買い手が現れ、クラブが凍りついたままなら、『今や財政的問題がスポーツ上の問題より重要だ。実行せねば』と決断する瞬間が来るだろう」